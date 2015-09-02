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IFA 2015 : Asus ZenWatch 2 detayları belli oldu

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : Asus ZenWatch 2 detayları belli oldu

Asus'un bir süre önce lanse ettiği ancak çok fazla detaya girmediği yeni akıllı saati ZenWatch 2, IFA 2015 fuarında detaylandı ve satış fiyatı da belli oldu. Model rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olacak. 

ZenWatch serisinin ikinci üyesi olan ZenWatch 2 modeli önceki neslin aksine Android Wear işletim sistemi ile yola devam etmeyi uygun görmüş. 1.63 inçlik Super AMOLED ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunan model 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alıyor ve 512MB RAM ile destekleniyor. 

4GB depolama kapasitesine sahip olan model 6 eksenli jiroskop, akselerometre, dahili mikrofon, 400mAh gücünde batarya, 2.5D eğimli ekran, Gorilla Glass 3 kaplama, IP67 suya dayanıklılık sertifikası (1 metreye kadar 30 dakika) ve WiFi şeklinde özellikler sunuyor. 

Asus ZenWatch 2 ilk nesildeki beğenilen tasarım çizgilerini aynen devam ettiriyor ve klasik bir kol saatinden farklı olmamaya çalışıyor. ZenWatch 2 modeli 45mm versiyon 190$, 49mm versiyon ise 170$ fiyat etiketi ile Ekim ayında raflarda olacak.  

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THUGGER 3 yıl
İyimis
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DH Misafiri 3 yıl
Kasanın yarısını boş bırakmışlar resmen, ekran oranı o kadar düşük olacaksa kasanın bu kadar büyük olmasının herhangi bir anlamı yok kullanıcı için, bence çok çok kötü olmuş.
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shaq t 3 yıl
Özellikleri, tasarım ve de fiyat güzel değil mi dostlar
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*GameOver* 3 yıl
190 dolar yapar 600 lira 200de vergi koysan 800 apple watch zaten 1200 olmuşmu şimdi
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