Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor

    Vodafone 5G ESL Mobile Open turnuvası 5G üzerinden uluslararası gerçekleştirilen ilk mobil espor etkinliği oldu. Turnuvada Futbolist ekibi Asphalt 9 kategorisinde birincilik kazandı.
    1 hf.
    2,1b
    1
    6
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Henüz 5G teknolojileri test sürecinden çıkıp nihai kullanıma geçmiş değil ancak şimdiden turnuvalar düzenlenmeye başladı. Vodafone ve ESL geçtiğimiz hafta sonra eren Milano Oyun Haftası’nda dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvasını gerçekleştirdi.

    Vodafone 5G ESL Mobile Open nedir?

    Vodafone 5G ESL Mobile Open adındaki turnuvada PUBG ve Asphalt 9: Legends oyunlarında finale kalanlar Vodafone’un 5G mobil şebekesi üzerinden canlı olarak kozlarını paylaştı. Mayıs sonunda başlayan “Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvasına, Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 600 bin oyuncu katıldı. Türkiye’de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanan PUBG Mobile finali 70 bin izlenmeyi geçti.

    Toplam 56 finalistin yarıştığı turnuvanın “Asphalt 9: Legends” finalini “Future Flash”, PUBG Mobile finalini ise Türk takım “Futbolist” kazandı. Berke Mol (Takım Lideri), Kadir Öçmaz (Tron), Alper Umut Ayyıldız (Solkay), Güven Özdemir (Anarsheet) ve Şevket Yılmaz’dan (Zessy) oluşan “Futbolist” takımı, 40 bin avroluk ödülün de sahibi oldu.

    Ayrıca Bkz. "Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu"

    EA Spor’un Türkiye temsilcisi olan Futbolist, oyuncuları için fizyoterapi desteği veren tek espor takımı. Oyuncular, FIFA antrenörlerinden zihinsel ve taktik desteği alıyor. Dünyanın en büyük FIFA ajansı STARK espor ajansıyla stratejik ortaklığı bulunan Futbolist, PUBG ve PUBG Mobile alanında profesyonel bir ekibe sahip. Düzenli antrenman yapan ve bootcamp eğitimlerine devam eden takım, İstanbul'da bir oyun evine de sahip.

    Turnuvada ayrıca Vodafone FreeZone tarafından PUBG Mobile oynamayı seven gençlere sunulan Gamer paketi sahiplerine Milano Oyun Haftası seyahati kazanma ve “Vodafone 5G ESL Mobile Open” finallerini yerinde izleme fırsatı verildi. Yarışmayı kazanan talihli, PUBG Mobile videoları çeken YouTuber Ersin Yekin ile birlikte Milano Oyun Haftası’nda finali yerinde izledi.

    Son olarak Milano Oyun Haftası’nda Vodafone standını ziyaret edenler, sadece Vodafone müşterilerine özel yeni 5G bulut oyun servisi GameNow’ı canlı olarak deneme fırsatını da elde etti. Çok platformlu GameNow, oyunculara donanım sınırlamaları olmaksızın, akıllı telefon, tablet, TV veya PC üzerinden, uygun bir oyun kumandası veya dokunmatik kumanda ile oynama olanağı sağlıyor.

     


    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    EyeCoral 1 hf. en beğenilen
    Ya şu aktiviteye ne derseniz deyin ama spor demeyin Allah aşkına...
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sankii 1 gün
    Gitgide garipleşiyor durumlar. Kimin aklına gelip nereden buluyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Tengrist 6 gün
    Vodafone mu kusacağım batarya düşmanı hatırlamak Istemiyorum o günleri
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Laazzz 1 hf.
    Vodafone demeyin deliriyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mirram 1 hf. Laazzz
    Daha geçen Turkcell den Vodafone'a geçtim maşallah telefonun şarjı su gibi akıyor ve çekmiyor hiçbir şekilde. Vodafone pişmanlıktır :d
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    EyeCoral 1 hf. en beğenilen
    Ya şu aktiviteye ne derseniz deyin ama spor demeyin Allah aşkına...
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    theJuDGe_41 1 hf.
    Test
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Adobe Photoshop, Premiere Elements 2020 yeni yapay zeka araçlarıyla geliyor 6 gün Samsung, Çin’deki telefon üretimine son veriyor 6 gün Instax şimdi de mobil fotoğraf yazıcısı geliştirdi 6 gün Mercedes-AMG'nin en yeni kompakt modelleri Türkiye'de satışa sunuldu 6 gün Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller 6 gün Detroit: Become Human, 3 milyon satış rakamını geride bıraktı 6 gün TikTok’ta hiçbir ücretli politik reklam yer almayacak 6 gün İlk OnePlus 8 görselleri internete düştü 6 gün iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Red Dead Redemption 2, PC için 5 Kasım'da oyunculara sunulacak 1 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı 1 hf. Apple, ekran klavyesinde, mekanik klavye hissi veren yeni bir patent başvurusu yaptı 1 hf. Uber Copter tüm yolcular için JFK Havalimanı yönünde açıldı 1 hf. Elektrik hattından internet desem? "Tenda PH5 Wi-Fi Powerline incelemesi" 1 hf. Apple, hareket yakalama teknolojisi geliştiren IKinema şirketini satın aldı 1 hf. Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun 1 hf. Pixel, Samsung, Huawei ve Xiaomi telefonları etkileyen önemli bir Android güvenlik açığı tespit edildi 1 hf. 5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı 1 hf. iOS 13.1 ile kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama geldi 1 hf. FIFA 20 oyuncularının kişisel verileri sızdırıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor Sonraki Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum! 1 hf. Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası 1 hf. Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı 1 hf. SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu 1 hf. Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı 1 hf. Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü 1 hf. Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor 1 hf. Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit 1 hf. Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu 1 hf. iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir 1 hf. Anadolu Isuzu, Brüksel'de elektrikli modellerini sergileyecek 1 hf. İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi 1 hf. Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir 1 hf. Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi 1 hf. Logitech MX Ergo ve MX Vertical inceleme | Bileğinizi düşünen fareler 1 hf. Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu 1 hf. Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye 1 hf. LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor 1 hf. Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek 1 hf. Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Galaxy Watch Active 2 Kullanıcılar Kulübu
    DH Forum
    Araplara Karşı Duyulan Anlamsız Nefret
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim