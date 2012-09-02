IFA 2012 : Fujitsu'dan dokunmatik Esprimo X hepsi-bir-arada PC





Oldukça hareketli geçen IFA 2012 fuarında iddialı sayılabilecek bir ürün tanıtmayan Fujitsu'nun standında ilgi çeken ürünlerden birisi Esprimo X hepsi-bir-arada PC oldu.





Fazla detay verilmeyen model yılın sonuna doğru piyasada olacak şekilde planlanmış. Hepsi-bir-arada PC olarak tanımlanmasına rağmen, kasa donanımı alt kısımda konumlanmış. Windows 8 işletim sistemi, Core i5'e kadar Intel vPro işlemci seçeneği, ayarlanabilir dokunmatik ekran, güç yönetimi için yakınlık sensörü, yüz tanıma sistemi ile model daha çok iş dünyasına hitap edecek şekilde tasarlanmış.





Model ile ilgili ayrıntılı bilgilerin kısa bir süre sonra paylaşılması bekleniyor.