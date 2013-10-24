iFixit ekibi bu sefer Microsoft'un Surface Pro 2 tabletini masaya yatırdı

Piyasaya çıkan hemen her elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında önemli bir veri tabanı oluşturan ve kullanıcılara yardımcı olmaya çalışan iFixit, bu sefer Microsoft'un Surface Pro 2 tabletini masaya yatırdı.

Microsoft'un teknik olarak iddialı tableti Surface Pro 2, 10.6-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran, dördüncü jenerasyon Intel Haswell Core i5 işlemci, 4GB RAM ve 64GB SSD depolama birimi ile geliyor. iFixit ekibi tarafından 11 adımda açılarak 10 üzerinden 1 puan alan ve tamiri en zor cihazlar arasına yerleşen ürün, bataryasının anakart üzerinde lehimlenmemiş olması sayesinde kolay değiştirilebiliyor ve SSD depolama biriminin herhangi bir zarar vermeden çıkartılabiliyor olması gibi konularda olumlu yorum alırken, ekran aksamının yenilenmesinin çok zor olması, kasa içerisinde yüksek miktarda yapışkan maddeyle cıvata kullanılması ve genel olarak montaj işleminin zor olması nedeniyle elektronik bileşenlere zarar verilebileceği gibi konularda olumsuz yorumlar ile karşılaştı.

iFixit ekibinin Microsoft Surface Pro 2 için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Pro+2+Teardown/18604/2