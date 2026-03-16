    Redmi'den 144 Hz ekranlı uygun fiyatlı 4K Smart TV

    Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı TV serisine enerji tasarruflu yeni bir model ekledi. Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition, 50 inç 4K ekran, 144Hz yenileme hızı ve fazlasıyla geliyor.

    Xiaomi Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition Tam Boyutta Gör
    Redmi, uygun fiyatı korurken en yüksek enerji verimliliği sınıfına ve geliştirilmiş görüntü özelliklerine sahip 50 inç akıllı televizyon modelinin güncellenmiş bir sürümü olan yeni Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition’ı tanıttı.

    Enerji verimliliği

    Yeni modelin en önemli özelliği, en katı Çin standartlarını karşılayan Seviye 1 enerji verimliliği sınıfına sahip olması. Bu, çalışma ve bekleme modunda daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor ve televizyonu, kaliteli video içeriğinden ödün vermeden elektrik maliyetlerini düşürmek isteyen kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

    Ekran ve görüntü teknolojileri

    TV, özellikle spor karşılaşmaları, hareketli oyunlar ve aksiyon filmleri için önem arz eden 144 Hz yenileme hızı sağlayan 50 inç 4K panel (3840×2160) ile donatılmış. Redmi, doğrudan LED arka aydınlatma kullanıyor ve True Tone teknolojisi, ortam ışığına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak görüntüyü gözler için daha rahat hale getiriyor.

    Ses ve yazılım

    Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition, iyi stereo ses üreten iki adet 10W hoparlöre sahip. Yazılım platformu olarak HyperOS kullanılıyor. Bu, arayüzün hızlı çalışması ve akıllı telefonlardan akıllı evlere kadar Xiaomi ekosistemiyle derin entegrasyon anlamına geliyor.

    Donanım ve bağlantı noktaları

    TV, dört çekirdekli Cortex-A35 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Bağlantı seçenekleri arasında, iki adet HDMI bağlantı noktası (biri ARC özellikli), iki adet USB-A bağlantı noktası, AV girişi, Ethernet LAN, DTMB/analog sinyal desteği, S/PDIF ses çıkışı, kızılötesi desteği ve 2.4GHz Wi-Fi bulunuyor. Bu, kullanıcıların oyun konsolu, bilgisayar, soundbar, harici depolama aygıtı gibi cihazları bağlamasına imkan veriyor.

    Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition fiyatı

    Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition, Çin’de 1399 yuan (202 dolar) fiyatla satışa çıktı. Televizyonun diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

    Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition özellikleri

    Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 50 inç, 4K UHD, 144Hz, LCD
    • İşlemci (CPU): Dört çekirdekli Cortex-A35
    • Grafik işlem birimi (GPU): Mali-G31 MP2
    • Bellek: 2GB RAM
    • Depolama: 32GB
    • İşletim sistemi: Xiaomi Surge OS (HyperOS)
    • Ses: Çift hoparlör (2x 10W)
    • WiFi: 2.4GHz
    • Bağlantı noktaları: 2x HDMI, 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), 1x DTMB, S/PDIF
