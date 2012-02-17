iOS 5.1 güncellemesindeki iki önemli detay ortaya çıktı

Haber Editörü
Geliştiricilere dağıtılan beta sürümlerinde 4 çekirdekli cihazlara atıf yaptığı iddiası ile gündeme gelen iOS 5 işletim sisteminin son güncellemesi 5.1 sürümünde iki önemli özelliğin kullanıcılara sunulacağı kesinlik kazandı.
BGR sitesinin bir kopyasını elde ettiği iOS 5.1 güncellemesinde ortaya çıkan özelliklerden birisi kaydırarak kameraya geçme fonksiyonu. Şu anki iOS 5.0.1 sürümünde kullanıcılar kilit ekranında iken Home tuşuna iki kere basarak kamera ikonunu açığa çıkarıyor.
Apple bu güncellemede kullanıcılara daha kolay bir erişim imkanı sağlamış. Kullanıcılar kilit ekranını yukarı doğru kaydırarak kamera fonksiyonuna doğrudan ulaşabiliyor.
Diğer önemli özellik ise Siri sesli asistan ile ilgili. Hali hazırda Avustralya İngilizcesi, Birleşik Krallık İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca dillerinde hizmet veren Siri artık Japon kullanıcılara da merhaba diyecek. Bu bilgi daha önce de farklı şekillerde haberlere konu olmuştu. Görsel ile Japonca'nın Siri dillerine eklendiği ispatlanmış oldu.
iOS 5.1 güncellemesinin son olarak 3. betası geliştiricilere dağıtıldı ancak final sürümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.
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hocam ana sayfayı aynen alıp koydum buraya.. objektif bir gözle bakıyoruz,
toplamda 8 haber başlığında
1 adet Apple
2 adet Android
1 adet HTC (android)
1 adet Vodafone (android bir tabletten bahsediliyor)
2 adet AMD
1 adet HP ( androidin kapalı bir sisteme dönüşeceğinden bahsediliyor )
şimdi, soruyorum size.. göz var nizam var arkadaş, yani çocuk kandırmıyoruz burada.. elimde somut delillerle yazdım olanları herşeyiyle beraber..
yukarıdaki tabloda 5 adet Android, 2 adet AMD ye karşılık 1 adet Applehaberi var..
Hangi siteden bahsediyorsun sen yorumunda ? eğer donanımhaberden bahsediyorsan vay haline diyorum.. öyle bir hal aldı ki fanboyluk olayınız, bilgisizliği vs. geçtim, gözünüz kapanmış artık önünüzdeki şeyi bile görmüyorsunuz.. ve eminim ki Apple haberlerini sevmeseniz bile yukarıdaki 8 haberden ilk önce Apple ile ilgili olana girip okuyup saçma sapan yorum yapıyorsunuz.. Android ile ilgili olanlara giriyor musunuz bilmiyorum.. çünkü önemli olan Apple'ı kötülemek sizin mantığınıza göre.
kimse bişi dememişki
farkli haberler gormek istiyorsaniz farkli basliklari okuyun.