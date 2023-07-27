Yeni macOS 14 ve iOS 17 için UPDF'e ihtiyacınız olmasının 10 nedeni

Tam Boyutta Gör Apple, en çok beklenen yıllık etkinliği olan WWDC Konferansı 2023'e ev sahipliği yaptı ve şirketin yayınladığı yeni güncellemeler ve cihazlar, markanın hayranı kullanıcıları son derece heyecanlandırmış durumda. Kısa bir not olarak, Apple iOS 17, iPadOS 17 ve macOS 14 Sonoma sistemlerinin lansmanını duyurdu. Bu heyecan verici süper üretken cihazlar iş ve eğlence dünyasında devrim yaratmayı hedefliyor.

Ancak tam da burada ortaya çıkan soru, kullanıcıların bu yeni sistemlerle etkili bir şekilde çalışmak için uygun bir yazılım bulup bulamayacakları. Eğer PDF düzenlemeleri ile ilgileniyorsanız, UPDF tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir çözüm! Uyumluluk sorunları olmadan bu yeni sistemlerde çalışmak için ideal PDF editörü UPDF ve şimdi UPDF'te %80 indirim ve 3 ay ücretsiz olarak satın alabilirsiniz.

Yeni Mac ve iOS'unuzda UPDF'e ihtiyaç duymanızın 10 nedeni

Son güncellemeler, hızlı ve kolay form doldurmayı sağlayan kolaylaştırılmış PDF'ler gibi değerli güncellemeler içerse de, herhangi bir sebepten ötürü mutlaka bir PDF düzenleme yazılımına ihtiyaç duyacaksınız. İşte yeni Mac ve iOS'unuz için PDF ile ilgili endişelerinizin nihai çözümü olan UPDF'ye ihtiyaç duymanızın on geçerli nedeni! Sonuncusu ise en önemlisi.

1- Hareket halindeyken PDF dosyalarını rahatça düzenleyin

PDF dosyaları ile çalışırken, genellikle onları düzenlememiz gerekir. Ancak Apple cihazları, yeni olanlar bile, PDF düzenleme özelliklerini desteklemez. Bu amaç için üçüncü taraf yazılımlara güvenmeniz gerekecek.

Tam Boyutta Gör UPDF ile artık hareket halindeyken PDF'deki metin ve görüntüleri kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. İhtiyacınız olabilecek her düzenleme özelliğini destekler. Bunlar arasında metin ve görüntü ekleme ve silme, kırpma, döndürme, ayıklama, görüntüleri değiştirme ve çok daha fazlası var!

2- Premium ek açıklama araçları ile bakış açınızı etkili bir şekilde sunun

PDF'leri okurken ve PDF ek açıklaması eklerken, kullanıcıların en çok istediği şeylerden biri ideal açıklama araçlarının bulunmasıdır. Bunlar, bakış açımızı mümkün olan en iyi şekilde tasvir etmemize yardımcı olur. Bunlar ayrıca not almaya da yardımcı olur. Yeni Apple cihazları birden fazla açıklama ekleme aracını destekliyor, ancak hepsini değil!

Tam Boyutta Gör UPDF, altını çizme, vurgulama, üstünü çizme, yorum ekleme, çıkartma ve daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse tüm bu özelliklerle donatılmış. Bunun yanı sıra, çoklu okuma modları da faydalı olmaya değer. Okuma deneyiminizi kişiselleştirerek farklı sayfa düzenlerinde okuyabilirsiniz. Ayrıca tek sayfa görünümünü, iki sayfa görünümünü, kaydırmayı veya iki sayfa kaydırmayı destekler.

3- En üst düzey veri gizliliği için dosyalarınızı güvence altına alın

Mac veya iOS için UPDF ile dosyaları açılmaya, kopyalanmaya, yazdırılmaya veya düzenlenmeye karşı korumak için PDF dosyasına açma veya izin parolası ekleyebilirsiniz.

iOS için UPDF'de, kişilerin PDF, video, resim, doküman vb. belgelerini güvenli alana koyabilecekleri ve yetkisiz erişimi önlemek için Face ID veya parolanızla kilitleyebilecekleri "güvenlik alanı" vardır. Ayrıca PDF'inizden mobil cihazınıza veri yazdırılmasını veya kopyalanmasını engelleyerek veri gizliliğini de sağlayabilirsiniz.

4- Formları doldurun ve PDF'leri kolayca imzalayın

UPDF'in hem Mac hem de iOS sürümleri form doldurmayı ve PDF'leri imzalamayı destekliyor. Reader modu, doldurulabilir alanları otomatik olarak tanıyarak formu kolayca doldurmanızı sağlar. Ayrıca, UPDF'de e-imzanızı özelleştirebilir ve istediğiniz PDF dosyasına ekleyebilirsiniz. Ayrıca imzanızın rengini değiştirmenize de izin verir.

5- Yapay zeka destekli OCR ile akıllı dönüşümler gerçekleştirin

UPDF, taranan PDF dosyalarının akıllıca dönüştürülmesi için Yapay Zeka Destekli OCR teknolojisini destekler. Sezgisel OCR teknolojisi, OCR'nin rahatlığıyla birleştiğinde, insan hatası olmadan görevleri yerine getirebilir, tam doğruluk ve daha fazlasını elde edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör UPDF, PDF dosyalarını 14 farklı formata dönüştürmeyi destekliyor ve OCR teknolojisi 38 farklı dili algılayabiliyor. Yapay zeka gücü ile taranmış bir belgedeki metni istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Kısacası, UPDF kağıtsız çalışmayı mümkün kılmak için sayısız fırsatın kilidini açıyor.

6- Olağanüstü performans

Çoğu iOS uygulaması veya Mac yazılımı hantal boyuttadır ve yüklendiklerinde yalnızca işlevleri yavaş yerine getirmekle kalmaz, aynı zamanda cihaz performansını da engellerler. Ancak UPDF'de durum böyle değil! UPDF 76,2 MB'lık boyutuyla piyasadaki en hafif uygulamalardan biri. Hafif olması, büyük boyutlu PDF'leri açarken bile olağanüstü performans ve yüksek hız sunmasını sağlar - üretken olmak için gereken her şey.

7- Her cihaz için yeni yazılım satın almaya gerek yok

Piyasadaki çoğu uygulama tek bir hesaptan tek bir cihazda çalışmaya izin verir. Ancak UPDF, bu sınırları aşmanıza ve dört cihaz (2 masaüstü ve 2 cep telefonu) için tek bir lisans almanıza olanak tanıyor. Bu tek lisansla, herhangi bir rahatsızlık duymadan aynı anda iki Mac cihazından ve iki iPad veya iPhone'dan çalıştırılabilen tek bir premium UPDF hesabına erişim elde etmeniz anlamına geliyor.

8- 24*6 müşteri desteği

Yazılımı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Satın alma veya uyumlulukla ilgili herhangi bir sorunuz mu var? Endişelenmenize gerek yok; UPDF'nin süper duyarlı müşteri hizmetleri sizi koruyor! Sorunuzun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için onlarla istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde iletişime geçin.

9- Ultra uyumlu

UPDF, M serisi silicon çipli macOS 14, iOS 17 ve iPadOS 17'de iyi çalışan ultra uyumlu bir uygulamadır. Ayrıca, Apple Ürünleri için PDF Araçları Android ve Windows'ta da çalışır. Bununla birlikte, Apple'ın hayatınızı kolaylaştırma yeteneğinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör UPDF'i Adobe Acrobat ve PDF Expert gibi diğer rakip PDF uygulamalarından ve yazılımlarından ayıran bir başka şey de kullanım kolaylığıdır. Bu, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüze bağlanabilir. Dahası, rakipleri sahip olduğu tüm özellikleri bile desteklemiyor. Bazı benzersiz özellikler arasında ek açıklama etiketlerinin kullanılabilirliği, düzenli güncellemeler, PDF'in 14 formata dönüştürülmesi, etkileyici müşteri yorumları, duyarlı destek ve daha fazlası yer alır.

10- Uygun fiyatlandırma

Uygun fiyatla bir UPDF lisansı alabilir ve Mac, iOS, Windows ve Android'de dört cihazda kullanabilirsiniz. Şu anda UPDF, Yıllık ve Sürekli olmak üzere iki fiyatlandırma planı sunmaktadır. Tüm işlevler ücretsizdir ve bir lisans satın alarak dosyalarınızı sınırsız süreyle düzenleyebilir ve 10 GB ücretsiz UPDF Bulut depolama alanı ve filigran olmadan kaydedebilirsiniz. İyi kısmın ne olduğunu biliyor musunuz? Yaz İndirimi'nde UPDF'i %80'e varan indirim ve ekstra 3 aylık UPDF pro'yu ücretsiz olarak alabilirsiniz ve ayrıca Haziran sonunda yeni AI işlevleri geliyor! Bu yüzden mutlaka göz atın!

Sözün özü

Apple cihazları sundukları kolaylıklarla bilinir ve her yeni güncelleme veya lansman olağanüstü özelliklerle birlikte gelir. Aynı durum Apple'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü iOS 17, iPadOS 17 ve macOS 14 Sonoma sistemi için de geçerli.

Apple'ın müşterilerine en iyisini sunmaya hevesli olduğu yerde, UPDF de PDF ile ilgili endişeler için hepsi bir arada çözüm olmayı hedefliyor. Bu yüzden yeni yazılımlarda da en iyi şekilde çalıştığını görebilirsiniz! Yukarıda belirtilen nedenler merak dolu nasıl sorularınıza cevap veriyor olmalı! Öyleyse, şimdi alın ve en üst düzeyde kolaylık ve üretkenliğin kapılarını açın!



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macOS 14 ve iOS 17 için UPDF'e ihtiyacınız olmasının 10 nedeni