Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor

Henüz 5G teknolojileri test sürecinden çıkıp nihai kullanıma geçmiş değil ancak şimdiden turnuvalar düzenlenmeye başladı. Vodafone ve ESL geçtiğimiz hafta sonra eren Milano Oyun Haftası’nda dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvasını gerçekleştirdi.

Vodafone 5G ESL Mobile Open nedir?

Vodafone 5G ESL Mobile Open adındaki turnuvada PUBG ve Asphalt 9: Legends oyunlarında finale kalanlar Vodafone’un 5G mobil şebekesi üzerinden canlı olarak kozlarını paylaştı. Mayıs sonunda başlayan “Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvasına, Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türkiye dahil 17 ülkeden yaklaşık 600 bin oyuncu katıldı. Türkiye’de Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanan PUBG Mobile finali 70 bin izlenmeyi geçti.

Toplam 56 finalistin yarıştığı turnuvanın “Asphalt 9: Legends” finalini “Future Flash”, PUBG Mobile finalini ise Türk takım “Futbolist” kazandı. Berke Mol (Takım Lideri), Kadir Öçmaz (Tron), Alper Umut Ayyıldız (Solkay), Güven Özdemir (Anarsheet) ve Şevket Yılmaz’dan (Zessy) oluşan “Futbolist” takımı, 40 bin avroluk ödülün de sahibi oldu.

Ayrıca Bkz.

"Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu"

EA Spor’un Türkiye temsilcisi olan Futbolist, oyuncuları için fizyoterapi desteği veren tek espor takımı. Oyuncular, FIFA antrenörlerinden zihinsel ve taktik desteği alıyor. Dünyanın en büyük FIFA ajansı STARK espor ajansıyla stratejik ortaklığı bulunan Futbolist, PUBG ve PUBG Mobile alanında profesyonel bir ekibe sahip. Düzenli antrenman yapan ve bootcamp eğitimlerine devam eden takım, İstanbul'da bir oyun evine de sahip.

Turnuvada ayrıca Vodafone FreeZone tarafından PUBG Mobile oynamayı seven gençlere sunulan Gamer paketi sahiplerine Milano Oyun Haftası seyahati kazanma ve “Vodafone 5G ESL Mobile Open” finallerini yerinde izleme fırsatı verildi. Yarışmayı kazanan talihli, PUBG Mobile videoları çeken YouTuber Ersin Yekin ile birlikte Milano Oyun Haftası’nda finali yerinde izledi.

Son olarak Milano Oyun Haftası’nda Vodafone standını ziyaret edenler, sadece Vodafone müşterilerine özel yeni 5G bulut oyun servisi GameNow’ı canlı olarak deneme fırsatını da elde etti. Çok platformlu GameNow, oyunculara donanım sınırlamaları olmaksızın, akıllı telefon, tablet, TV veya PC üzerinden, uygun bir oyun kumandası veya dokunmatik kumanda ile oynama olanağı sağlıyor.