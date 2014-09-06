IFA 2014 : Philips Afterglow ile televizyon ekranı odanıza taşıyor





Ambilight teknolojisi ile yıllardır televizyon ekranındaki sahnelere göre arka kısımda renkli aydınlatmalar yapan ve izleme tecrübesini artırmaya çalışan Philips, IFA 2014 fuarında teknolojinin daha ileri bir konseptini tanıttı.





Microsoft'un IllumiRoom teknolojisine benzeyen Afterglow adındaki teknoloji, televizyonda izlediğiniz sahneleri arkadaki duvara yansıtma yoluyla tecrübeyi daha yoğun bir hale getirmeyi amaçlıyor.





Tanıtım video olarak yapıldığı için teknoloji canlı olarak incelenemedi. Anlaşıldığı kadarıyla televizyonun arka kısmında yer alan mini projeksiyon cihazları ekranın arkasına düşen bölgeye görüntüyü yansıtıyor ve duvar ekranı tamamlayan dev bir perde haline dönüşüyor.





Teknoloji henüz patentlenmediği için Philips detay vermekten kaçınıyor ancak şu anda çalışan bir prototip mevcut ve en erken 2016 yılında ticari olarak kullanıma sunulacak.