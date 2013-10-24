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iFixit ekibi bu sefer Microsoft'un Surface Pro 2 tabletini masaya yatırdı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibi bu sefer Microsoft'un Surface Pro 2 tabletini masaya yatırdı
Piyasaya çıkan hemen her elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında önemli bir veri tabanı oluşturan ve kullanıcılara yardımcı olmaya çalışan iFixit, bu sefer Microsoft'un Surface Pro 2 tabletini masaya yatırdı.
Microsoft'un teknik olarak iddialı tableti Surface Pro 2, 10.6-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, dördüncü jenerasyon Intel Haswell Core i5 işlemci, 4GB RAM ve 64GB SSD depolama birimi ile geliyor. iFixit ekibi tarafından 11 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan alan ve tamiri en zor cihazlar arasına yerleşen ürün, bataryasının anakart üzerinde lehimlenmemiş olması sayesinde kolay değiştirilebiliyor ve SSD depolama biriminin herhangi bir zarar vermeden çıkartılabiliyor olması gibi konularda olumlu yorum alırken, ekran aksamının yenilenmesinin çok zor olması, kasa içerisinde yüksek miktarda yapışkan maddeyle cıvata kullanılması ve genel olarak montaj işleminin zor olması nedeniyle elektronik bileşenlere zarar verilebileceği gibi konularda olumsuz yorumlar ile karşılaştı.
iFixit ekibinin Microsoft Surface Pro 2 için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
iFixit ekibi bu sefer Microsoft'un Surface Pro 2 tabletini masaya yatırdı

http://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Pro+2+Teardown/18604/2 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
MedalOfMode
DH Misafiri
MedalOfModeTablet kullanım açısından inanılmaz işlevsel.Bütün oyunları oynayabilme,Wacom kalem ile kağıt gibi yazma,Tam Windows,Klavye ile gelen aksesuar türleri.
Daha iyisi çıktı gülüm hemde i7 li ve daha ince ;)WİNDOWS RT DEĞİL !!!http://www.youtube.com/watch?v=wPxWhD7w9J4
Surface Pro 2 RT değil ayrıca Surfacedeki aksesuarlar ona uymuyor. Laf yetiştireceğim diye bol keseden yazmayın.

Surface proya RT diyen olmadı zaten ince olmasına rağmen RT değil dedim.Surface pronun klavyeden başka ne aksesuarı varda?kalem ve ayrılabilir klavlye Tap 11dede var zaten ayriyeten.Aynı fiyata daha şık hemde en ince windows 8(x86)li tablet hemde i7 lisi varken ve Sony iken global olarak satışa çıkacakken kim alır surface pro?
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DH Misafiri 5 yıl
MedalOfMode
Tablet kullanım açısından inanılmaz işlevsel.Bütün oyunları oynayabilme,Wacom kalem ile kağıt gibi yazma,Tam Windows,Klavye ile gelen aksesuar türleri.

Daha iyisi çıktı gülüm hemde i7 li ve daha ince ;)WİNDOWS RT DEĞİL !!!
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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mehmetoguzderin 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
MedalOfMode
Tablet kullanım açısından inanılmaz işlevsel.Bütün oyunları oynayabilme,Wacom kalem ile kağıt gibi yazma,Tam Windows,Klavye ile gelen aksesuar türleri.

Daha iyisi çıktı gülüm hemde i7 li ve daha ince ;)WİNDOWS RT DEĞİL !!!
youtube.com/...

Surface Pro 2 RT değil ayrıca Surface'deki aksesuarlar ona uymuyor. Laf yetiştireceğim diye bol keseden yazmayın.
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mehmetoguzderin 5 yıl
Tablet kullanım açısından inanılmaz işlevsel.
Bütün oyunları oynayabilme,
Wacom kalem ile kağıt gibi yazma,
Tam Windows,
Klavye ile gelen aksesuar türleri.
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darkaura 5 yıl
bir microsoft urununun herhangi bir incelemeden olumlu not aldigini dunya gozuyle gormek kismet olmayacak.
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