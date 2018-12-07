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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler

iPhone XR modeline haptik dokunma ile bildirim ön izleme özelliği kazandıran ve FaceTime ara yüzüne tek tuşla kameralar arasında geçiş imkânı veren iOS 12.1.1 güncellemesi yayınlandı.
5 ay
14b
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58
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler

Apple’ın iOS kullanıcılarına yönelik olarak hazırladığı iOS 12.1.1 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile pek çok yeniliğin yanı sıra iPhone XR için duyurulan bildirimlerin dokunuşla ön izlemesi de aktif hale geldi.

iOS 12.1.1 neler sunuyor?

iOS 12.1.1 güncellemesi ile birlikte iPhone XR modelinde bildirimleri dokunuşla ön izleyebilme mümkün hale geldi. Normalde iPhone XS ve XS Max modellerinde 3D Touch ile ön izleme yapılabiliyor. iPhone XR ise Haptic Touch adı verilen bir özelliğe sahip. Güncelleme buna destek veriyor.

Ayrıca Bkz. "Fortnite Creative modu ile kendi haritanızı oluşturun"

Ayrıca bugüne kadar menü üzerinden yapılan FaceTime esnasında ön ve arka kameralar arasında geçiş tek bir tuşla yapılabilecek. Yine FaceTime esnasında canlı fotoğraflar da yakalanabilecek.

Henüz ülkemizde mevcut olmayan eSIM özelliği daha fazla operatör için etkin hale getirildi. iPad ve iPod modellerinde Wi-Fi üzerinden arama yapılırken aynı anda mesaj da atılabiliyor. Ayrıca HomePod cihazı ile FaceTime görüşmesi yaparken LED aydınlatmayı kullanmak mümkün olacak.

Düzeltme tarafında ise bazı durumlarda FaceID kullanamama, video indirirken yaşanan hatalar, ses kayıtlarının iCloud’a yüklenmesini engelleyen hatalar giderildi.

 

https://www.phonearena.com/news/Apples-iOS-12.1.1-update-makes-FaceTime-camera-flips-easy-again_id111690 Yorum Yaz
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tavernac1 5 ay en beğenilen
Eline iphone almamış forum sakinleri size üzülerek kötü bir haber vereceğim.
Üç yıl önce aldığım 6s telefonum şu an ilk aldığım günden daha hızlı akıcı ve stabil çalışıyor. Bu acı gerçekle siz fanboyları üzdüğüm için üzgünüm.
Eline iphone almamış forum sakinleri size üzülerek kötü bir haber vereceğim.Üç yıl önce aldığım 6s telefonum şu an ilk aldığım günden daha hızlı akıcı ve st...
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haisak 5 ay selman1435
20 Eylül 2013 iphone 5s'in çıkış tarihi. Eğer hala güncellemeleri bu telefona çıkarabiliyorlarsa ortada ne kadar kapsamlı bir çalışmanın olduğunu gösteriyor. Herhangi başka bir markada buna rastlamadım özellikle güncelleme için konuşuyorum. Orta seviye bir telefon alıp hiç güncelleme gelmediği gerçeğini atlamamak gerekiyor. Kısacası basit iş değil, hikaye hiç değil.
20 Eylül 2013 iphone 5s'in çıkış tarihi. Eğer hala güncellemeleri bu telefona çıkarabiliyorlarsa ortada ne kadar kapsamlı bir çalışmanın olduğunu gösteriyor. H...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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Mr. Jingles 5 ay
Yine Apple haterları doluşmuşlar. Güncelleme gelince ne gibi bir yenilik bekleniyor? Android'e gelince ne değişiyor kamerası daha iyi mi çekiyor RAM'i artıyor? Şu an herhangi bir üretici beş yıl önceki modeline güncelleme verse kağnı gibi çalışır. Güncelleme cihazı güncel kıldığı gibi güvenlik açıklarını da kapatır. Güncellenmeyen cihaz güvenlik açığı taşıyan cihazdır.
Yine Apple haterları doluşmuşlar. Güncelleme gelince ne gibi bir yenilik bekleniyor? Android'e gelince ne değişiyor kamerası daha iyi mi çekiyor RAM'i artıyor?...
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kilinchaci 5 ay
Cevapları okuyunca yazdığımı değiştireyim dedim
Millet kafayı yemiş, para verip aldığım bir ürünü neden över ki bir insan. Bedava aldıysan en kralı odur
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TheNewAtilla 5 ay
İos daha stabil tamamda kusursuz değil. Hani kusursuz olsa ios varken android alınmaz derdim ancak.
6s şuan daha iyi falan demiş biri. Yalan. İos 11 de takılmayan telefon ios 12de youtubeda ufak takılmalar yaşıyor.
Fanboy olmayın caiz değil
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dusttt 5 ay TheNewAtilla
6s dediğin cihaz çıkalı kaç sene oldu utanmadan bir de onu örnek vermiş Huawei’nin Samsung’un daha yeni çıkan telefonunda bile takılmalar oluyo İOS ile Android karşılaştırılacak işletim sistemi değil.
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Rocky Balboa® 5 ay TheNewAtilla
6s ios 12 de tam olarak nerde kasıyor ? Cihaz yeni açılmıştır anlık olarak bikaç saniye takılır onun haricinde günlük kullanımda yağ gibi akıyor cihaz aksini iddaa ediyorsan video çekip atabilirim sana, youtube dan izlediklerime inanıp konuşmuyorum haaa bizzat kendim çekip atıcam sana belki o zaman susar sen ve senin gibiler
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çikkarito09 5 ay
12 ye geçemdim daha. 6s var bende 11 gb sistem dosyası ne demek ya zaten 16 gb telefon. Çok sorun yaratmaya başladı bundan dokayı wp ye bile giremiyorum yer yok dediği için
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_turbo_ 5 ay
Özetle yeni modeller disindakilere hicbir yenilik yok 12.1 e 1 eklemekten baska.
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Cant Let Go 5 ay
6s için yüklemeli miyim? Herhangi bir sorun var mı?
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Turkforce 5 ay
Apple stabilitecileri doluşmuş konuya.
5 yıllık telefona güncelleme veriyor da eline ne geçiyor?
Microsoftta Windows 7'ye 9 sene olduğu halde hala güncelleme veriyor.
Her versiyon hafızadan daha fazla yer götürüyor, her yeni versiyonda başka sorunlar çıkıyor. Kullandığınız programlar zırp pırt değişen api'ler yüzünden eğer güncellemesi yoksa çalışmaz hale geliyor.
Öve öve bitiremediğiniz telefonun 23 gün sonra bitecek olan pil değişim programı da muhteşemliğinden başlamıştı değil mi?
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DH Misafiri 5 ay
Komik komik konuşma güncellemeler yüzünden 6s kullananmı kaldı :) ve ayrıca her gelen güncellemeye hata düzeltmeleri yazıyor sizde kalkıp burda güncelleme alıyoruz diyosunuz size yokki xr ve xs vs hata düzeltmeleri :) ben kurtuldum iphoneden sizde kurtulun hergün şarza telefonmu takılır
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 5 ay DH Misafiri
Güncelleme aldığı falan yok ki. İşte sorun orada zaten. 1-2 çok ufak ekleme yapıyorlar.
İnsanlar da güncellendi zannediyorlar. Telefondaki bir sürü gereksiz dosya temizlendiği için,
sürekli güncelleme geldiği için de telefon kararlı çalışıyor. Ama bu kullanıcılar, bu stabilite
sadece Apple da var zannediyorlar. Adam gidip 7.000 liralık cihazı deniyor. Bir de 2000 liralık
Android deniyor. Sonra da "Apple bambaşka" diyor. Gidiyor Xiaomi deniyor. Xiaomi kötü demiyorum
tabi ama Samsung kullanıyorum. Önceki cihazım A5 2017 idi. Şimdiki Galaxy S9. İki cihaz arasında
bile yazılımsal olarak bir sürü fark var. S9 da o kadar çok ve güzel özellik var ki, sanırsın ki
başka markalar. O derece yani. Ama başka kullanıcılar bunu bilmedikleri için Apple cılar aradaki
farkı göremiyorlar. Mesela S9 da haftalık Restart var. Cihazım her Cumartesi gece 01:00 de otomatik
olarak resetliyor. Bu güne kadar ne bir kararsızlık, ne bir sorun, ne kilitlenme vs. hiçbir şey olmadı.
Apple fanatiği bir arkadaşım Galaxy S9+ aldı. Üstelik yeni de değil, 10 ay olmuştur. Yani bu kısa değil,
uzun kullanım deneyimi. Adam çok memnun. Resmen kurtuldum diyor. Hadi yeni geçse, bunu söylese sonradan
sorun olabilir diye düşünebilirsin. Ama geçeli çok oldu yani...
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deoks 5 ay
Başka bi haberde de yazmıştım. Apple konularında alan da konuşuyor almayan da. Hatta almayanlar daha çoğunlukta. Boşuna sürekli Apple haberi yapılmıyor. Bu Apple’ı kötülemek için hazırolda bekleyenler sayesinde en çok okunan haberler apple haberleri oluyor.
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Mr. Jingles 5 ay
Yine Apple haterları doluşmuşlar. Güncelleme gelince ne gibi bir yenilik bekleniyor? Android'e gelince ne değişiyor kamerası daha iyi mi çekiyor RAM'i artıyor? Şu an herhangi bir üretici beş yıl önceki modeline güncelleme verse kağnı gibi çalışır. Güncelleme cihazı güncel kıldığı gibi güvenlik açıklarını da kapatır. Güncellenmeyen cihaz güvenlik açığı taşıyan cihazdır.
Yanıtla +15
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dracula502 5 ay
Apple haberlerin altında android fanlarını görmek den bıktım artık yıllardır android kullandım ilk defa iphone aldım bu zamana kadar telefon kullanmıyormuşum gibi geldi resmen
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