Samsung Galaxy Ring’i tamir etmek imkansız

Galaxy Ring tamir edilemez
Teknolojide boyutlar küçüldükçe tamir süreçleri de o kadar zorlaşıyor ve Galaxy Ring de kesinlikle bir istisna değil. Galaxy Ring’in onarımı, cihazın tamamen parçalarına ayrılmasıyla mümkün ve bu süreç geri döndürülemez bir yapıda. Zira iFixit, Galaxy Ring'in dış ve iç kabuğunu bir arada tutan herhangi bir vida bulunmadığını ve PCB'ye erişmenin tek yolunun onu parçalamak olduğunu tespit etti. Bu, bir akıllı yüzük için esasında çok büyük bir sorun değil.
Ancak ilginç bir şekilde iFixit, Samsung'un Galaxy Buds 3'ü gibi Galaxy Ring'in de uzun süre kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtiyor: “Basit olmasında yanlış bir şey yok ama tamir edilemez olmasında yanlış bir şey var. Tıpkı Galaxy Buds3 gibi Galaxy Ring de iki yıldan fazla dayanmayacak şekilde tasarlanmış tek kullanımlık bir teknoloji aksesuarı.”
Samsung’un Oura’ya rakip olma çabasıyla ürettiği Galaxy Ring, mühendislik açısından etkileyici bir başarı olarak görülse de, tüketicilerin bu ürünü satın almadan önce uzun uzun düşünmeleri gerekiyor. Eğer parmağınıza takıp birkaç yıl sonra yenileyeceğiniz bir sağlık cihazı arıyorsanız, Galaxy Ring aradığınız ürün olmayabilir. Giyilebilir ve basit bir cihazı iki yılda bir yenilemek -büyüyen e-atık sorunu dışında- esasında büyük bir sorun değil, örneğin Xiaomi’nin akıllı bileklikleri gibi. Galaxy Ring için aynı şeyi söylemek zor çünkü cihazın fiyatı 399 dolar. Genel olarak akıllı yüzükler bu fiyat bantlarında bulunuyor.Kaynakça https://wccftech.com/galaxy-ring-teardown-shows-wearable-in-unrepairable/ https://www.ifixit.com/News/98423/samsungs-galaxy-ring-revealed Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.