IFA 2014: Bu kılıf telefonunuza düşmelere karşı kırılmama garantisi veriyor

IFA 2014’te bir platform kuran ve 2,5 metre yüksekten sert bir zemine akıllı telefonları atarak ürünlerinin ne kadar başarılı olduğunu sergileyen Mols isimli İtalyan şirketi, özel bir patentli kılıf teknolojisi geliştirmiş.

Bazı araçlarda kullanılan iç lastiklerin malzemesine benzer bir yapısı olan Mols markalı kılıflar, darbeyi çok başarılı bir şekilde absorbe ederek, cihazların yere düştüğü anda hiç sekmeden düştüğü yerde kalmasını sağlayarak zarar görmesini engelliyor.

Dünya genelinde satışa sunulmaya başlanacak olan Mols kılıfların şimdilik iPhone 5, 5S, 6, Galaxy S4, S5, Note 3 sürümleri mevcut. İlerleyen dönemde ise LG G2, G3, Note 4, HTC One M8 sürümleri de hazır olacakmış.