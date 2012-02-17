iOS, 2011 yılında 27 yıllık Mac platformunu geride bıraktı

Apple'ın OS X ailesinin en yeni sürümü "Mountain Lion" ile birlikte masaüstü platformlarına bir adım daha yaklaştırdığı iOS, 1984 yılından beri Apple ile özdeşleşen Mac'leri 4 sene içerisinde geride bırakmayı başardı.

2012'nin ilk ayını geride bırakmamızla birlikte firmalardan gelen yıllık değerlendirmeler neticesinde; 2011 yılında 156 milyon adet iOS'li cihaz satıldığı resmiyet kazanırken; iOS platformu bu elde ettiği yıllık performans ile Apple'ın 1984 yılından bu yana toplamda 122 milyon adet sattığı Mac platformunu geride bırakmayı başardı. 2011'in tamamlanmasıyla birlikte 4 yıllık süreçte toplam satılan iOS'li cihaz sayısı ise 316 milyona yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın San Francisco'da düzenlediği Teknoloji ve İnternet Konferansı'nda konuşan Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, iOS platformunun en popüler üyesi olan iPad ile ulaştıkları 55 milyonluk satış performansının kendilerini bile şaşırttığını ve iPad ile ulaştıkları bu başarıya Mac ile 22 senede, iPod ile 5 senede iPhone ile ise yaklaşık 3 senede ulaştıklarını dile getirmişti.