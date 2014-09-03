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IFA 2014 : Asus akıllı saati ZenWatch'ı lanse etti

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Asus akıllı saati ZenWatch'ı lanse etti

Tayvanlı elektronik devi Asus, uzun süredir merakla beklenen ve fiyatı ile pazarda iddialı olmak istediği yeni akıllı saati ZenWatch'u duyurdu.

Akıllı saatlerin artık geleneksel kol saatlerinin tasarımına daha çok yaklaştığınız gördüğümüz son dönemde ZenWatch da bu trende uyuyor. Yuvarlatılmış köşeleri ile dikdörtgen bir tasarıma sahip olan ZenWatch, İtalyan tarzındaki deri kayışı ile birlikte göze hoş görünen bir tasarıma kavuşuyor. 

Cihazda 1.63 inçlik 320x320 piksel çözünürlükte kavisli bir AMOLED dokunmatik ekran yer alıyor. Ekranın 2.5D kavisli olduğu ifade edilirken, Gorilla Glass 3 ile de sağlamlaştırılmış.
IP55 ile suya ve toza dayanıklı olan cihazda 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 1.4Wh batarya, Bluetooth 4.0, mikrofon şeklinde özellikler mevcut.  
Cihaz Android 4.3 ve üzeri akıllı telefonlara Wellness uygulaması üzerinden bağlanırken, bildirimleri ekranında gösterebiliyor. Gelen çağrıları Cover to Mute özelliği ile saatin üzerini elinizle kapatarak sessize alabiliyorsunuz. 

ZenWatch Android Wear işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve ilginç bir şekilde ZenUI kullanıcı arayüzüne yer veriyor. İlginç diyoruz zira Google Android Wear üzerinde üçüncü taraf kullanıcı arayüzlerine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Cihazda 100 civarında saat teması bulunuyor. 

Kullanıcılar ekrana tıklayarak eşleştirdiği akıllı telefonunun yerini tespit edebiliyor. Remote Camera ile saat bir uzak deklanşör haline gelirken, sunum kontrolü Presentation Control, Find My Phone ve akıllı telefonunuzu uzaktan açabilen Watch Unlock adında farklı yazılımlar mevcut. 

9 eksenli sensörü sayesinde saat atılan adım, yakılan kalori, aktivite süresi, nabız, rahatlama seviyesi ve egzersiz yoğunluğu gibi verileri ölçerek uygulaması üzerinden kullanıcıya gösterebiliyor. 

Asus daha önce saatin fiyatına sıklıkla vurgu yaparken cihazın 200 Avro civarında olduğunu görüyoruz. Saat yıl sonuna doğru piyasada olacak.

http://press.asus.com/PressReleases/p/ASUS-ZenWatch-Announced-at-IFA-2014#.VAcAUGTV_Vv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
janparey 4 yıl
Android wear saatler yardırdı gidiyor.Apple bakalım ne yapabilecek bu kadar çeşiti ve seçeneği alt edebilmek için.
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Umutcan 4 yıl
Kolda taşıma açısından bakarsak çok şık bir cihaz olmuş, diğerleri gibi çocuk saatini andırmıyor en azından. Moto 360 gibi klasik çizgileri var.
Ama ön panel ve ekran açısından bakarsak bence kalın üst-alt şeritler olmamış ekranı dikey olarak daha geniş tutabilirlerdi gibi.
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WB 4 yıl
Fena degil, apple da cikarsa da gorsek..
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hohmlec 4 yıl
bence pahalı olmus bunun yerine razer nabu yada meizu ınwatch mx4 tercih ederim yada hiç bilemedin lg watch r
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kucukyenici 4 yıl
Böyle çıkarsa piyasada nal toplatır:
donanimhaber.com/...
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FERFEROS 4 yıl
Arkadaki şarj pinleri sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Aynısı LG G Watch'da da görülmüştü.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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meego 4 yıl
200avro çok değilmi ya. Vergiler hariç 600TL tutuyor.
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MrKemal17 4 yıl
Moto 360'tan sonraki en güzel tasarıma sahip cihaz.Eğer çerçevesiz tasarım olsaymış daha da şık olurmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
Lansmanda fiyat 199 Euro olarak açıklanmıştı sanırım.
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VlknFX 4 yıl
Ben saati çok beğendim zaten olması gereken bu klasik tarzdan başlamalıydı diğer firmalarda merak ettiğim bir şarjla kaç gün kullanıla biliyor zira akıllı saat alıcaksam en büyük kriterim bir pil ömrü ikincisi güneş altında görünürlük ama asusu tebrik ediyorum zen adına yakışır bir cihaz olmuş sade ve elegans duruyor
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