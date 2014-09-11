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IDF 2014: Intel'in programlanabilir robotu Jimmy ile tanışın

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IDF 2014: Intel'in programlanabilir robotu Jimmy ile tanışın

Intel'in yeni teknolojilerini ve yeni nesil yongasetlerini tanıttığı bu yıl ki IDF 2014 geliştirici konferansında önemli bir misafir daha vardı : Robot Jimmy. 

Intel'in gelecek bilimcisi Brian David Johnson tarafından gelliştirilen Jimmy, 21. yüzyılın robotu olarak tanımlanıyor. Açık kaynak olan bu robot akıllı telefonların robot versiyonu olarak tasarlanmış. Yani düşük enerjide çalışan, yüksek güç gerektirmeyen ve uygulamalar yoluyla özelleştirilebilen bir robotla karşı karşıyayız. Robotun bir versiyonunun sadece Core i5 işlemci ile çalışabildiği belitriliyor.

Elbette karşımızda bir terminatör olmadığını belirtelim. Jimmy daha çok ev eğlencesine yönelik geliştirilen robotlar ile aynı boyutlara sahip. Robotun dış iskeleti 3D yazıcılar ile oluşturulabiliyor. Johnson robotun tasarım dosyalarını da yayımlayacak. 

Jimmy'nin yapay zeka yeteneklerine yönelik olarak geliştiricilerin pek çok uygulama geliştirmesi mümkün olacak. Örneğin evin içinde gezerek havadaki alerji potansiyelini ölçebilmesi bunlardan bazıları. Jimmy'nin gelecek yıl piyasada olması bekleniyor. 



http://www.techweekeurope.co.uk/news/intel-jimmy-robot-152298 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Mamarink 4 yıl
Uygulamalarla geliştirebilir bir robot...tek kelimeyle harika diyebilirim.düşünsenize telefona uygulama indirir gibi robotumuza da uygulamalar yani ''işler''yükleyebileceğiz.
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ardarda45 4 yıl
Elbette karşımızda bir terminatör olmadığını belirtelim.

Tipi Arnold'a benziyor aslında

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brev 4 yıl
Baya şirin bir robot,çocuk oyuncağı gibi.
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ganja77 4 yıl
çöp
yıllardı asimo ya yaklaşan bir robot yapamadılar hala
bu ne la yürüyemiyor resmen hareketleri hiç akıcı değil
5 tl lik oyuncaklar gibi yürüyor
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jamiryo87 4 yıl
400 liralık çok çekirdekli ve fazla vigulaytlık apu çıkarsanızda onu alsak bunu alıp ne yapacaz mk
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junkieismylord- 4 yıl
Bunuda Apple bulmus.
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doctor_bey 4 yıl
Çok çok farklı amaçlarla kullanılabilir

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SteveMeade 4 yıl
Selam Jimmy
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kotukoylu 4 yıl
AMD den 32 çekirdekli 1200W TDP sahip f/p cihazı çıkana kadar almayı düşünmüyorum.
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peters 4 yıl
İlerde terminatör yada robocop yapsalar bunlar oyuncak sadece.
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Stumaster 4 yıl
Intel beklemediğimiz şekilde atakta şu an. Umarım teknolojilerinin devamını getirebilir.
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fuckulteli 4 yıl
Jimmy daha çok ev eğlencesine yönelik geliştirilen robotlar...

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BARIŞ55 4 yıl
Bundan iki tane alıp dövüştürürüm ben.
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