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    8K destekli Xiaomi Mi TV Pro serisi duyuruldu

    Xiaomi’nin yeni Mi TV Pro serisi 4K çözünürlüklerin yanı sıra 8K içeriklere de hazır olarak geliyor. İnce tasarım sayesinde ekran-kasa oranı da yüzde 97 seviyesinde.
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Henüz 4K çözünürlükler yeteri kadar yaygınlaşmış değil ancak üreticiler 8K çözünürlükleri hayata geçirmekte kararlı. Xiaomi’nin yeni Mi TV Pro televizyon serisi 8K çözünürlükleri destekleyecek şekilde tasarlandı.

    Mi TV Pro özellikleri ve fiyatı

    Yeni Mi TV Pro serisinde 3 farklı model yer alıyor. 43 inç, 55 inç ve 65 inç boyutlara sahip olan seri 3 kenarında ince çerçeve ile daha kompakt bir gövde sunuyor. Alt çerçeve ise bileşenler ve Mi logosu için biraz kalın tutulmuş. Ekran-kasa oranı yüzde 97 seviyesinde. Gövde alüminyum alaşımdan imal edilirken arka kapak ise polikarbonat ve karbon fiber kaplama ile imal edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Air 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı"

    Seride 4 çekirdekli 12nm sürecinde tasarlanmış bir yonga seti kullanılıyor. 4K çözünürlüklerin yanında yonga seti 8K içerikleri oynatabilecek güce sahip. Ayrıca enerji verimliliğine de dikkat ediyor. Sistem 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

    Yazılım tarafında firmanın makine öğrenme destekli ve kullanıcısını öğrenen PatchWall işletim sistemi yer alıyor. XiaoAi dijital asistan ile sesli olarak sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Televizyonlarda Çin’deki video portallarının olduğu bir paket de yer alıyor. Ses tarafında Dolby Audio desteği mevcut. Mi TV Pro fiyatlandırması şu şekilde:

    43 inç Mi TV Pro: 210$

    55 inç Mi TV Pro: 337$

    65 inç Mi TV Pro: 478$

     


    https://www.gizmochina.com/2019/09/24/xiaomi-mi-tv-pro-with-support-for-8k-content-launched-in-china/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    cellat87 48 dk.
    55 inç Mi TV Pro: 337$ bu nasıl fiyat ulannnnnn... DH yi böyle haberler yapmaması konusunda uyarıyorum cebimizdeki kagıt parcalarının nekadar degersiz oldugunu yüzümüze vurmayın artıkkkk :(
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    deckartes 1 sa.
    ne 8K'sı daha 4k alamadık biz...
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    orhanyaltir 2 sa.
    Oha ya neden bu kadar ucuz geldi bana 65 inc mi TV pro..
    Vergi olmasa hemen alırım ya ama bizde 7000e yakın fiyatı olur yoksa 3000 bile etmez vergisiz
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    hasgok 2 sa.
    bakalım Avrupa ya gelir mi?
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