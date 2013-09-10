IFA'da 4K TV, Kamera ve oynatıcı geçiti "Özel Video"

Genel Yayın Yönetmeni
Orijinalden alıntı: pekozgur
Vatan'ın eski 4k'ları onlar, bir süredir vatan genel kampanyalarına dahil edemediği modelleri sitesine almıyor, Vatan'da 11.500 liraya 55" 4k Sony var, en son Ankara Söğütözü şubesindeydiler. Yeni gelen model varsada internet sitesine koyulmasını beklemeyin.
|Kredisini bitirdikten sonra arabayı satarsam bundan bir tane alabiliyorum :) Kredinin bitmesine 3 sene var :)
vatanbilgisayar.com/...
Bu ne lan!!! Ya bu ne yaaa!!!
| bu fiyatları ciddiye alıp sopayı bu teknolojiye vurmayı anlamıyorum . "4k içerik yok"cular da ayrı bir enteresan. ilk kez karşılaştığımız bir durum değil ki bu . ilk çıkan ürünler bunlar . gerçek fiyatını yansıtmıyorlar diyoruz . içlerinde kardan hariç bir de hava parası var .
banttan çıkacak diğer ürünlerde bu fiyatları görmeyeceğiz tabii bunun için hemen 1 hafta değil 1 sene geçmesi gerekiyor . 10 tane üretirseniz mi yoksa 100 000 tane üretirseniz mi daha pahalıya satarsınız bunu bir düşünün .
"yayın yok": evet yok yayın . talebi sadece saf hd yayın olanlara hitap etmeyecek ama derseniz ki ben oyun ve film meraklısıyım o zaman sizin için yeni bir teknoloji
hd readylerde yaşadığımız geçiş dönemi neyse bu 4klar da o dönemi yaşayacaklar. aceleye , sopa vurmaya , dövünmeye , evi satacaz demeye gerek var mı ?
|Video basindaki müzik i bile n varmi?
Orijinalden alıntı: senersongur
42si değil ama 39" olanı o fiyat. amazon.com/...
|2 sene sonra aynı fuarda 8K ürünler tanıtılacak, fakat biz hala HD takılıyor olacağız !
|görüntü 4k, fiyat 10k.
furkann20
adamlar sence türkiyeyi mi düşünüyorlar bu teknolojik gelişmeleri yaparken ? fullhd yayın yapan onlarca ülke yüzlerce de kanal var.
|1080p daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlamışken (türkiyedeki ulusal kanallar halen hd yayında, o da bazıları....) 4k çözünürlüğe geçilmekte acele ettiler bence....
|Yüzüklerin efendisinde 3 film 1080p toplam 65 Gb olduğunu düsünürsek eğer 4 k olsa 260 gb yapar.3 megabit internet hızına sahip birisi 15 gün boyunca sürekli download yapması lazım.
Sonuç ; İndirmeye değermi ? evet yüzük olunca tabiki değer :)
|Ülkemiz, Ucuz ve gösteriş teknolojisini seviyor... Bu tip şeyleri, yüksek meblâlar harcayıp da kesinlikle almazlar.
Ne diyecekler; ''' Ayy Benim TV'm 4k ''' mı diyecekler ;-)
+ Tam olarak ne işe yaradığını açıklayamazsın
Bilgisi olan arkadaşların da ekonomisi yetmez...
Sonuç ; İndirmeye değermi ? evet yüzük olunca tabiki değer :)