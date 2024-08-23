Samsung Galaxy Ring’i tamir etmek imkansız

Tam Boyutta Gör Akıllı yüzüğünüzün pili ömrünü tamamen doldurduğunda ne yaparsınız? Bu sorunun cevabı Galaxy Ring özelinde cihazı çöpe atmak. Ancak bu sorun sadece Galaxy Ring’e özel değil, akıllı yüzüklerin genel bir sorunu. Yeni Samsung Galaxy Ring de dahil olmak üzere akıllı yüzükler hakkında iFixit, giyilebilir cihaz için hazırladığı söküm rehberinde Galaxy Ring'in de onarılamaz olduğu ve ömrü sonunda bir e-atık olacağını söylüyor.

Galaxy Ring tamir edilemez

Teknolojide boyutlar küçüldükçe tamir süreçleri de o kadar zorlaşıyor ve Galaxy Ring de kesinlikle bir istisna değil. Galaxy Ring’in onarımı, cihazın tamamen parçalarına ayrılmasıyla mümkün ve bu süreç geri döndürülemez bir yapıda. Zira iFixit, Galaxy Ring'in dış ve iç kabuğunu bir arada tutan herhangi bir vida bulunmadığını ve PCB'ye erişmenin tek yolunun onu parçalamak olduğunu tespit etti. Bu, bir akıllı yüzük için esasında çok büyük bir sorun değil.

Ancak ilginç bir şekilde iFixit, Samsung'un Galaxy Buds 3'ü gibi Galaxy Ring'in de uzun süre kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtiyor: “Basit olmasında yanlış bir şey yok ama tamir edilemez olmasında yanlış bir şey var. Tıpkı Galaxy Buds3 gibi Galaxy Ring de iki yıldan fazla dayanmayacak şekilde tasarlanmış tek kullanımlık bir teknoloji aksesuarı.”

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Samsung’un Oura’ya rakip olma çabasıyla ürettiği Galaxy Ring, mühendislik açısından etkileyici bir başarı olarak görülse de, tüketicilerin bu ürünü satın almadan önce uzun uzun düşünmeleri gerekiyor. Eğer parmağınıza takıp birkaç yıl sonra yenileyeceğiniz bir sağlık cihazı arıyorsanız, Galaxy Ring aradığınız ürün olmayabilir. Giyilebilir ve basit bir cihazı iki yılda bir yenilemek -büyüyen e-atık sorunu dışında- esasında büyük bir sorun değil, örneğin Xiaomi’nin akıllı bileklikleri gibi. Galaxy Ring için aynı şeyi söylemek zor çünkü cihazın fiyatı 399 dolar. Genel olarak akıllı yüzükler bu fiyat bantlarında bulunuyor.

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