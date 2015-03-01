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IKEA kablosuz şarj imkanı sunan masa ve lamba satmaya başlayacak

4 yıl
3,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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IKEA kablosuz şarj imkanı sunan masa ve lamba satmaya başlayacak
IKEA her ne kadar bir mobilya markası olsa da teknolojiyi sevdiğini söylemek yanlış olmaz. Öyle ki şirket geçtiğimiz aylarda akıllı telefonlar için emoji klavyesini yayınlamıştı. Bu kez ise farklı bir teknolojiyi ürünlerine taşıyan şirket kablosuz şarj teknolojisini daha etkin kullanabilmek adına bu özelliğe sahip masa ve lambalar satacağını açıkladı.

İlk etapta İngiltere ve ABD için satılmaya başlanacak ürünlerin İngiltere fiyatının 30 Sterlinden (Yaklaşık 115 TL) başlayacağı açıklandı. Mobilyaların hangi ürünleri destekleyeceği konusunda ise en çok kullanılan Qi standartlarının destekleneceği açıklandı.
IKEA kablosuz şarj imkanı sunan masa ve lamba satmaya başlayacak

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doctor_bey 4 yıl
Onuda kendimiz monte edecez dimi
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Omisis046 4 yıl
Çok kısa mesafelerde etkili olduğu için şu anlık gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama ileriki bilimsel çalışmaların önünü açar, ama piyasa için henüz erken.
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esmerbuyucu 4 yıl
IKEA inovatifliğe başlamış
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dedektif_dh 4 yıl
Cep telefonlarında qi kablosuz şarj temelini 3 yıl önce Nokia atmıştı. Adamlar resmen geleceği gördüler ve buna yatırım yaptılar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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