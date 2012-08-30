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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2012 : Lenovo, IdeaTab S2110 tablet modelini resmi olarak duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2012 fuarında IdeaTab S2 adıyla karşımıza çıkan Lenovo'nun Android'li tableti, daha sonra IdeaTab 2110 olarak değişmiş ve bazı bölgelerde satışa sunulmuştu. Lenovo tabletini son haliyle IFA 2012 fuarında resmi olarak duyurdu.

Model işlemci olarak Snapdragon S3 ailesine ait 1.5GHz hızında çalışan APQ8060A ve Adreno 220 grafik birimi kullanıyor. 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GB LPDDR2 RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 5MP arka/1.3MP ön kamera, opsiyonel 3G, WiFi, Bluetooth 4.0, microUSB, microHDMI şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Model hali hazırda 399$ fiyat etiketine sahip.

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nurettinaz 7 yıl
Sen nesin lenovo adamlar bence IFA ya bu sene damgayı vurdular.
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xufusong0309 7 yıl
Lenovo tabletini son haliyle IFA 2012 fuarında resmi olarak duyurdu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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join 7 yıl
Yeni bir tablet için donanımı iç açıcı değil malesef
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HTC Specialist 7 yıl
O kocaman logoyla olmuyor.
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Stanislas Xavier 7 yıl
adreno 220 olmamış,donanım düşük,fiyatı da ona göre ayarlar artık..
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Hsna 7 yıl
Android mi kaldı tabletler de hala Windows 8 geçemedi mi bunlar ?
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