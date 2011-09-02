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IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,7b
1
47
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı
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IFA 2011 Fuarı'nda yeni nesil ürünlerini lanse eden Toshiba, dünyanın en ince tablet bilgisayarının yanında dünyanın ilk büyük ekran gözlüksüz 3D televizyonunu da duyurdu. ZL2 serisi altında hazırlanan 55-inç (139cm) boyutundaki televizyon, temelde Stereoscopic görüntü prensiplerini esas alıyor ve üzerinde yer alan merceksi lenler ve CEVO Engine görüntü işleme motoru gibi Toshiba'ya özgü teknolojilerin de yardımı ile eş zamanlı olarak bir görüntüyü sol göze, küçük baskılı - parallax) başka bir görüntüyü de sağ göze vermesi ve izleyicinin beyninde bu görüntülerin üst üste getirilmesiyle 3D efekti yaratılmış oluyor.
55ZL2 model ismine sahip olan yeni televizyonunda Toshiba, Gözlüksüz 3D teknolojisine ek olarak yüksek çözünürlük desteğine de dikkat çekiyor. Zira televizyon Quad Full HD yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük desteği sunuyor kısaca örneklendirmek gerekirse, kullanıcılar 8 Megapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafları 55ZL2 üzerinde orjinal çözünürlüğünde görüntüleyebilecekler. LED backlit tabanlı olan ve 3D Resolution+ teknolojisi ile donatılan televizyon, PersonalTV özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde dört farklı kullanıcı, kendi televizyon alışkanlıklarını kaydederek ,televizyonu kendi istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Aynı zamanda SmartTV segmentinde yer alan 55ZL2, Toshiba Places'a bağlanarak oradaki film, müzik, kitap ve uygulama alanlarından faydalanabiliyor.
Almanya'da aralık ayında satışa sunulacak 55ZL2 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak Toshiba'nın en üst segmentteki amiral gemilerinden biri olacağı için fiyatının ucuz olması da beklenmiyor. Bu arada Toshiba yetkilileri yeni televizyonda kullanılan en pahalı komponentin Quad HD panel olduğunu da açıkladılar. 
IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı
Tam Boyutta Gör
IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı
Tam Boyutta Gör

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St Batuhan 8 yıl en beğenilen
Aha level atladık :) hem quad hd hem 3d hem de gözlük free :) hadi bakalım artması dileğiyle böyle modellerin :))
1 Yanıt Yanıtla +7
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caglar_sss 7 yıl
sadece tek acidan tek kisi izleyebildigi icin

gozluklu 3d den bile kotu

iyi nir gozluksuz 3d icin yillar lazim
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yerliyerli 7 yıl
başımıza taş yağacak:)

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serhatsb 8 yıl
Ben çıplak gözle cevo engine li 55 inçlik toshiba izleme fırsatı yakaladım kaynak görüntü hd uydu yayınıydı hemen yanında diğer markaların 55 inç modelleride vardı diğerlerinde tipik 55 inçlerde görülen az bir fluluk vardı hani aynı yayını 40 inçte izlersiniz görüntü sizi çok tatmin ederken aynı yayını 50 inç ve üzerinde izlemeye kalkarsanız aynı netliği alamazsınız toshibada bu yoktu sanki 40 inçteki görüntüyü 55 inçe taşımıšlar gibiydi lakin fiyatıda diğerlerinin 2 katıydı maalesef.
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kemalcakirca34 8 yıl
serhatsb

Ben çıplak gözle cevo engine li 55 inçlik toshiba izleme fırsatı yakaladım kaynak görüntü hd uydu yayınıydı hemen yanında diğer markaların 55 inç modelleride vardı diğerlerinde tipik 55 inçlerde görülen az bir fluluk vardı hani aynı yayını 40 inçte izlersiniz görüntü sizi çok tatmin ederken aynı yayını 50 inç ve üzerinde izlemeye kalkarsanız aynı netliği alamazsınız toshibada bu yoktu sanki 40 inçteki görüntüyü 55 inçe taşımıšlar gibiydi lakin fiyatıda diğerlerinin 2 katıydı maalesef.


Fiyatı ne kadardı abicim diğer tv'nin 2 katı dediğin tv hangisi idi burada
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DH Misafiri 8 yıl
ilk 1 yıl 9000 TL den aşağı olmayacaktır.
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albani 8 yıl
İyi akşamlar

Beyler ltf "fiyat" konusunda yorum yapmayın,zira çok yanılırsınız!

Şuanda 55ZL1 in açıklanan Avrupa fiyatı ki bu rakam aylar öncesinden açıklanmıştı; € 4.999,-
Üstelik daha ortada,panel de yok gibi(gibisi bile fazla!!)

Bu başlıkta bahsedilen panel ise 55ZL2 !!!

Avrupa fiyatı henüz açıklanmadı veya çok yakında açıklanır,ayrıca ZL1 içinde durum nedir bunu da bilmiyoruz?
ZL2 içinde çıkış tarihi nedir buda belli değildir!

Bilenler veya takip edenler bilebilir ama Tosh ların;böyle bir çok paneli lanse edilir sonra da "unutulur"!

Ben herhalde bu CEVOEngine(ZL1)panelden bahsedeli 1 seneyi bile geçti,bazı resimlerinide SV başlığından
verdim ve yeni forumdan da verdim v.s,valla bu konu bende oldukça eskidi ama henüz ortada panel yok

CELL_TV den bahsetmişliğim de sanırım 2 seneyi bile geçti! bunuda beklerken sonra iptal olduğunu öğrendik!

Konuyu fazla takip etmeyenler veya Tosh un bu işlerini bilmeyenlere bunlar komik veya ilginç v.s gelebilir,ama bunlar
birer gerçektir!

"Efsane ZF355"* den sonra(2007/08)Tosh bizim istediğimiz anlamda bir panel çıkaramadı henüz;ama kağıt üstünde
veya prototip veya tam üretim aşamasına geçilirken ortadan kaybolan(veya bir şekilde üretimden kaldırılan v.s),çok
sıkı panellerde üretti(üretim nihai aşamasına gelinmiştir!!) ama bunlar pratik hayatta kimsenin işine yaramadı,çünkü
hiç kimse bunları göremedi,çünkü o paneller seri üretime geçemedi


NOT;*ZF355;bu panel halen dünyada "Motionhandling performansında" ve "Hız konusunda" en hızlı paneldir ve böyle bir "stabil"
panelde Pio hariç hiç bir üreticiden çıkamamıştır bugüne kadar!!

Dolayısıyla işin bir Toshiba/Japan ayağı var birde bunların fiyat politikaları ve satış stratejileri var ve en önemlisi birde işin
"TNB" faktörü vardır(ne demek istediğimi bilen biliyor sanırım!!)

Siz şimdi yukarıda;belli bir düz mantıktan hareketle,ZL2 şu fiyat olur veya ZL1 şöyle olur diyorsunuz;o hesap sizin bildiğiniz
gibi olamıyor maalesef.....

++
ZL2 paneli teknik olarak görmeğim için inceleme durumum yoktur,yabancı Uzman/Test yorumlarıda henüz çok çok yetersiz,çünkü
panel satışta değil,hatta siz bırakın ZL2 panelini;daha ortada ZL1 paneli bile yokki!

Zaten ik etapta(bir son dakika değişikliği olmazsa) ZL1 çıkacaktır ve bunun,bildiğim kadarıyla da tüm üretim prosesleri,montaja hazırlanma
v.s işleri de bitmiş olması gerekiyor veya Avrupa da piyasaya bir şekilde çok çok az sayıda verilmiş olması gerekiyor!

ZL2 için ise henüz bir yol haritası da yoktur!

Saygılar

CAN++


Not;Bu arada "çok sıkı" bir panel arayanlar varsa ve salt 3D değilde hem 3D hemde genel manada çok daha önemli olan 2D için bir panel;
Sharp tan "ELITE" çıktı(şimdilik sadece USA/Çin satışlıdır)
Konuyu biraz HX9xx başlığından işledim,bu panel CEVOEngine(ZL1)rakibi olarak gösteriliyordu veya Sony den HX9x un rakibi gibi ama gördüğüm
kadarıyla ELITE bunlardna daha iyi veya çok daha iyi ve şimdiden USA da buna "KURO Killer" demeye başladılar bile,ama bu olay henüz net
değil ve kimileri "havaya girip" böyle diyor ama bu konu henüz net değil


"Bugün" için;konuşulacak ilk panel;ELITE ve sonrada ZL1,ZL2,HX9x kısaca TOP-4 bunlar,ama 2012 de diğer tüm ana üreticilerden,gerek Glassless
paneller gereksede çok daha iyi paneller geliyor!
3D efektinde daha iyi olan veya 2D de çok daha iyi olan;yine bazı Hi-End panellerden Full-array-baclit LED+Local-Dimming li paneller geliyor!
Ebatlar olarak TFT-LCD lerde artık PDP ler ile yarışılıyor ve 55" üstü paneller geliyor!(60/65/70 gibi ve Sharp tan 80/85 gibi ve bunların Bandlarıda
hazır sayılır!)

Kısaca ortada bir KORE-JAPAN savaşı var(genelde gözden kaçan veya hiç aklınıza gelmeyen ama bu konuda çok ciddi bir savaş var,konu dışına çıkmamak
için burasını geçiyorum!)

Kısaca elinizdeki paneller eskimeye başladı bile 2010 Model bile olsa

Zaten burada amaç,sürekli "yeni" diye veya kısmen yeni bir şeyler üreterek pazarı sürekli canlı tutmaktır,böylece hemen herkes 2 veya en geç
3 senede bir panel alacaktır!

++
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:::LOSTPLANET::: 8 yıl
sadece tv yayınlarına odaklanmayın bu işin asıl devasa yönü film, belgesel ve endüstrilerinde. 4k çözünürlüklü filmler çıksa hayal edin görüntüler nasıl olur.şuan için kısa 4k çözünürlüğünde çekimler var youtubedan bakabilirsiniz.hadi canım yotubeda öyle kaliteli şey izlenir mi demeyin deneyin. benim pc sistemim zorlandı.en üst ekran kartlarının bile zar zor 5-10 fpsde oynatabileceği bir video çünkü.
bunun bir de oyunlar tarafı var. hd oyunlarda yeri geliyor dibimiz düşüyor.bir de bunun 4 katı kalitedeki çözünürlüğü düşünün .ortaya felaket bir gerçeklik çıkar.
gözlüksüz 3dtvleri denemeden birşey söylemek güç.Ama gözlüklü olanı ne verebiliyor ki gözlüksüzü verecek diyorum.
Bu konuda evdeki 3d tvlerin sinemadaki realD yada en azından beğenmediğimiz xpand 3D performansına yaklaşabilmesi birkaç fırın ekmek yemesini gerektiriyor.
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yalnizca 8 yıl
Bu tip tanıtımlar hep şaşalı olmuştur. Gerçek performansı bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum.
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St Batuhan 8 yıl
paulbroke, aslında olayın özütüne imax filmler ve belgeselleriyle inilirse gerçekten şu an 4k nimetlerine yönelik kaynak var güzelce, ama dedigin dogru malesef bizde daha hd yayın ne derece ki biz umalım, yurt dışında standart oldugundan hd yayın artık quad hd de olacaktır yakında :)
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mokinto 8 yıl
Soran olursa kaynak veremeyeceğim ama fuarda canlı olarak seyreden bir blog yazarı 3 boyut algısının pek anlaşılır olmadığını, 2D den hallice olduğunu yazmış.
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captaincato 8 yıl
Bunların çıkacağı zaten belli insanları kandırmak paralarını söğüşlemek için çıkarıldı gözlüklü sistem gözlüksüz zaten çıkarılacaktı cep telefonunda çıkmış tvde mi çıkmayacak insanlara para harcatmak için sıralanmış bir sistemdi bu bunlara aldanmayın neye ihtiyacınız varsa onu alın fazlasını alacağım diye uğraşmayın.....
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paulbroke 8 yıl
3d güzel ve keyifli bir seyir alternatifi ama hepsi o kadar.
2k 4k bunlar için çok erken, daha normal HD yayın için kanallar ellerini ceplerine götüremiyorlar. Bu çözünürlüğü kullanacak bazı film veya belgeseller çekilip piyasaya sürülebilir o ayrı tabii.
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TikaMasala 8 yıl
Önce bir gözlüksüz 3D izleyinde sonra karar verin iyimi kötümü. Gözlüksüz 3D sağlık sorunlarını beraberinde getirir.
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kemalcakirca34 8 yıl
Fiyatı ne kadar olur acaba bende LG 55LW770s yada lw990s gelince ikisinden birini tercih edecektim şimdi ne yapalım diye düşünüyorum
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jack_sparrow_82 8 yıl

kemalcakirca34

Fiyatı ne kadar olur acaba bende LG 55LW770s yada lw990s gelince ikisinden birini tercih edecektim şimdi ne yapalım diye düşünüyorum


bahsettiğin lg lerin fiyatının 2 katı olur.Bir de bu Toshiba'nın sağı solu belli olmaz Albani üstadın dediğin gibi cell tv diye bişey attılar ortaya bir fuarda bile göstermişlerdi sonra üretmediler.Ama ben fiyat olarak Toshiba TNB işbirliği ile
10.000 tl civarı bekliyorum ve fazlası olur eksiği olmaz diyorum.( umarım yanılıyorumdur)
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milyondabir 8 yıl
albani kardes bu ne bilgi böyle tam bir profmussun tv almadan sana sormak .lazım
55 alıyım diyordum simdi dondum kaldım. ne yapmalıyım.
beklemelimi yoksa al gitsin demelimi gelince baska alırız gibisinden.
düşündügüm 2 tv vardı 55 7000 samsung-55 9900 lg
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panelci 8 yıl
Ferhat o arkadasin yazdiklari senin zeka sevyeni zorlamis,sen saçmalamissin..insanlara hakaret etmeden bi zahmet arastir nedir ne degildir..
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