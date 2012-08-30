IFA 2012 : Lenovo, IdeaTab S2110 tablet modelini resmi olarak duyurdu

CES 2012 fuarında IdeaTab S2 adıyla karşımıza çıkan Lenovo'nun Android'li tableti, daha sonra IdeaTab 2110 olarak değişmiş ve bazı bölgelerde satışa sunulmuştu. Lenovo tabletini son haliyle IFA 2012 fuarında resmi olarak duyurdu.





Model işlemci olarak Snapdragon S3 ailesine ait 1.5GHz hızında çalışan APQ8060A ve Adreno 220 grafik birimi kullanıyor. 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GB LPDDR2 RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 5MP arka/1.3MP ön kamera, opsiyonel 3G, WiFi, Bluetooth 4.0, microUSB, microHDMI şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Model hali hazırda 399$ fiyat etiketine sahip.