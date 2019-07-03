Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı

Apple, ilk defa hükümetlerin App Store’dan uygulama kaldırılmasıyla ilgili isteklerine yönelik istatistikleri paylaştı. 1 Temmuz - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 11 farklı ülkeden 80 uygulama kaldırma isteği Apple’a ulaştı. Bu 80 istek içerisinde toplam 770 uygulamanın kaldırılması talep edildi.

İsteklerin çoğu Çin’den

Hükümetlerin uygulama kaldırma isteklerinin çoğu yasa dışı kumar, pornografik içerik vb. sebeplere dayanıyor. Gönderilen 80 isteğin 56’sı Çin tarafından yapıldı. Bu 56 istek içerisinde 626 uygulamanın App Store’dan kaldırılması talep edildi. Uygulamaları inceleyen Apple, 517 adedini App Store üzerinden kaldırdı. Toplam rakama baktığımızda ise 770 uygulama kaldırma talebinden 634 tanesinin kabul edildiğini görüyoruz. Türkiye özelinde baktığımızda 3 uygulama kaldırma isteği görüyoruz. Bu uygulamalardan 2 tanesinin kaldırılması kabul edilmiş. Biri ise App Store üzerindeki yerini koruyor. Aşağıdaki tablo üzerinden rakamları detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Ülke İstek sayısı İstekteki uygulama sayısı Kaldırılan uygulama sayısı Çin 56 626 517 Rusya 10 11 10 Vietnam 3 29 9 Türkiye 3 3 2 Hollanda 2 8 8 Avusturya 1 5 5 Kuveyt 1 6 5 Lübnan 1 1 1 Norveç 1 37 37 Suudi Arabistan 1 25 25 İsviçre 1 19 15 Toplam 80 770 634

Raporda hükümetlerin cihazlara yönelik istekleri de yer alıyor. Apple cihazlarıyla bağlantılı müşteriler hakkında bilgi edinme talebi sayısı 29.183 olarak açıklandı. Bu isteklerin 12.343 adedi Almanya, 4.680’i ise ABD tarafından yapıldı. Türkiye ise 39 adet istekte bulundu.

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Apple tarafından yayınlanan raporun tamamına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Şeffaflık amacıyla ilk defa yayınlanan rapor, hükümetlerin talep gönderme sıklığını görmek açısından oldukça önemli kabul ediliyor. Bundan sonraki dönemlerde de bu tarz raporların paylaşılmaya devam ettiğini görebiliriz.

https://www.apple.com/legal/transparency/pdf/requests-2018-H2-en.pdf