İnce tasarımlı Apple Watch Series 10 parçalarına ayrıldı: Tamir etmesi çok zor!

- Daha iyi su geçirmezlik
- Batarya kapasitesi aynı
- OLED ekran değişmedi
- Tamir edilebilirlik puanı: 3/10
- Yorumlar
Daha iyi su geçirmezlik
Apple Watch 10’un ince tasarımı parçalarının sökülmesini ve saatin onarılması işlemini daha zor hale getirdi. Videoda da göreceğiniz üzere dahili bileşenlere erişmek için ekranı ısıtmak gerekiyor. Bileşenlerin gerçekten söylendiği gibi çok iyi yerleştirildiği görülüyor; camla metal arasında yalnızca 0,176 mm’lik bir boşluk var. Bu detay, yeni modelin suya karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor.
Batarya kapasitesi aynı
Ekran çıkarıldıktan sonra görülen ilk bileşen Taptic Engine ve batarya. Pil, iPhone’dan farklı olarak kolayca çıkarılabilen sıradan bir yapıştırıcıyla tutturulmuş. Yeri gelmişken, yeni Apple Watch’un pil kapasitesinde bir artış yok; Apple Watch Series 10 önceki nesillerle hemen hemen aynı pil kapasitesine sahip. Bu arada yakın zamanda yayınlanan watchOS 11.0.1 güncellemesiyle Apple Watch’ların pil ömrü iyileştirildi.
OLED ekran değişmedi
Diğer bileşenlere erişmek için çok sayıda küçük konektörü ve minik vidayı sökmek gerekiyor. Apple, yeni modelin daha fazla açıdan görülebilen yeni bir panele sahip olduğunu iddia etse de OLED ekrana yakından bakıldığında yapının önceki nesille hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Son olarak, saatin sensörleri diğer tüm bileşenlerin altına konumlandırılmış.
Tamir edilebilirlik puanı: 3/10
iFixit, Apple Watch 10’da pile ulaşmak ve alttaki camı değiştirmek çok zor olduğundan tamir edilebilirlik notu olarak 10 üzerinden 3 puan veriyor. Apple Watch Series 10’un içini merak edenler için işte video:Kaynakça https://9to5mac.com/2024/10/07/ifixit-teardown-shows-whats-inside-the-apple-watch-series-10/ https://tr.ifixit.com/Device/Apple_Watch_-_Series_10 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.