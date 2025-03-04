iPhone 16e, iFixit'ten yüksek onarılabilirlik puanı aldı

Yapısal olarak farklılıkları var
iFixit'e göre bu sistem her ne kadar batarya değişimini kolaylıştırsa da, yapıştırıcının sökülmesi için özel bir güç kaynağına ihtiyaç duyulması ekstra ekipman gerekliliği doğuruyor. Doğru araçlar kullanıldığında ise sökme işlemi yalnızca 5 saniye sürüyor. Yeni iPhone 16e, yapısal olarak iPhone 16 ve önceki temel iPhone modellerinden farklı. Tek bir arka kamerası var ve MagSafe manyetik şarj özelliği bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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