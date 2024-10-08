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    İnce tasarımlı Apple Watch Series 10 parçalarına ayrıldı: Tamir etmesi çok zor!

    iFixit, Apple'ın şimdiye kadarki en ince saatini parçalarına ayrıldı. Apple Watch Series 10 46mm modelin içini merak edenler için rehber bir video da paylaşıldı.
    apple watch series 10 onarım ifixit Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 10, önceki nesle göre daha ince kasa ve daha büyük ekranla geliyor. Apple, şimdiye kadarki en ince Apple Watch olarak tanıtıyor. Peki, saatin içi nasıl, tamir edilmek istediğinde nelerle karşılaşılıyor? iFixit ekibi, Apple Watch Series 10 46mm modelin adım adım parçalarına nasıl ayrıldığını gösteren bir video paylaştı.

    Daha iyi su geçirmezlik

    Apple Watch 10’un ince tasarımı parçalarının sökülmesini ve saatin onarılması işlemini daha zor hale getirdi. Videoda da göreceğiniz üzere dahili bileşenlere erişmek için ekranı ısıtmak gerekiyor. Bileşenlerin gerçekten söylendiği gibi çok iyi yerleştirildiği görülüyor; camla metal arasında yalnızca 0,176 mm’lik bir boşluk var. Bu detay, yeni modelin suya karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor.

    Batarya kapasitesi aynı

    Ekran çıkarıldıktan sonra görülen ilk bileşen Taptic Engine ve batarya. Pil, iPhone’dan farklı olarak kolayca çıkarılabilen sıradan bir yapıştırıcıyla tutturulmuş. Yeri gelmişken, yeni Apple Watch’un pil kapasitesinde bir artış yok; Apple Watch Series 10 önceki nesillerle hemen hemen aynı pil kapasitesine sahip. Bu arada yakın zamanda yayınlanan watchOS 11.0.1 güncellemesiyle Apple Watch’ların pil ömrü iyileştirildi.

    OLED ekran değişmedi

    Diğer bileşenlere erişmek için çok sayıda küçük konektörü ve minik vidayı sökmek gerekiyor. Apple, yeni modelin daha fazla açıdan görülebilen yeni bir panele sahip olduğunu iddia etse de OLED ekrana yakından bakıldığında yapının önceki nesille hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Son olarak, saatin sensörleri diğer tüm bileşenlerin altına konumlandırılmış.

    Tamir edilebilirlik puanı: 3/10

    iFixit, Apple Watch 10’da pile ulaşmak ve alttaki camı değiştirmek çok zor olduğundan tamir edilebilirlik notu olarak 10 üzerinden 3 puan veriyor. Apple Watch Series 10’un içini merak edenler için işte video:

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/10/07/ifixit-teardown-shows-whats-inside-the-apple-watch-series-10/ https://tr.ifixit.com/Device/Apple_Watch_-_Series_10
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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