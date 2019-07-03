iOS 13, FaceTime’da konuşurken gözlerinizi kameraya odaklatacak

iOS 13 tanıtılalı tam olarak bir ay oldu. Henüz beta aşamalarında olan yeni işletim sisteminin geliştirme süreci devam ediyor. Beta 3 sürümü de an itibariyle yayınlandı. İlk bakışta büyük bir değişim içermediği söylenebilir. Ancak FaceTime uygulamasına oldukça ilginç bir özelliğin eklendiği fark edildi. FaceTime’da konuşma yaparken gözleriniz kameraya çevriliyor.

Ekrana bakan yüzlere son

FaceTime görüşmesi yaparken doğal olarak kameraya bakmak yerine ekrana bakıyoruz. Bu da konuşanların göz kontağını kaybetmesi manasına geliyor. Sorunun farkında olan Apple, FaceTime’a bu yeni özelliği ekledi. FaceTime ayarlarından aktif edilebilen özellik sonrasında siz ekrana baksanız bile, gözleriniz görüntüde yapılan oynamalarla kameraya bakıyor gibi gösteriliyor. Örneğin haberimizin başında yer alan her iki görselde de görüşmeyi yapan kişi ekrana bakıyor. Ancak FaceTime’ın yeni özelliği ile düzeltilen sağdaki fotoğrafta, kameraya bakıyormuş gibi göründüğünü söyleyebiliriz.

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Henüz Apple’ın bu işlemi nasıl yaptığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Özelliği keşfeden Mike Rundle’ın aktardığına göre şimdilik sadece iPhone XS ve iPhone XS Max model telefonlarda aktif edilebiliyor. Önümüzdeki günlerde Apple’ın daha detaylı olarak özelliği duyurması mümkün. Çünkü final sürümde hangi cihazların bu yeteneği destekleyeceği veya grup FaceTime aramalarında da kullanılıp kullanılmayacağı gibi konularda birçok soru işareti mevcut.

https://www.theverge.com/2019/7/3/20680681/ios-13-beta-3-facetime-attention-correction-eye-contact