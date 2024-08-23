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    Samsung Galaxy Ring’i tamir etmek imkansız

    Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring bir süredir satışta bulunuyor. Ancak görünüşe göre bu Galaxy Ring’i tamir etmek imkansız. Cihaz bozulduğunda veya pili tükendiğinde geri dönüşü bulunmuyor.
    Samsung Galaxy Ring’i tamir etmek imkansız Tam Boyutta Gör
    Akıllı yüzüğünüzün pili ömrünü tamamen doldurduğunda ne yaparsınız? Bu sorunun cevabı Galaxy Ring özelinde cihazı çöpe atmak. Ancak bu sorun sadece Galaxy Ring’e özel değil, akıllı yüzüklerin genel bir sorunu. Yeni Samsung Galaxy Ring de dahil olmak üzere akıllı yüzükler hakkında iFixit, giyilebilir cihaz için hazırladığı söküm rehberinde Galaxy Ring'in de onarılamaz olduğu ve ömrü sonunda bir e-atık olacağını söylüyor.

    Galaxy Ring tamir edilemez

    Teknolojide boyutlar küçüldükçe tamir süreçleri de o kadar zorlaşıyor ve Galaxy Ring de kesinlikle bir istisna değil. Galaxy Ring’in onarımı, cihazın tamamen parçalarına ayrılmasıyla mümkün ve bu süreç geri döndürülemez bir yapıda. Zira iFixit, Galaxy Ring'in dış ve iç kabuğunu bir arada tutan herhangi bir vida bulunmadığını ve PCB'ye erişmenin tek yolunun onu parçalamak olduğunu tespit etti. Bu, bir akıllı yüzük için esasında çok büyük bir sorun değil.

    Ancak ilginç bir şekilde iFixit, Samsung'un Galaxy Buds 3'ü gibi Galaxy Ring'in de uzun süre kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtiyor: “Basit olmasında yanlış bir şey yok ama tamir edilemez olmasında yanlış bir şey var. Tıpkı Galaxy Buds3 gibi Galaxy Ring de iki yıldan fazla dayanmayacak şekilde tasarlanmış tek kullanımlık bir teknoloji aksesuarı.

    Samsung’un Oura’ya rakip olma çabasıyla ürettiği Galaxy Ring, mühendislik açısından etkileyici bir başarı olarak görülse de, tüketicilerin bu ürünü satın almadan önce uzun uzun düşünmeleri gerekiyor. Eğer parmağınıza takıp birkaç yıl sonra yenileyeceğiniz bir sağlık cihazı arıyorsanız, Galaxy Ring aradığınız ürün olmayabilir. Giyilebilir ve basit bir cihazı iki yılda bir yenilemek -büyüyen e-atık sorunu dışında- esasında büyük bir sorun değil, örneğin Xiaomi’nin akıllı bileklikleri gibi. Galaxy Ring için aynı şeyi söylemek zor çünkü cihazın fiyatı 399 dolar. Genel olarak akıllı yüzükler bu fiyat bantlarında bulunuyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/galaxy-ring-teardown-shows-wearable-in-unrepairable/ https://www.ifixit.com/News/98423/samsungs-galaxy-ring-revealed
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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