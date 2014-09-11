IDF 2014: Intel'in programlanabilir robotu Jimmy ile tanışın





Intel'in yeni teknolojilerini ve yeni nesil yongasetlerini tanıttığı bu yıl ki IDF 2014 geliştirici konferansında önemli bir misafir daha vardı : Robot Jimmy.





Intel'in gelecek bilimcisi Brian David Johnson tarafından gelliştirilen Jimmy, 21. yüzyılın robotu olarak tanımlanıyor. Açık kaynak olan bu robot akıllı telefonların robot versiyonu olarak tasarlanmış. Yani düşük enerjide çalışan, yüksek güç gerektirmeyen ve uygulamalar yoluyla özelleştirilebilen bir robotla karşı karşıyayız. Robotun bir versiyonunun sadece Core i5 işlemci ile çalışabildiği belitriliyor.





Elbette karşımızda bir terminatör olmadığını belirtelim. Jimmy daha çok ev eğlencesine yönelik geliştirilen robotlar ile aynı boyutlara sahip. Robotun dış iskeleti 3D yazıcılar ile oluşturulabiliyor. Johnson robotun tasarım dosyalarını da yayımlayacak.





Jimmy'nin yapay zeka yeteneklerine yönelik olarak geliştiricilerin pek çok uygulama geliştirmesi mümkün olacak. Örneğin evin içinde gezerek havadaki alerji potansiyelini ölçebilmesi bunlardan bazıları. Jimmy'nin gelecek yıl piyasada olması bekleniyor.







http://www.techweekeurope.co.uk/news/intel-jimmy-robot-152298