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IFA 2012 : Fujitsu'dan dokunmatik Esprimo X hepsi-bir-arada PC

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,3b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Oldukça hareketli geçen IFA 2012 fuarında iddialı sayılabilecek bir ürün tanıtmayan Fujitsu'nun standında ilgi çeken ürünlerden birisi Esprimo X hepsi-bir-arada PC oldu.

Fazla detay verilmeyen model yılın sonuna doğru piyasada olacak şekilde planlanmış. Hepsi-bir-arada PC olarak tanımlanmasına rağmen, kasa donanımı alt kısımda konumlanmış. Windows 8 işletim sistemi, Core i5'e kadar Intel vPro işlemci seçeneği, ayarlanabilir dokunmatik ekran, güç yönetimi için yakınlık sensörü, yüz tanıma sistemi ile model daha çok iş dünyasına hitap edecek şekilde tasarlanmış. 

Model ile ilgili ayrıntılı bilgilerin kısa bir süre sonra paylaşılması bekleniyor.

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Batuist 7 yıl
Bu tür PClere bence en çok kurumsal pazarda ihtiyaç var. bugün bir kamu kuruluşuna gidin yada bankalara bakın alt yapısını PC sistemleri üzerinde çalıştıran firmaların tüm PC sistemlerinde ki kablo karmaşası çok rezil bir görüntü sunuyor. kasa bir yerde yan yatmış kablolar toz revan içinde saklanmaya çalışılmış, fanların 2 günde bir tıkadığı PClerin sürekli sorun çıkardığı bir ortam için bu tip hepsi bir ara platformlar son derece kullanışlı cihazlar olurlardı.. Ama bizim ülkedeki yöneticiler için en önemli ve tek faktör yıl sonunda açıklanacak kar oranları olduğu için eski de olsa düşe kalka da çalışsa idare edebiliyorsa personle kullansın mantığıdır. Aksi halde kime yalakalık yapacaklar.. ben bilgisayar alt yapısını değiştirdim diye yalakalık yapamayacaklarından dolayı bu tip yatırımlar ülkemde maalesef olmuyor. olan zavallı personele , bilgi işlem ekibine oluyor..
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saintroyo 7 yıl
katla, koy koltuğunun altına taşı istediğin yere.. masaüstü notebook olmuş..
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regaibyigit. 7 yıl
aynen ps3e monitör yapıştırılmış gibi :)
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erturk unal 7 yıl
bu ne lan:) modemin üstüne monitör yapıştırmışlar gibi...
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bellair 7 yıl
ps3 ün üzerine monitör koymussun gibi duruyor
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yukuberk 7 yıl
Güzel bir şeye benziyor ama sony olmadığı için baştan kaybetti.
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swat882 7 yıl yukuberk
yukuberk

Güzel bir şeye benziyor ama sony olmadığı için baştan kaybetti.

fujitsu yazısını söküp sqny yapıştırsak

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