iOS 13.1 ve iPadOS çıktı

Apple’ın 19 Eylül itibariyle indirmeye sunduğu iOS 13 sürümünün üzerinden 1 hafta geçmeden iOS 13.1 güncellemesi de indirmeye sunuldu. Güncellemenin ay sonunda dağıtılması bekleniyordu.

iOS 13.1 ve iPadOS neler sunuyor?

iOS 13.1 güncellemesinde dikkat çeken yenilikler ise IFTTT benzeri olarak gösterilen Automations within Shortcuts otonom fonksiyon özelliği, gittiğini yere tahmini varış süresinin arkadaşlarınızla paylaşılması, AirPods yeni ses bildirimi, yeni HomeKit ikonları şeklinde sıralanıyor.

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iPadOS ise aslında iOS 13 sürümünün tabletlere uyarlanmış hali. Büyük ekranı daha iyi kullanan iPadOS sürümünde daha büyük ikonlar, daha iyi bölünmüş ekran ve çoklu görev yönetimi gibi özellikler yer alıyor.

iOS 13.1 güncellemesinin neden erken yayınlandığı bilinmiyor ancak bu güncelleme daha önceden hazırlanmış ve iOS 13 sürümünde ortaya çıkan hataların yamalarını içermiyor. Apple’ın hızlı bir şekilde sonraki güncellemeye başlayarak hataları gidermek istediği tahmin ediliyor.