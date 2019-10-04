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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.1 ile kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama geldi

    iOS 13.1 güncellemesi ile birlikte Apple’ın kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama getirdiği ortaya çıktı. Kriterleri karşılamayan istasyonlar 5W enerji aktarımı ile sınırlı kalacak.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zaman zaman yaptığı kural değişiklikleri ile bazen kullanıcıları bazen geliştiricileri bazen de aksesuar üreticilerini zor durumda bırakabiliyor. iOS 13.1 güncellemesi ile yine bir tartışma başlayacak gibi duruyor.

    Yine kısıtlama

    Geçtiğimiz haftalarda indirmeye sunulan iOS 13.1 güncellemesi ile Qi uyumlu kablosuz şarj istasyonlarının iPhone modellerine enerji aktarımının 5W ile sınırlandığı ifade ediliyor. Normalde 7.5W seviyesine kadar çıkabiliyorlardı.

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    Aslında bu değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yok ve ChargerLab adında bir test firması yaptığı çalışmalar sonrasında bunu ortaya çıkarmış. İsmi verilmeyen bir Apple çalışanının kablosuz şarj için bir kriter hazırlanacağını ve bunu karşılayanlara 7.5W izni vereceğini söylediği dile getiriliyor. Qi standartlarını karşılasa dahi izin garanti olmuyor.

    İşin garip tarafı henüz bu kriter belirlenmiş değil ve üzerine iki güncelleme daha gelmiş durumda. Yapılan testler sabit frekans voltaj regülasyonu çözümünü kullanan istasyonların 7.5W sınırına ulaşabildiğini gösteriyor. Belkin, Mophie ve Anker şu anda bunu karşılıyor. Diğerleri ise bu kapsamın dışında kalıyor. Kısıtlamadan iPhone X hariç sonrası tüm modeller etkileniyor.

     


    https://appleinsider.com/articles/19/10/03/apples-ios-131-caps-certain-iphone-qi-chargers-to-5w Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX 1 hf.
    niye yaptılar onu açıklamaları lazım. gerçi uyduruk bir açıklamada olabilir
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    Kerim5100 1 hf.
    İşte bunlar hep AirPower'ın kuyruk acısı XD
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    dr20mouse 1 hf.
    Samsung'un şarj aleti içinde aynısı geçerli mi?
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    drjacob 1 hf.
    hoco. marka kablosuz şarj makinam var bir sıkıntı yok şuan 13.1.2 yüklü
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    jugador07 1 hf. drjacob
    bi ölçüm yaptınız mı yoksa sadece gözlemle mi şarj cihazının 7.5W aktarım yaptığını anladınız?
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    face1tr 1 hf.
    makul görülmeli, telefon patlamasın veya zarar görmesin diye uğraşıyorlar.
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