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IFA 2014: Bu kılıf telefonunuza düşmelere karşı kırılmama garantisi veriyor

Akıllı telefonların düşme veya çarpma sonucu kullanılmaz hale gelmesinin önüne geçmek adına geliştirilmiş yepyeni bir kılıf var karşımızda.
4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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IFA 2014: Bu kılıf telefonunuza düşmelere karşı kırılmama garantisi veriyor
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IFA 2014’te bir platform kuran ve 2,5 metre yüksekten sert bir zemine akıllı telefonları atarak ürünlerinin ne kadar başarılı olduğunu sergileyen Mols isimli İtalyan şirketi, özel bir patentli kılıf teknolojisi geliştirmiş.

Bazı araçlarda kullanılan iç lastiklerin malzemesine benzer bir yapısı olan Mols markalı kılıflar, darbeyi çok başarılı bir şekilde absorbe ederek, cihazların yere düştüğü anda hiç sekmeden düştüğü yerde kalmasını sağlayarak zarar görmesini engelliyor.

Dünya genelinde satışa sunulmaya başlanacak olan Mols kılıfların şimdilik iPhone 5, 5S, 6, Galaxy S4, S5, Note 3 sürümleri mevcut. İlerleyen dönemde ise LG G2, G3, Note 4, HTC One M8 sürümleri de hazır olacakmış.


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xpugur 4 yıl
youtube.com/...
videosunu ekleyek bari... videonun sonunda 3 düşme testi yapıyorlar .. videonun ortasında kutu içeriği ve kılıf gösteriliyor...
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Virtual Reality 4 yıl
Samsung' a leğen diyenlerin, kılıf kullanma hakkı yok, çünkü kılıf takınca her telefon leğen oluyor. Fabrikadan hangi kasayla çıktığının hiç bir önemi kalmıyor. Kılıfın hangi malzemeden üretildiği daha çok önem teşkil ediyor.
Not: Samsungcu değilim. Sadece hakikatten bahsediyorum. Kılıf kullanıyorsan hiç bir telefonun kasasını kötüleme hakkın yok.
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darkhair 4 yıl
Ya bu z, z1, z2 kullanıcılarının suçu ne ki? Telefonumu çok severek aldım ve severwk kullanıyorum ( z2 ) fakat telefonu sarıp sarmalayan o kalın silikon kılıflardan bir türlü bulamıyorum ( bi tane buldum o da sadece çizmelere karşı korur gibime gelio ) orj veya sahte bir kılıf neden üretilmiyor sony cihazlar için anlamadım gitti... :@
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Manchester United 4 yıl
Tam bizim ülkedekilere göre telefonlarını korurlar. Adam emniyet kemerini takmıyor ama telefonuna en pahalı kılıfı alıyor. Yok neymiş çizilmesin kırılmasın.
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kraldostuz 4 yıl
ADAM SANA İKİNCİ BİR TELEFON VAADEDİYOR TABİKİ UCUZ OLMAYACAK NOTE 4 ALACAM 200 LİRADA KASKO YAPACAM KENDİMİ NE BU TÜR RİSKLERE KOYACAM KARDEŞİM
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kazdal1 4 yıl
Bü tür kılıflar asla uygun olmaz
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Bl00dyHell 4 yıl
Uygun bir fiyat ile satışa sunulursa tutabilir.
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