Redmi'den 144 Hz ekranlı uygun fiyatlı 4K Smart TV

Tam Boyutta Gör Redmi, uygun fiyatı korurken en yüksek enerji verimliliği sınıfına ve geliştirilmiş görüntü özelliklerine sahip 50 inç akıllı televizyon modelinin güncellenmiş bir sürümü olan yeni Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition’ı tanıttı.

Enerji verimliliği

Yeni modelin en önemli özelliği, en katı Çin standartlarını karşılayan Seviye 1 enerji verimliliği sınıfına sahip olması. Bu, çalışma ve bekleme modunda daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor ve televizyonu, kaliteli video içeriğinden ödün vermeden elektrik maliyetlerini düşürmek isteyen kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

Ekran ve görüntü teknolojileri

TV, özellikle spor karşılaşmaları, hareketli oyunlar ve aksiyon filmleri için önem arz eden 144 Hz yenileme hızı sağlayan 50 inç 4K panel (3840×2160) ile donatılmış. Redmi, doğrudan LED arka aydınlatma kullanıyor ve True Tone teknolojisi, ortam ışığına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak görüntüyü gözler için daha rahat hale getiriyor.

Ses ve yazılım

Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition, iyi stereo ses üreten iki adet 10W hoparlöre sahip. Yazılım platformu olarak HyperOS kullanılıyor. Bu, arayüzün hızlı çalışması ve akıllı telefonlardan akıllı evlere kadar Xiaomi ekosistemiyle derin entegrasyon anlamına geliyor.

Donanım ve bağlantı noktaları

TV, dört çekirdekli Cortex-A35 işlemci, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Bağlantı seçenekleri arasında, iki adet HDMI bağlantı noktası (biri ARC özellikli), iki adet USB-A bağlantı noktası, AV girişi, Ethernet LAN, DTMB/analog sinyal desteği, S/PDIF ses çıkışı, kızılötesi desteği ve 2.4GHz Wi-Fi bulunuyor. Bu, kullanıcıların oyun konsolu, bilgisayar, soundbar, harici depolama aygıtı gibi cihazları bağlamasına imkan veriyor.

Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition fiyatı

Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition, Çin’de 1399 yuan (202 dolar) fiyatla satışa çıktı. Televizyonun diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Smart TV A50 Level 1 Energy Efficiency Edition özellikleri

Ekran : 50 inç, 4K UHD, 144Hz, LCD

: 50 inç, 4K UHD, 144Hz, LCD İşlemci (CPU): Dört çekirdekli Cortex-A35

(CPU): Dört çekirdekli Cortex-A35 Grafik işlem birimi (GPU): Mali-G31 MP2

(GPU): Mali-G31 MP2 Bellek : 2GB RAM

: 2GB RAM Depolama : 32GB

: 32GB İşletim sistemi: Xiaomi Surge OS (HyperOS)

Xiaomi Surge OS (HyperOS) Ses : Çift hoparlör (2x 10W)

: Çift hoparlör (2x 10W) WiFi : 2.4GHz

: 2.4GHz Bağlantı noktaları: 2x HDMI, 2x USB-A, 1x Ethernet (LAN), 1x DTMB, S/PDIF

