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    iPhone 16, bugüne kadarki en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu

    Apple’ın piyasaya bu ay sürülen yeni iPhone 16 serisi bazı sorunlarla boğuşurken iFixit ekibinden olumlu bir haber aldı. iPhone 16, en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu.

    Yeni iPhone 16, teknoloji meraklıları ve kendi cihazlarını tamir etmeyi sevenler için sevindirici geliştirmelere sahip. iFixit ekibi tarafından gerçekleştirilen onarım incelemesine göre iPhone 16, Apple’ın bugüne kadarki en onarılabilir telefonu olarak öne çıkıyor. Yapılan birkaç önemli değişikliğin cihazın tamir edilmesini daha kolay ve güvenli hale getirdiği belirtiliyor.

    iPhone 16 tamiri oldukça kolay

    iPhone 16, en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu Tam Boyutta Gör
    iPhone 16'da yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, bataryanın cihazın içinde nasıl sabitlendiğiyle ilgili. Önceki modellerde, bataryayı yerinde tutan şeritler kullanılıyordu, ancak bu şeritler genellikle kırılıyor ve kullanıcılar, bataryayı dikkatlice yerinden çıkarmaya çalışırken patlama riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Apple, bu sorunu çözmek için yeni bir yapıştırıcıya geçti. 9-12V DC akımı kullanarak yapışkanın gevşetilmesi ve bataryanın kolayca çıkarılması sağlanıyor. iFixit, bu işlemi yeni FixHub lehim istasyonlarıyla 12V kullanarak başarıyla gerçekleştirdi ve işlemin yalnızca bir dakika sürdüğünü belirtti.

    Bir diğer önemli değişiklik ise bataryanın plastik poşet yapısının, Apple Watch'ta olduğu gibi çelik bir kasayla değiştirilmesi. Bu basit ancak etkili yenilik, bataryanın onarım veya değişim sırasında zarar görmesi halinde patlama riskini önemli ölçüde azaltıyor ve tamir sürecini daha güvenli hale getiriyor. Bilindiği üzere lityum iyon bataryalar tornavida veya benzeri bir aletle delindiğinde oksijenlere tepkimeye girerek yanabiliyor.

    iPhone 16, en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu Tam Boyutta Gör
    Önceki iPhone modellerinde batarya veya diğer iç bileşenleri değiştirmek için genellikle ekranın sökülmesi gerekiyordu. Apple, iPhone 14'ün temel modelinde, cihazın ön veya arka tarafından erişim imkanı sunan bir tasarım değişikliği yapmıştı. Bu yenilik şimdi iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine de getirilmiş durumda, böylece batarya değişimi gibi yaygın tamiratlar çok daha kolay hale gelmiş oluyor.

    Tüm bu iyileştirmeler neticesinde iFixit, iPhone 16’ya onarılabilirlik açısından 7 puan verdi. Bu, iPhone 15’in aldığı 4 puanla kıyaslandığında büyük bir gelişme anlamına geliyor. Aynı zamanda bu puan iPhone 16’yı Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en kolay tamir edilebilir iPhone modeli yapıyor.

    Kaynakça https://www.zdnet.com/article/the-iphone-16-is-the-most-repairable-iphone-yet-according-to-ifixit/ https://www.ifixit.com/News/100352/we-hot-wired-the-iphone-16
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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