IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
IFA 2011 Fuarı'nda yeni nesil ürünlerini lanse eden Toshiba, dünyanın en ince tablet bilgisayarının yanında dünyanın ilk büyük ekran gözlüksüz 3D televizyonunu da duyurdu. ZL2 serisi altında hazırlanan 55-inç (139cm) boyutundaki televizyon, temelde Stereoscopic görüntü prensiplerini esas alıyor ve üzerinde yer alan merceksi lenler ve CEVO Engine görüntü işleme motoru gibi Toshiba'ya özgü teknolojilerin de yardımı ile eş zamanlı olarak bir görüntüyü sol göze, küçük baskılı - parallax) başka bir görüntüyü de sağ göze vermesi ve izleyicinin beyninde bu görüntülerin üst üste getirilmesiyle 3D efekti yaratılmış oluyor.
55ZL2 model ismine sahip olan yeni televizyonunda Toshiba, Gözlüksüz 3D teknolojisine ek olarak yüksek çözünürlük desteğine de dikkat çekiyor. Zira televizyon Quad Full HD yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük desteği sunuyor kısaca örneklendirmek gerekirse, kullanıcılar 8 Megapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafları 55ZL2 üzerinde orjinal çözünürlüğünde görüntüleyebilecekler. LED backlit tabanlı olan ve 3D Resolution+ teknolojisi ile donatılan televizyon, PersonalTV özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde dört farklı kullanıcı, kendi televizyon alışkanlıklarını kaydederek ,televizyonu kendi istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Aynı zamanda SmartTV segmentinde yer alan 55ZL2, Toshiba Places'a bağlanarak oradaki film, müzik, kitap ve uygulama alanlarından faydalanabiliyor.
Almanya'da aralık ayında satışa sunulacak 55ZL2 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak Toshiba'nın en üst segmentteki amiral gemilerinden biri olacağı için fiyatının ucuz olması da beklenmiyor. Bu arada Toshiba yetkilileri yeni televizyonda kullanılan en pahalı komponentin Quad HD panel olduğunu da açıkladılar.
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gozluklu 3d den bile kotu
iyi nir gozluksuz 3d icin yillar lazim
Fiyatı ne kadardı abicim diğer tv'nin 2 katı dediğin tv hangisi idi burada
Beyler ltf "fiyat" konusunda yorum yapmayın,zira çok yanılırsınız!
Şuanda 55ZL1 in açıklanan Avrupa fiyatı ki bu rakam aylar öncesinden açıklanmıştı; € 4.999,-
Üstelik daha ortada,panel de yok gibi(gibisi bile fazla!!)
Bu başlıkta bahsedilen panel ise 55ZL2 !!!
Avrupa fiyatı henüz açıklanmadı veya çok yakında açıklanır,ayrıca ZL1 içinde durum nedir bunu da bilmiyoruz?
ZL2 içinde çıkış tarihi nedir buda belli değildir!
Bilenler veya takip edenler bilebilir ama Tosh ların;böyle bir çok paneli lanse edilir sonra da "unutulur"!
Ben herhalde bu CEVOEngine(ZL1)panelden bahsedeli 1 seneyi bile geçti,bazı resimlerinide SV başlığından
verdim ve yeni forumdan da verdim v.s,valla bu konu bende oldukça eskidi ama henüz ortada panel yok
CELL_TV den bahsetmişliğim de sanırım 2 seneyi bile geçti! bunuda beklerken sonra iptal olduğunu öğrendik!
Konuyu fazla takip etmeyenler veya Tosh un bu işlerini bilmeyenlere bunlar komik veya ilginç v.s gelebilir,ama bunlar
birer gerçektir!
"Efsane ZF355"* den sonra(2007/08)Tosh bizim istediğimiz anlamda bir panel çıkaramadı henüz;ama kağıt üstünde
veya prototip veya tam üretim aşamasına geçilirken ortadan kaybolan(veya bir şekilde üretimden kaldırılan v.s),çok
sıkı panellerde üretti(üretim nihai aşamasına gelinmiştir!!) ama bunlar pratik hayatta kimsenin işine yaramadı,çünkü
hiç kimse bunları göremedi,çünkü o paneller seri üretime geçemedi
NOT;*ZF355;bu panel halen dünyada "Motionhandling performansında" ve "Hız konusunda" en hızlı paneldir ve böyle bir "stabil"
panelde Pio hariç hiç bir üreticiden çıkamamıştır bugüne kadar!!
Dolayısıyla işin bir Toshiba/Japan ayağı var birde bunların fiyat politikaları ve satış stratejileri var ve en önemlisi birde işin
"TNB" faktörü vardır(ne demek istediğimi bilen biliyor sanırım!!)
Siz şimdi yukarıda;belli bir düz mantıktan hareketle,ZL2 şu fiyat olur veya ZL1 şöyle olur diyorsunuz;o hesap sizin bildiğiniz
gibi olamıyor maalesef.....
++
ZL2 paneli teknik olarak görmeğim için inceleme durumum yoktur,yabancı Uzman/Test yorumlarıda henüz çok çok yetersiz,çünkü
panel satışta değil,hatta siz bırakın ZL2 panelini;daha ortada ZL1 paneli bile yokki!
Zaten ik etapta(bir son dakika değişikliği olmazsa) ZL1 çıkacaktır ve bunun,bildiğim kadarıyla da tüm üretim prosesleri,montaja hazırlanma
v.s işleri de bitmiş olması gerekiyor veya Avrupa da piyasaya bir şekilde çok çok az sayıda verilmiş olması gerekiyor!
ZL2 için ise henüz bir yol haritası da yoktur!
Saygılar
CAN++
Not;Bu arada "çok sıkı" bir panel arayanlar varsa ve salt 3D değilde hem 3D hemde genel manada çok daha önemli olan 2D için bir panel;
Sharp tan "ELITE" çıktı(şimdilik sadece USA/Çin satışlıdır)
Konuyu biraz HX9xx başlığından işledim,bu panel CEVOEngine(ZL1)rakibi olarak gösteriliyordu veya Sony den HX9x un rakibi gibi ama gördüğüm
kadarıyla ELITE bunlardna daha iyi veya çok daha iyi ve şimdiden USA da buna "KURO Killer" demeye başladılar bile,ama bu olay henüz net
değil ve kimileri "havaya girip" böyle diyor ama bu konu henüz net değil
"Bugün" için;konuşulacak ilk panel;ELITE ve sonrada ZL1,ZL2,HX9x kısaca TOP-4 bunlar,ama 2012 de diğer tüm ana üreticilerden,gerek Glassless
paneller gereksede çok daha iyi paneller geliyor!
3D efektinde daha iyi olan veya 2D de çok daha iyi olan;yine bazı Hi-End panellerden Full-array-baclit LED+Local-Dimming li paneller geliyor!
Ebatlar olarak TFT-LCD lerde artık PDP ler ile yarışılıyor ve 55" üstü paneller geliyor!(60/65/70 gibi ve Sharp tan 80/85 gibi ve bunların Bandlarıda
hazır sayılır!)
Kısaca ortada bir KORE-JAPAN savaşı var(genelde gözden kaçan veya hiç aklınıza gelmeyen ama bu konuda çok ciddi bir savaş var,konu dışına çıkmamak
için burasını geçiyorum!)
Kısaca elinizdeki paneller eskimeye başladı bile 2010 Model bile olsa
Zaten burada amaç,sürekli "yeni" diye veya kısmen yeni bir şeyler üreterek pazarı sürekli canlı tutmaktır,böylece hemen herkes 2 veya en geç
3 senede bir panel alacaktır!
++
bunun bir de oyunlar tarafı var. hd oyunlarda yeri geliyor dibimiz düşüyor.bir de bunun 4 katı kalitedeki çözünürlüğü düşünün .ortaya felaket bir gerçeklik çıkar.
gözlüksüz 3dtvleri denemeden birşey söylemek güç.Ama gözlüklü olanı ne verebiliyor ki gözlüksüzü verecek diyorum.
Bu konuda evdeki 3d tvlerin sinemadaki realD yada en azından beğenmediğimiz xpand 3D performansına yaklaşabilmesi birkaç fırın ekmek yemesini gerektiriyor.
2k 4k bunlar için çok erken, daha normal HD yayın için kanallar ellerini ceplerine götüremiyorlar. Bu çözünürlüğü kullanacak bazı film veya belgeseller çekilip piyasaya sürülebilir o ayrı tabii.
bahsettiğin lg lerin fiyatının 2 katı olur.Bir de bu Toshiba'nın sağı solu belli olmaz Albani üstadın dediğin gibi cell tv diye bişey attılar ortaya bir fuarda bile göstermişlerdi sonra üretmediler.Ama ben fiyat olarak Toshiba TNB işbirliği ile 10.000 tl civarı bekliyorum ve fazlası olur eksiği olmaz diyorum.( umarım yanılıyorumdur)
55 alıyım diyordum simdi dondum kaldım. ne yapmalıyım.
beklemelimi yoksa al gitsin demelimi gelince baska alırız gibisinden.
düşündügüm 2 tv vardı 55 7000 samsung-55 9900 lg
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