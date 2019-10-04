iOS 13.1 ile kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama geldi

Zaman zaman yaptığı kural değişiklikleri ile bazen kullanıcıları bazen geliştiricileri bazen de aksesuar üreticilerini zor durumda bırakabiliyor. iOS 13.1 güncellemesi ile yine bir tartışma başlayacak gibi duruyor.

Yine kısıtlama

Geçtiğimiz haftalarda indirmeye sunulan iOS 13.1 güncellemesi ile Qi uyumlu kablosuz şarj istasyonlarının iPhone modellerine enerji aktarımının 5W ile sınırlandığı ifade ediliyor. Normalde 7.5W seviyesine kadar çıkabiliyorlardı.

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Aslında bu değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yok ve ChargerLab adında bir test firması yaptığı çalışmalar sonrasında bunu ortaya çıkarmış. İsmi verilmeyen bir Apple çalışanının kablosuz şarj için bir kriter hazırlanacağını ve bunu karşılayanlara 7.5W izni vereceğini söylediği dile getiriliyor. Qi standartlarını karşılasa dahi izin garanti olmuyor.

İşin garip tarafı henüz bu kriter belirlenmiş değil ve üzerine iki güncelleme daha gelmiş durumda. Yapılan testler sabit frekans voltaj regülasyonu çözümünü kullanan istasyonların 7.5W sınırına ulaşabildiğini gösteriyor. Belkin, Mophie ve Anker şu anda bunu karşılıyor. Diğerleri ise bu kapsamın dışında kalıyor. Kısıtlamadan iPhone X hariç sonrası tüm modeller etkileniyor.