Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

IFA'da 4K TV, Kamera ve oynatıcı geçiti "Özel Video"

5 yıl
8,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA'da birbirinden farklı ürünleriyle gövde gösterisi yapan Sony standında özellikle 4K görüntüleme ve kayıt ürünleri ağırlıktaydı. Bu videomuzda geleceğin teknolojisi 4K Televizyon, kamera ve oynatıcı alanındaki yeniliklere değiniyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GokhanMaths 5 yıl en beğenilen
4k izledim görüntü süper fiyata baktım 23.999 tl gizlice ayrıldım oradan
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Yüzüklerin efendisinde 3 film 1080p toplam 65 Gb olduğunu düsünürsek eğer 4 k olsa 260 gb yapar.3 megabit internet hızına sahip birisi 15 gün boyunca sürekli download yapması lazım.
Sonuç ; İndirmeye değermi ? evet yüzük olunca tabiki değer :)
Yüzüklerin efendisinde 3 film 1080p toplam 65 Gb olduğunu düsünürsek eğer 4 k olsa 260 gb yapar.3 megabit internet hızına sahip birisi 15 gün boyunca sürekli do...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
görüntü 4k, fiyat 10k.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayyam_karadenizli 5 yıl
Orijinalden alıntı: pekozgur
Kredisini bitirdikten sonra arabayı satarsam bundan bir tane alabiliyorum :) Kredinin bitmesine 3 sene var :)http://www.vatanbilgisayar.com/Televizyon/lg-84lm960v-84lm960v-214-cm-ultra-hd-3d-led-tv,3840x2160/productdetails.aspx?I_ID=65070#allImagesBu ne lan!!! Ya bu ne yaaa!!!

Vatan'ın eski 4k'ları onlar, bir süredir vatan genel kampanyalarına dahil edemediği modelleri sitesine almıyor, Vatan'da 11.500 liraya 55" 4k Sony var, en son Ankara Söğütözü şubesindeydiler. Yeni gelen model varsada internet sitesine koyulmasını beklemeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pekozgur 5 yıl
Kredisini bitirdikten sonra arabayı satarsam bundan bir tane alabiliyorum :) Kredinin bitmesine 3 sene var :)
vatanbilgisayar.com/...
Bu ne lan!!! Ya bu ne yaaa!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
:::LOSTPLANET::: 5 yıl
bu fiyatları ciddiye alıp sopayı bu teknolojiye vurmayı anlamıyorum . "4k içerik yok"cular da ayrı bir enteresan. ilk kez karşılaştığımız bir durum değil ki bu . ilk çıkan ürünler bunlar . gerçek fiyatını yansıtmıyorlar diyoruz . içlerinde kardan hariç bir de hava parası var .

banttan çıkacak diğer ürünlerde bu fiyatları görmeyeceğiz tabii bunun için hemen 1 hafta değil 1 sene geçmesi gerekiyor . 10 tane üretirseniz mi yoksa 100 000 tane üretirseniz mi daha pahalıya satarsınız bunu bir düşünün .

"yayın yok": evet yok yayın . talebi sadece saf hd yayın olanlara hitap etmeyecek ama derseniz ki ben oyun ve film meraklısıyım o zaman sizin için yeni bir teknoloji


hd readylerde yaşadığımız geçiş dönemi neyse bu 4klar da o dönemi yaşayacaklar. aceleye , sopa vurmaya , dövünmeye , evi satacaz demeye gerek var mı ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl
Video basindaki müzik i bile n varmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 5 yıl
Orijinalden alıntı: senersongur
42 ınch olanı 1500 TL civarlarında olursa alınabilir.

42si değil ama 39" olanı o fiyat. amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurunc 5 yıl
2 sene sonra aynı fuarda 8K ürünler tanıtılacak, fakat biz hala HD takılıyor olacağız !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
görüntü 4k, fiyat 10k.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gedo Mazo 5 yıl
furkann20
1080p daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlamışken (türkiyedeki ulusal kanallar halen hd yayında, o da bazıları....) 4k çözünürlüğe geçilmekte acele ettiler bence....

adamlar sence türkiyeyi mi düşünüyorlar bu teknolojik gelişmeleri yaparken ? fullhd yayın yapan onlarca ülke yüzlerce de kanal var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkann20 5 yıl
1080p daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlamışken (türkiyedeki ulusal kanallar halen hd yayında, o da bazıları....) 4k çözünürlüğe geçilmekte acele ettiler bence....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Yüzüklerin efendisinde 3 film 1080p toplam 65 Gb olduğunu düsünürsek eğer 4 k olsa 260 gb yapar.3 megabit internet hızına sahip birisi 15 gün boyunca sürekli download yapması lazım.
Sonuç ; İndirmeye değermi ? evet yüzük olunca tabiki değer :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aaron Paul 5 yıl
Ülkemiz, Ucuz ve gösteriş teknolojisini seviyor... Bu tip şeyleri, yüksek meblâlar harcayıp da kesinlikle almazlar.
Ne diyecekler; ''' Ayy Benim TV'm 4k ''' mı diyecekler ;-)
+ Tam olarak ne işe yaradığını açıklayamazsın
Bilgisi olan arkadaşların da ekonomisi yetmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,1b izlenme · 7 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 19 sa. yeni video
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
09:31
Philips'de işler değişiyor | Özel video
11,4b izlenme · 4 ay
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,5b izlenme · 1 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
867 izlenme · 19 sa. yeni video
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,3b izlenme · 4 hf.
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,9b izlenme · 4 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
499 izlenme · 2 sa. yeni video
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,3b izlenme · 6 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim