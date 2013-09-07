IFA 2013 : Smart TV Birliği artık tüm uyumlu cihazlara tek uygulama geliştirilmesine imkan tanıyor





Oturma odamızdaki televizyonlarımız her ne kadar giderek akıllansa da akıllı cihaz sektöründeki ortak platform eksikliği bu segmenti de etkiliyor. Örneğin LG televizyonlarında yer alan bir uygulamayı Samsung televizyonlarında bulamazken, bunun tam tersi de yaşanıyor. Geliştiriciler firmalarla özel anlaşmalar yaptığı için genelde tek bir markaya uygulama hazırlıyor.





Smart TV Birliği ise bu farklılaşmanın önüne geçmek istiyor. Smart TV Birliği; LG, Toshiba, Arçelik, TPV, Panasonic, Yume gibi pek çok üreticinin üye olduğu bir oluşum. Vestel ise oluşumun sponsor üyesi.





Birlik ortak bir hareket amacıyla Geliştirici Destek Programını başlattı. Geliştiriciler artık uygulamalarını tek bir onay sürecine gönderecek ve tüm uyumlu cihazlarda çalışabilecek. Birlik bunun için yazılım geliştirme aracının 2.5 sürümünü de yayınladı.





Bu sayede geliştiriciler uygulamayı farklı platformlar için geliştirmeye odaklanmak yerine kalitesini artırmak için odaklanacak ve böylece herkes için bir kazan-kazan durumu ortaya çıkmış olacak. Ayrıca aracın 2.5 sürümü ile geliştirilen uygulamalar ile mobil uygulamalar çoklu ekran interaktivitesi de gerçekleştirebilecek.

https://developers.smarttv-alliance.org/