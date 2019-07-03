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Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı

Apple, yayınladığı raporla 2018’in ikinci yarısında hangi ülkenin kaç defa uygulama kaldırma isteğinde bulunduğunu paylaştı. Yapılan 80 başvurunun 3 tanesi Türkiye'ye ait.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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iPhone
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı
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Apple, ilk defa hükümetlerin App Store’dan uygulama kaldırılmasıyla ilgili isteklerine yönelik istatistikleri paylaştı. 1 Temmuz - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 11 farklı ülkeden 80 uygulama kaldırma isteği Apple’a ulaştı. Bu 80 istek içerisinde toplam 770 uygulamanın kaldırılması talep edildi.

İsteklerin çoğu Çin’den

Hükümetlerin uygulama kaldırma isteklerinin çoğu yasa dışı kumar, pornografik içerik vb. sebeplere dayanıyor. Gönderilen 80 isteğin 56’sı Çin tarafından yapıldı. Bu 56 istek içerisinde 626 uygulamanın App Store’dan kaldırılması talep edildi. Uygulamaları inceleyen Apple, 517 adedini App Store üzerinden kaldırdı. Toplam rakama baktığımızda ise 770 uygulama kaldırma talebinden 634 tanesinin kabul edildiğini görüyoruz. Türkiye özelinde baktığımızda 3 uygulama kaldırma isteği görüyoruz. Bu uygulamalardan 2 tanesinin kaldırılması kabul edilmiş. Biri ise App Store üzerindeki yerini koruyor. Aşağıdaki tablo üzerinden rakamları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

 Ülke  İstek sayısı  İstekteki uygulama sayısı  Kaldırılan uygulama sayısı
 Çin  56  626  517
 Rusya   10  11  10
 Vietnam  3  29  9
 Türkiye  3  3  2
 Hollanda  2  8  8
 Avusturya  1  5  5
 Kuveyt  1  6  5
 Lübnan  1  1  1
 Norveç  1  37  37
 Suudi Arabistan  1  25  25
 İsviçre  1  19  15
 Toplam  80  770  634

Raporda hükümetlerin cihazlara yönelik istekleri de yer alıyor. Apple cihazlarıyla bağlantılı müşteriler hakkında bilgi edinme talebi sayısı 29.183 olarak açıklandı. Bu isteklerin 12.343 adedi Almanya, 4.680’i ise ABD tarafından yapıldı. Türkiye ise 39 adet istekte bulundu.

Ayrıca Bkz. "Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi"

Apple tarafından yayınlanan raporun tamamına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Şeffaflık amacıyla ilk defa yayınlanan rapor, hükümetlerin talep gönderme sıklığını görmek açısından oldukça önemli kabul ediliyor. Bundan sonraki dönemlerde de bu tarz raporların paylaşılmaya devam ettiğini görebiliriz.


https://www.apple.com/legal/transparency/pdf/requests-2018-H2-en.pdf Yorum Yaz
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Omisis046 4 gün
Türkiye'yi ilk sıralarda görmek şaşırtmadı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu Omisis046
Ama üç talep az cidden. Gözlerim 770 gibi bir rakam bekledi.
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Jon_Kar 4 gün
Rusya Çin Vietnam komünist diktatörlükleri şaşırtmadı
Komünizmin olduğu yerde özgürlük yoktur
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AirSupport 4 gün
Wikipedia uygulaması mı?
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_bluescream_ 4 gün
kaldır paypal
kaldır booking
kaldır bunuda siz bulun
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