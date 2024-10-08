İnce tasarımlı Apple Watch Series 10 parçalarına ayrıldı: Tamir etmesi çok zor!

Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 10, önceki nesle göre daha ince kasa ve daha büyük ekranla geliyor. Apple, şimdiye kadarki en ince Apple Watch olarak tanıtıyor. Peki, saatin içi nasıl, tamir edilmek istediğinde nelerle karşılaşılıyor? iFixit ekibi, Apple Watch Series 10 46mm modelin adım adım parçalarına nasıl ayrıldığını gösteren bir video paylaştı.

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Daha iyi su geçirmezlik

Apple Watch 10’un ince tasarımı parçalarının sökülmesini ve saatin onarılması işlemini daha zor hale getirdi. Videoda da göreceğiniz üzere dahili bileşenlere erişmek için ekranı ısıtmak gerekiyor. Bileşenlerin gerçekten söylendiği gibi çok iyi yerleştirildiği görülüyor; camla metal arasında yalnızca 0,176 mm’lik bir boşluk var. Bu detay, yeni modelin suya karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Batarya kapasitesi aynı

Ekran çıkarıldıktan sonra görülen ilk bileşen Taptic Engine ve batarya. Pil, iPhone’dan farklı olarak kolayca çıkarılabilen sıradan bir yapıştırıcıyla tutturulmuş. Yeri gelmişken, yeni Apple Watch’un pil kapasitesinde bir artış yok; Apple Watch Series 10 önceki nesillerle hemen hemen aynı pil kapasitesine sahip. Bu arada yakın zamanda yayınlanan watchOS 11.0.1 güncellemesiyle Apple Watch’ların pil ömrü iyileştirildi.

OLED ekran değişmedi

Diğer bileşenlere erişmek için çok sayıda küçük konektörü ve minik vidayı sökmek gerekiyor. Apple, yeni modelin daha fazla açıdan görülebilen yeni bir panele sahip olduğunu iddia etse de OLED ekrana yakından bakıldığında yapının önceki nesille hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Son olarak, saatin sensörleri diğer tüm bileşenlerin altına konumlandırılmış.

Tamir edilebilirlik puanı: 3/10

iFixit, Apple Watch 10’da pile ulaşmak ve alttaki camı değiştirmek çok zor olduğundan tamir edilebilirlik notu olarak 10 üzerinden 3 puan veriyor. Apple Watch Series 10’un içini merak edenler için işte video:

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İnce tasarımlı Apple Watch Series 10 parçalarına ayrıldı