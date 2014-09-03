IFA 2014 : Asus akıllı saati ZenWatch'ı lanse etti





Tayvanlı elektronik devi Asus, uzun süredir merakla beklenen ve fiyatı ile pazarda iddialı olmak istediği yeni akıllı saati ZenWatch'u duyurdu.





Akıllı saatlerin artık geleneksel kol saatlerinin tasarımına daha çok yaklaştığınız gördüğümüz son dönemde ZenWatch da bu trende uyuyor. Yuvarlatılmış köşeleri ile dikdörtgen bir tasarıma sahip olan ZenWatch, İtalyan tarzındaki deri kayışı ile birlikte göze hoş görünen bir tasarıma kavuşuyor.





Cihazda 1.63 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte kavisli bir AMOLED dokunmatik ekran yer alıyor. Ekranın 2.5D kavisli olduğu ifade edilirken, Gorilla Glass 3 ile de sağlamlaştırılmış.

IP55 ile suya ve toza dayanıklı olan cihazda 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 1.4Wh batarya, Bluetooth 4.0, mikrofon şeklinde özellikler mevcut.

Cihaz Android 4.3 ve üzeri akıllı telefonlara Wellness uygulaması üzerinden bağlanırken, bildirimleri ekranında gösterebiliyor. Gelen çağrıları Cover to Mute özelliği ile saatin üzerini elinizle kapatarak sessize alabiliyorsunuz.





ZenWatch Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve ilginç bir şekilde ZenUI kullanıcı arayüzüne yer veriyor. İlginç diyoruz zira Google Android Wear üzerinde üçüncü taraf kullanıcı arayüzlerine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Cihazda 100 civarında saat teması bulunuyor.





Kullanıcılar ekrana tıklayarak eşleştirdiği akıllı telefonunun yerini tespit edebiliyor. Remote Camera ile saat bir uzak deklanşör haline gelirken, sunum kontrolü Presentation Control, Find My Phone ve akıllı telefonunuzu uzaktan açabilen Watch Unlock adında farklı yazılımlar mevcut.





9 eksenli sensörü sayesinde saat atılan adım, yakılan kalori, aktivite süresi, nabız, rahatlama seviyesi ve egzersiz yoğunluğu gibi verileri ölçerek uygulaması üzerinden kullanıcıya gösterebiliyor.





Asus daha önce saatin fiyatına sıklıkla vurgu yaparken cihazın 200 Avro civarında olduğunu görüyoruz. Saat yıl sonuna doğru piyasada olacak.

http://press.asus.com/PressReleases/p/ASUS-ZenWatch-Announced-at-IFA-2014#.VAcAUGTV_Vv