iPhone 16, bugüne kadarki en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu

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Yeni iPhone 16, teknoloji meraklıları ve kendi cihazlarını tamir etmeyi sevenler için sevindirici geliştirmelere sahip. iFixit ekibi tarafından gerçekleştirilen onarım incelemesine göre iPhone 16, Apple’ın bugüne kadarki en onarılabilir telefonu olarak öne çıkıyor. Yapılan birkaç önemli değişikliğin cihazın tamir edilmesini daha kolay ve güvenli hale getirdiği belirtiliyor.

iPhone 16 tamiri oldukça kolay

Tam Boyutta Gör iPhone 16'da yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, bataryanın cihazın içinde nasıl sabitlendiğiyle ilgili. Önceki modellerde, bataryayı yerinde tutan şeritler kullanılıyordu, ancak bu şeritler genellikle kırılıyor ve kullanıcılar, bataryayı dikkatlice yerinden çıkarmaya çalışırken patlama riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Apple, bu sorunu çözmek için yeni bir yapıştırıcıya geçti. 9-12V DC akımı kullanarak yapışkanın gevşetilmesi ve bataryanın kolayca çıkarılması sağlanıyor. iFixit, bu işlemi yeni FixHub lehim istasyonlarıyla 12V kullanarak başarıyla gerçekleştirdi ve işlemin yalnızca bir dakika sürdüğünü belirtti.

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Bir diğer önemli değişiklik ise bataryanın plastik poşet yapısının, Apple Watch'ta olduğu gibi çelik bir kasayla değiştirilmesi. Bu basit ancak etkili yenilik, bataryanın onarım veya değişim sırasında zarar görmesi halinde patlama riskini önemli ölçüde azaltıyor ve tamir sürecini daha güvenli hale getiriyor. Bilindiği üzere lityum iyon bataryalar tornavida veya benzeri bir aletle delindiğinde oksijenlere tepkimeye girerek yanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Önceki iPhone modellerinde batarya veya diğer iç bileşenleri değiştirmek için genellikle ekranın sökülmesi gerekiyordu. Apple, iPhone 14'ün temel modelinde, cihazın ön veya arka tarafından erişim imkanı sunan bir tasarım değişikliği yapmıştı. Bu yenilik şimdi iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine de getirilmiş durumda, böylece batarya değişimi gibi yaygın tamiratlar çok daha kolay hale gelmiş oluyor.

Tüm bu iyileştirmeler neticesinde iFixit, iPhone 16’ya onarılabilirlik açısından 7 puan verdi. Bu, iPhone 15’in aldığı 4 puanla kıyaslandığında büyük bir gelişme anlamına geliyor. Aynı zamanda bu puan iPhone 16’yı Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en kolay tamir edilebilir iPhone modeli yapıyor.

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iPhone 16, en kolay tamir edilebilir iPhone modeli oldu