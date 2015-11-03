iFixit, Microsoft Surface Book'u es geçmedi

Yazılım devi Microsoft'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz hibrit bilgisayarı Surface Book, iFixit'in masasına konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde bazı ekran sorunları ile gündeme gelen Microsoft Surface Book, iFixit ekibi tarafından 30 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan aldı ve tamirinin neredeyse imkansız olduğu dizüstü bilgisayarlar arasına yerleşti.

Tek olumlu yorumu zorlu açma sürecine rağmen SSD depolama biriminin değiştirilebiliyor olmasıyla alan Microsoft Surface Book, olumsuz olaraksa ekranda ve klavye altında bulunan bataryaların yüksek miktarda yapışkan ile sabitlenmesi ve birbirine yapıştırılmış LCD ile cam modülünün değiştirilmesi ve yenilenmesinin zor olması yorumlarıyla karşılaştı.

Üsttekilere ek olarak aldığı olumsuz yorumlar arasında işlemci ve bellek birimlerinin anakarta sabitlenmiş olması ve birçok parçayı yapıştırı maddelerin bir arada tutması da yer alan Microsoft Surface Book, son olaraksa en ufak bir parçanın değiştirilmesi için bile anakartın çıkartılmasının gerekmesi eleştirisini aldı.

iFixit'in Microsoft Surface Book için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım aşağıda inceleyebilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Book+Teardown/51972