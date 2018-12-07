iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler

Apple’ın iOS kullanıcılarına yönelik olarak hazırladığı iOS 12.1.1 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile pek çok yeniliğin yanı sıra iPhone XR için duyurulan bildirimlerin dokunuşla ön izlemesi de aktif hale geldi.

iOS 12.1.1 neler sunuyor?

iOS 12.1.1 güncellemesi ile birlikte iPhone XR modelinde bildirimleri dokunuşla ön izleyebilme mümkün hale geldi. Normalde iPhone XS ve XS Max modellerinde 3D Touch ile ön izleme yapılabiliyor. iPhone XR ise Haptic Touch adı verilen bir özelliğe sahip. Güncelleme buna destek veriyor.

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Ayrıca bugüne kadar menü üzerinden yapılan FaceTime esnasında ön ve arka kameralar arasında geçiş tek bir tuşla yapılabilecek. Yine FaceTime esnasında canlı fotoğraflar da yakalanabilecek.

Henüz ülkemizde mevcut olmayan eSIM özelliği daha fazla operatör için etkin hale getirildi. iPad ve iPod modellerinde Wi-Fi üzerinden arama yapılırken aynı anda mesaj da atılabiliyor. Ayrıca HomePod cihazı ile FaceTime görüşmesi yaparken LED aydınlatmayı kullanmak mümkün olacak.

Düzeltme tarafında ise bazı durumlarda FaceID kullanamama, video indirirken yaşanan hatalar, ses kayıtlarının iCloud’a yüklenmesini engelleyen hatalar giderildi.