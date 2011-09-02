IFA 2011: Toshiba dünyanın ilk 55-inç Gözlüksüz 3D televizyonunu tanıttı

IFA 2011 Fuarı'nda yeni nesil ürünlerini lanse eden Toshiba, dünyanın en ince tablet bilgisayarının yanında dünyanın ilk büyük ekran gözlüksüz 3D televizyonunu da duyurdu. ZL2 serisi altında hazırlanan 55-inç (139cm) boyutundaki televizyon, temelde Stereoscopic görüntü prensiplerini esas alıyor ve üzerinde yer alan merceksi lenler ve CEVO Engine görüntü işleme motoru gibi Toshiba'ya özgü teknolojilerin de yardımı ile eş zamanlı olarak bir görüntüyü sol göze, küçük baskılı - parallax) başka bir görüntüyü de sağ göze vermesi ve izleyicinin beyninde bu görüntülerin üst üste getirilmesiyle 3D efekti yaratılmış oluyor.

55ZL2 model ismine sahip olan yeni televizyonunda Toshiba, Gözlüksüz 3D teknolojisine ek olarak yüksek çözünürlük desteğine de dikkat çekiyor. Zira televizyon Quad Full HD yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük desteği sunuyor kısaca örneklendirmek gerekirse, kullanıcılar 8 Megapiksel çözünürlüğündeki fotoğrafları 55ZL2 üzerinde orjinal çözünürlüğünde görüntüleyebilecekler. LED backlit tabanlı olan ve 3D Resolution+ teknolojisi ile donatılan televizyon, PersonalTV özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde dört farklı kullanıcı, kendi televizyon alışkanlıklarını kaydederek ,televizyonu kendi istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Aynı zamanda SmartTV segmentinde yer alan 55ZL2, Toshiba Places'a bağlanarak oradaki film, müzik, kitap ve uygulama alanlarından faydalanabiliyor.

Almanya'da aralık ayında satışa sunulacak 55ZL2 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak Toshiba'nın en üst segmentteki amiral gemilerinden biri olacağı için fiyatının ucuz olması da beklenmiyor. Bu arada Toshiba yetkilileri yeni televizyonda kullanılan en pahalı komponentin Quad HD panel olduğunu da açıkladılar.