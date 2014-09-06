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IFA 2014 : Philips Afterglow ile televizyon ekranı odanıza taşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Philips Afterglow ile televizyon ekranı odanıza taşıyor

Ambilight teknolojisi ile yıllardır televizyon ekranındaki sahnelere göre arka kısımda renkli aydınlatmalar yapan ve izleme tecrübesini artırmaya çalışan Philips, IFA 2014 fuarında teknolojinin daha ileri bir konseptini tanıttı.

Microsoft'un IllumiRoom teknolojisine benzeyen Afterglow adındaki teknoloji, televizyonda izlediğiniz sahneleri arkadaki duvara yansıtma yoluyla tecrübeyi daha yoğun bir hale getirmeyi amaçlıyor. 

Tanıtım video olarak yapıldığı için teknoloji canlı olarak incelenemedi. Anlaşıldığı kadarıyla televizyonun arka kısmında yer alan mini projeksiyon cihazları ekranın arkasına düşen bölgeye görüntüyü yansıtıyor ve duvar ekranı tamamlayan dev bir perde haline dönüşüyor. 

Teknoloji henüz patentlenmediği için Philips detay vermekten kaçınıyor ancak şu anda çalışan bir prototip mevcut ve en erken 2016 yılında ticari olarak kullanıma sunulacak.  

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xmasx 5 yıl
Philips bu teknolojiyi yillardir kullaniyor demek ki ise yariyor ki gelistirmis!
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Barbaroscakir 5 yıl
Ambilight teknolojisine sahip tv kullanıyorum. Akşamları film izlerim derseniz gerçekten sizi çok etkiliyor.
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OverClocK1ng 5 yıl
Microsoft bunun için Philips'e dava açabilir. Zira gerçekten de Illumiroom a çok benziyor...
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engurlu 5 yıl
Ambilight in yarattigi atmosfer gorsel olarak cok daha etkileyici ..Afterglow sanki dikkat dagitacak gibi gorunuyor..
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