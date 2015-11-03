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iFixit, Microsoft Surface Book'u es geçmedi

Elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgiler vermeye devam eden iFixit'in yeni konuğu Microsoft Surface Book oldu. Sonuç ise çok olumlu değil.
3 yıl
3,8b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, Microsoft Surface Book'u es geçmedi

Yazılım devi Microsoft'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz hibrit bilgisayarı Surface Book, iFixit'in masasına konuk oldu.
Geçtiğimiz günlerde bazı ekran sorunları ile gündeme gelen Microsoft Surface Book, iFixit ekibi tarafından 30 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan aldı ve tamirinin neredeyse imkansız olduğu dizüstü bilgisayarlar arasına yerleşti.
Tek olumlu yorumu zorlu açma sürecine rağmen SSD depolama biriminin değiştirilebiliyor olmasıyla alan Microsoft Surface Book, olumsuz olaraksa ekranda ve klavye altında bulunan bataryaların yüksek miktarda yapışkan ile sabitlenmesi ve birbirine yapıştırılmış LCD ile cam modülünün değiştirilmesi ve yenilenmesinin zor olması yorumlarıyla karşılaştı.
Üsttekilere ek olarak aldığı olumsuz yorumlar arasında işlemci ve bellek birimlerinin anakarta sabitlenmiş olması ve birçok parçayı yapıştırı maddelerin bir arada tutması da yer alan Microsoft Surface Book, son olaraksa en ufak bir parçanın değiştirilmesi için bile anakartın çıkartılmasının gerekmesi eleştirisini aldı.
iFixit'in Microsoft Surface Book için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım aşağıda inceleyebilirsiniz. 
iFixit, Microsoft Surface Book'u es geçmedi
 

Microsoft Surface Book Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Book+Teardown/51972 Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 3 yıl en beğenilen
Görende hepiniz laptop bozulunca anakartı söküp köprü değişimi yapıyorsunuz zannedecek.
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DH Misafiri 3 yıl
Hakikaten berbat bir tasarım.Bu tamir olmaz,arıza yaparsa kaldır at ve 4000,5000Tl paran çöpe gitsin.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Görende hepiniz laptop bozulunca anakartı söküp köprü değişimi yapıyorsunuz zannedecek.
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hksdejavu 3 yıl
Kimse bu goturulerin neler getirdigini konusmuyor tabi. Siteyi elestiremeyiz adamlarin adi iFixit. Sadece tamiri puanlamalari normal. Benzer cihazlarda da oldugu gibi bu tamiri zorlastiran ozellikler daha ince daha saglam cihaz kullanmamizi sagliyor. Birakin teknik servisler ilgilensin tamir sureci ile.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Bu iFixit madem bu kadar profesyonel, bu kadar eleştiriyor, iTips diye bir bölüm açsınlar da üreticilere tavsiyeler versinler :) Hem bu kadar ince, hafif hem de yapışkan kullanmadan tamiri kolay bir cihaz nasıl yapılır tavsiyeleri bekliyorum.
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kadirirdem 3 yıl
Nasil yapmislar tamiri imkansiz bir cihaz....
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OverClocK1ng 3 yıl
patren
bilgisayar bir bozuldusa yandik ozaman

Eeee, Microsoft...
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Patren 3 yıl
bilgisayar bir bozuldusa yandik ozaman
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oray 3 yıl
Baslik cok tanidik :)
m.donanimhaber.com/...
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celaldk 3 yıl
Eğer OS X sevmiyorsanız ihtiyacınız yoksa Macbook Retina yerine alınabilir bir cihaz olmuş . Microsoft'a helal olsun diyorum diğer üreticiler gibi toplama bilgisayar gibi notebook yapmak yerine üzerinde ciddi uğraşmış . Zaten iç tarafa bakınca gayet rahat anlaşılıyor üzerindeki emek aynı Macbook'larda olduğu gibi . Böyle üreticiler lazım Windows tarafına bir daha helal olsun diyorum çok güzel cihazlar çıkartmaya başladı MS .
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ifixit, microsoft ve
6 etiket daha surfacebook içini açma tamir Taşınabilir Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayar Can Tunçer
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