8K destekli Xiaomi Mi TV Pro serisi duyuruldu

Henüz 4K çözünürlükler yeteri kadar yaygınlaşmış değil ancak üreticiler 8K çözünürlükleri hayata geçirmekte kararlı. Xiaomi’nin yeni Mi TV Pro televizyon serisi 8K çözünürlükleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

Mi TV Pro özellikleri ve fiyatı

Yeni Mi TV Pro serisinde 3 farklı model yer alıyor. 43 inç, 55 inç ve 65 inç boyutlara sahip olan seri 3 kenarında ince çerçeve ile daha kompakt bir gövde sunuyor. Alt çerçeve ise bileşenler ve Mi logosu için biraz kalın tutulmuş. Ekran-kasa oranı yüzde 97 seviyesinde. Gövde alüminyum alaşımdan imal edilirken arka kapak ise polikarbonat ve karbon fiber kaplama ile imal edilmiş.

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Seride 4 çekirdekli 12nm sürecinde tasarlanmış bir yonga seti kullanılıyor. 4K çözünürlüklerin yanında yonga seti 8K içerikleri oynatabilecek güce sahip. Ayrıca enerji verimliliğine de dikkat ediyor. Sistem 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Yazılım tarafında firmanın makine öğrenme destekli ve kullanıcısını öğrenen PatchWall işletim sistemi yer alıyor. XiaoAi dijital asistan ile sesli olarak sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Televizyonlarda Çin’deki video portallarının olduğu bir paket de yer alıyor. Ses tarafında Dolby Audio desteği mevcut. Mi TV Pro fiyatlandırması şu şekilde:

43 inç Mi TV Pro: 210$

55 inç Mi TV Pro: 337$

65 inç Mi TV Pro: 478$