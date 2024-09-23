iPhone 16, bugüne kadarki en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu

Yeni iPhone 16, teknoloji meraklıları ve kendi cihazlarını tamir etmeyi sevenler için sevindirici geliştirmelere sahip. iFixit ekibi tarafından gerçekleştirilen onarım incelemesine göre iPhone 16, Apple’ın bugüne kadarki en onarılabilir telefonu olarak öne çıkıyor. Yapılan birkaç önemli değişikliğin cihazın tamir edilmesini daha kolay ve güvenli hale getirdiği belirtiliyor.
iPhone 16 tamiri oldukça kolay
Bir diğer önemli değişiklik ise bataryanın plastik poşet yapısının, Apple Watch'ta olduğu gibi çelik bir kasayla değiştirilmesi. Bu basit ancak etkili yenilik, bataryanın onarım veya değişim sırasında zarar görmesi halinde patlama riskini önemli ölçüde azaltıyor ve tamir sürecini daha güvenli hale getiriyor. Bilindiği üzere lityum iyon bataryalar tornavida veya benzeri bir aletle delindiğinde oksijenlere tepkimeye girerek yanabiliyor.
Tüm bu iyileştirmeler neticesinde iFixit, iPhone 16’ya onarılabilirlik açısından 7 puan verdi. Bu, iPhone 15’in aldığı 4 puanla kıyaslandığında büyük bir gelişme anlamına geliyor. Aynı zamanda bu puan iPhone 16’yı Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en kolay tamir edilebilir iPhone modeli yapıyor.Kaynakça https://www.zdnet.com/article/the-iphone-16-is-the-most-repairable-iphone-yet-according-to-ifixit/ https://www.ifixit.com/News/100352/we-hot-wired-the-iphone-16 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)