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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 13, FaceTime’da konuşurken gözlerinizi kameraya odaklatacak

iOS 13 Beta 3 yayınlandı. Yeni sürümde büyük yenilikler bulunmasa da ilginç bir FaceTime özelliği fark edildi. FaceTime gözlerinizi otomatik olarak kameraya çeviriyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
3,9b
2
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Onur Emre Karadağ
Yazar
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iOS 13, FaceTime’da konuşurken gözlerinizi kameraya odaklatacak
Tam Boyutta Gör
iOS 13 tanıtılalı tam olarak bir ay oldu. Henüz beta aşamalarında olan yeni işletim sisteminin geliştirme süreci devam ediyor. Beta 3 sürümü de an itibariyle yayınlandı. İlk bakışta büyük bir değişim içermediği söylenebilir. Ancak FaceTime uygulamasına oldukça ilginç bir özelliğin eklendiği fark edildi. FaceTime’da konuşma yaparken gözleriniz kameraya çevriliyor.

Ekrana bakan yüzlere son

FaceTime görüşmesi yaparken doğal olarak kameraya bakmak yerine ekrana bakıyoruz. Bu da konuşanların göz kontağını kaybetmesi manasına geliyor. Sorunun farkında olan Apple, FaceTime’a bu yeni özelliği ekledi. FaceTime ayarlarından aktif edilebilen özellik sonrasında siz ekrana baksanız bile, gözleriniz görüntüde yapılan oynamalarla kameraya bakıyor gibi gösteriliyor. Örneğin haberimizin başında yer alan her iki görselde de görüşmeyi yapan kişi ekrana bakıyor. Ancak FaceTime’ın yeni özelliği ile düzeltilen sağdaki fotoğrafta, kameraya bakıyormuş gibi göründüğünü söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı"

Henüz Apple’ın bu işlemi nasıl yaptığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Özelliği keşfeden Mike Rundle’ın aktardığına göre şimdilik sadece iPhone XS ve iPhone XS Max model telefonlarda aktif edilebiliyor. Önümüzdeki günlerde Apple’ın daha detaylı olarak özelliği duyurması mümkün. Çünkü final sürümde hangi cihazların bu yeteneği destekleyeceği veya grup FaceTime aramalarında da kullanılıp kullanılmayacağı gibi konularda birçok soru işareti mevcut.


https://www.theverge.com/2019/7/3/20680681/ios-13-beta-3-facetime-attention-correction-eye-contact Yorum Yaz
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Henkan 4 gün yeni yorumcu en beğenilen
Umarım çok büyük bir lansman ile reklamını yapmazlar :)
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Askaparta 2 gün
Tim baksın, bakalım ne görecek?
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Mariachi@ 3 gün
Ya gerçekten ben gözlerine bakmak istemiyorsam belki karşımdakine küsüm trip yapıcam sizi şiddetle kınıyorum apple yazılımcıları
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TR_001 3 gün
Sürekli iPhone kullanan bir adam olarak düşüncem; böyle bir saçmalığı anmaları bile yenilik ve geliştirmede tıkandıklarının göstergesi aslında. Yazık..
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DH Misafiri 3 gün
duo varken facetime çöp
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SaB0 3 gün
Bence güzel ve devrim niteliğinde, hatta bizi uçuran bir yenilik!
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Penah000000 4 gün ***RAMMSTEIN***
Karşı tarafda da iphone facetime olmak şart diyilmi
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***RAMMSTEIN*** 4 gün Penah000000
Zaten facetime ile iPhone/iPad/iPod/iMac/MacBook dışında bir yeri arayamiyorsun. FaceTime’ın olayı o. Ve ücretsiz...
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Penah000000 4 gün
Hiç bir zaman facetime kullanmadım kullanmam da ücret taleb etdiyinden
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***RAMMSTEIN*** 4 gün Penah000000
Lakin ücretsiz. :)
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Penah000000 4 gün
2 yıldır iphone kullanıyom
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interwap 4 gün
Dün intelin çözümünün haberi vardı.
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Silent Guardian 4 gün
Yalnız çok büyük olay bu FaceTime kullananlar bilir karşınızdaki kişinin ve sizin gözleriniz arkaya bakıyor gibi olur ve rahatsız edicidir
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facetime, ios 13 ve
8 etiket daha görüşme ios 13 beta 3 göz düzeltme bakış ekrana bakma iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Onur Emre Karadağ
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