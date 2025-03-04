Tam Boyutta Gör Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 16e, onarılabilirlik açısından önemli bir sınavdan geçti. iFixit uzmanları yeni uygun fiyatlı iPhone'u mercek altına alarak sökme işleminin zorluğunu, iç bileşenlere erişimi ve ve parça değişiminin kolay olup olmadığını değerlendirdi. Yapılan incelemeler Apple'ın son yıllarda tamir edilebilirlik açısından bazı olumlu adımlar attığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Şirket önceki yıllarda parça değişimlerini kısıtlayan yazılımsal kilitlemeler uyguluyordu. Bu kez böyle bir kısıtlama yok. iFixit uzmanları anakartı değiştirirken herhangi bir sorunla karşılaşmadı. iPhone 16e'de de tıpkı iPhone 16'da olduğu gibi pilin sabitlenmesinde elektrik akımına maruz kaldığında etkisini yitiren bir yapıştırıcı kullanılmış. Bu yapıştırıcı belirli bir voltaj uygulanarak hızlıca çözülebiliyor.

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Yapısal olarak farklılıkları var

iFixit'e göre bu sistem her ne kadar batarya değişimini kolaylıştırsa da, yapıştırıcının sökülmesi için özel bir güç kaynağına ihtiyaç duyulması ekstra ekipman gerekliliği doğuruyor. Doğru araçlar kullanıldığında ise sökme işlemi yalnızca 5 saniye sürüyor. Yeni iPhone 16e, yapısal olarak iPhone 16 ve önceki temel iPhone modellerinden farklı. Tek bir arka kamerası var ve MagSafe manyetik şarj özelliği bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bu değerlendirmelerin ardından iPhone 16e, iFixit'in onarılabilirlik ölçeğinde 10 üzerinden 7 puan almayı başardı. Yani tamir edilebilirlik açısından başarılı bir model olduğu söylenebilir. Uzmanlar, gelecekteki iPhone modellerinde USB Type-C bağlantı noktasının değiştirilme işleminin daha da kolaylaştırılmasını bekliyor. Ancak mevcut halinin bile onarım konusunda herhangi bir büyük sorun çıkarmadığını belirtelim.

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iPhone 16e, iFixit'ten yüksek onarılabilirlik puanı aldı