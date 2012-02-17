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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS, 2011 yılında 27 yıllık Mac platformunu geride bıraktı

7 yıl
16,1b
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8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS, 2011 yılında 27 yıllık Mac platformunu geride bıraktı
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Apple'ın OS X ailesinin en yeni sürümü "Mountain Lion" ile birlikte masaüstü platformlarına bir adım daha yaklaştırdığı iOS, 1984 yılından beri Apple ile özdeşleşen Mac'leri 4 sene içerisinde geride bırakmayı başardı.

2012'nin ilk ayını geride bırakmamızla birlikte firmalardan gelen yıllık değerlendirmeler neticesinde; 2011 yılında 156 milyon adet iOS'li cihaz satıldığı resmiyet kazanırken; iOS platformu bu elde ettiği yıllık performans ile Apple'ın 1984 yılından bu yana toplamda 122 milyon adet sattığı Mac platformunu geride bırakmayı başardı. 2011'in tamamlanmasıyla birlikte 4 yıllık süreçte toplam satılan iOS'li cihaz sayısı ise 316 milyona yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın San Francisco'da düzenlediği Teknoloji ve İnternet Konferansı'nda konuşan Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, iOS platformunun en popüler üyesi olan iPad ile ulaştıkları 55 milyonluk satış performansının kendilerini bile şaşırttığını ve iPad ile ulaştıkları bu başarıya Mac ile 22 senede, iPod ile 5 senede iPhone ile ise yaklaşık 3 senede ulaştıklarını dile getirmişti.

iOS, 2011 yılında 27 yıllık Mac platformunu geride bıraktı
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Tanarri 7 yıl
tek bir çümle ile 'Eh bir zahmet'
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E_Aydin35 7 yıl
Gayet normal tek sebebi teknoloji meraklılarının artması ve yenileri tercih etmesi..
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artcraft35 7 yıl
tec
tüm ürünlerin birbirine entegre olması APPLE ın en büyük avantajı. iphone aldım ipod alabilirim mac alabilirim tv ( çıkarsa ) yada apple tv alabilirim ve hepsi birbiri ile entegre olacak. başka hiçbir firmanın yapmadığı bu işte :) hem kullanımı kolay güvenli sağlam ürünler üretiyor hemde entegre oluyor birçok piyasa ile.

evet başka hiçbir firma telefondan bluetooth ile diğer bluetoothlu cihaza dosya göndermeyi engellemiyor
1 Yanıt Yanıtla
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slayshot 7 yıl artcraft35
artcraft35
tec
tüm ürünlerin birbirine entegre olması APPLE ın en büyük avantajı. iphone aldım ipod alabilirim mac alabilirim tv ( çıkarsa ) yada apple tv alabilirim ve hepsi birbiri ile entegre olacak. başka hiçbir firmanın yapmadığı bu işte :) hem kullanımı kolay güvenli sağlam ürünler üretiyor hemde entegre oluyor birçok piyasa ile.

evet başka hiçbir firma telefondan bluetooth ile diğer bluetoothlu cihaza dosya göndermeyi engellemiyor

ya arkadasim ne kadar komiksin ya hic gulesim yoktu
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tec 7 yıl
tüm ürünlerin birbirine entegre olması APPLE ın en büyük avantajı. iphone aldım ipod alabilirim mac alabilirim tv ( çıkarsa ) yada apple tv alabilirim ve hepsi birbiri ile entegre olacak. başka hiçbir firmanın yapmadığı bu işte :) hem kullanımı kolay güvenli sağlam ürünler üretiyor hemde entegre oluyor birçok piyasa ile.
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Recharged 7 yıl
Ürün çeşitliliği iOS'ta daha fazla.Mac'ta az değil ancak iOS cihazlara göre daha fazla ücretli oldukları için bu durum beni pek şaşırtmadı.Sonuç olarak Apple her alanda satmaya devam ediyor.iPod'dan tutunda AppleTV'ye kadar çok sayıda ürün fazlalığı var.
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bocekgrafik 7 yıl
Olaya adet değil, ciro olarak bakmak gerek. Mac'lerin fiyatları IOS'lu cihazlardan çok daha fazla ve sadece belli kesim için üretilen bilgisayarlar. IOS'lu cihazlar ise herkes tarafından kullanılabilen cihazlar olduklarından adet olarak daha fazla satması gayet normaldir. Ciro kıyaslaması yapılacak olsa, IOS'lu cihazlar hâlâ çok çok geridedirler eminim ki.
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DH Misafiri 7 yıl
iPad bir dunya vatandasi haline geldi! kisa bir zamanda agirligini hakkiyla koydu ve essiz oldugunu ispatladi.
her iki versiyonunu kullandim/kulaniyorum verdigim paranin kurusu kurusuna halal'lari olsun.
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