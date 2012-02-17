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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 5.1 güncellemesindeki iki önemli detay ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,6b
1
86
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Geliştiricilere dağıtılan beta sürümlerinde 4 çekirdekli cihazlara atıf yaptığı iddiası ile gündeme gelen iOS 5 işletim sisteminin son güncellemesi 5.1 sürümünde iki önemli özelliğin kullanıcılara sunulacağı kesinlik kazandı.
BGR sitesinin bir kopyasını elde ettiği iOS 5.1 güncellemesinde ortaya çıkan özelliklerden birisi kaydırarak kameraya geçme fonksiyonu. Şu anki iOS 5.0.1 sürümünde kullanıcılar kilit ekranında iken Home tuşuna iki kere basarak kamera ikonunu açığa çıkarıyor.
Apple bu güncellemede kullanıcılara daha kolay bir erişim imkanı sağlamış. Kullanıcılar kilit ekranını yukarı doğru kaydırarak kamera fonksiyonuna doğrudan ulaşabiliyor.
Diğer önemli özellik ise Siri sesli asistan ile ilgili. Hali hazırda Avustralya İngilizcesi, Birleşik Krallık İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca dillerinde hizmet veren Siri artık Japon kullanıcılara da merhaba diyecek. Bu bilgi daha önce de farklı şekillerde haberlere konu olmuştu. Görsel ile Japonca'nın Siri dillerine eklendiği ispatlanmış oldu.
iOS 5.1 güncellemesinin son olarak 3. betası geliştiricilere dağıtıldı ancak final sürümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.
 

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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen Ay-yildiz
Ay-yildiz

Sitenin Adını Apple Severler Forumu Diye Değiştirsek mi?

hocam ana sayfayı aynen alıp koydum buraya.. objektif bir gözle bakıyoruz,

toplamda 8 haber başlığında

1 adet Apple
2 adet Android
1 adet HTC (android)
1 adet Vodafone (android bir tabletten bahsediliyor)
2 adet AMD
1 adet HP ( androidin kapalı bir sisteme dönüşeceğinden bahsediliyor )

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




şimdi, soruyorum size.. göz var nizam var arkadaş, yani çocuk kandırmıyoruz burada.. elimde somut delillerle yazdım olanları herşeyiyle beraber..

yukarıdaki tabloda 5 adet Android, 2 adet AMD ye karşılık 1 adet Applehaberi var..

Hangi siteden bahsediyorsun sen yorumunda ? eğer donanımhaberden bahsediyorsan vay haline diyorum.. öyle bir hal aldı ki fanboyluk olayınız, bilgisizliği vs. geçtim, gözünüz kapanmış artık önünüzdeki şeyi bile görmüyorsunuz.. ve eminim ki Apple haberlerini sevmeseniz bile yukarıdaki 8 haberden ilk önce Apple ile ilgili olana girip okuyup saçma sapan yorum yapıyorsunuz.. Android ile ilgili olanlara giriyor musunuz bilmiyorum.. çünkü önemli olan Apple'ı kötülemek sizin mantığınıza göre.
Ay-yildizSitenin Adını Apple Severler Forumu Diye Değiştirsek mi?hocam ana sayfayı aynen alıp koydum buraya.. objektif ...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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50.cal 7 yıl emiLL
AIainPROST

kim ne derse desin Apple

kimse bişi dememişki
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Psycna 7 yıl Ay-yildiz
Ay-yildiz

Sitenin Adını Apple Severler Forumu Diye Değiştirsek mi?

farkli haberler gormek istiyorsaniz farkli basliklari okuyun.
Ay-yildizSitenin Adını Apple Severler Forumu Diye Değiştirsek mi?farkli haberler gormek istiyorsaniz farkli basliklari ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Iphone şarj sorunu ile ilgili olarak 3G sini kullanıyorum günde ortalama 2 saate yakın telefon konuşmam var ortalama şarj gideri 1.5 gün.Iphone 4S kullanıyorum aynı zaman da onun da şarj süresi 1.5 gün.IOS 5.1 güncellemesinin ya da herhangi başka bir güncellemenin pil ömrü sorununa çözüm olabileceğini zannnetmiyorum.Yazılımın donanım üzerinde bu ksdar etkin olabilmesi ancak parça desteği ile olabilir yani güncellemeden mucize beklemek yanlış olur.Esas sorun ise Türkiye de operatörler tarafından kontratlı temin edilen Iphone 4S lerin güncelleme sonrası Arama ve aranma sorunları yaşaması.IOS 5.1 güncellemesi sonrası bu sorun çözülemezse Apple ın çekeceği var demektir.Muhtemelen 10 binlerle ifade edilebilecek cihazı geri almak zorunda kalacaktır.Şu ana kadar gördüğüm (4 sene içerisinde)en büyük sorun budur.Piyasa da pek çok işletim sistemine sahip telefon bulunmakta herkes beğendiğini almakta serbest şunun şusu iyi bunun busu kötü tartışmaları gereksiz.Her Macintosh bir PC dir Ama her pc Macintosh değildir.
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Cihan 7 yıl
Sizce 5.1 full sürüme daha ne kadar var

1 Nisan da çıkar mı sizce
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Cihan 7 yıl Cihan
ozel_uretim
Sizce 5.1 full sürüme daha ne kadar var

1 Nisan da çıkar mı sizce

Tahmin yok sanirim
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IgorStravinsky 7 yıl
Cevap yazmayacaktım fakat ustteki arkadasin yorumuna katılmamak elde degil. 3 ayda 30 kusur milyon satan telefonu almak android fanlarının coguna gore salaklik olarak nitelendiriliyor. Guzel yorum yapan herkesin yorumunu okurum. Ben iPhone'un eksikliklerini de yazdim tekrar edeyim kısaca fakat küçük not bunlar bana gore eksiler.. Ornegin kisisellestirme olmamasi, kısayolların olmaması, Bluetooth bu 3u bana gore gercek eksiklik
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tanreall 7 yıl
TuffkiLLe

Ay-yildiz Sitenin Adını Apple Severler Forumu Diye Değiştirsek mi?
hocam ana sayfayı aynen alıp koydum buraya.. objektif bir gözle bakıyoruz, toplamda 8 haber başlığında 1 adet Apple 2 adet Android 1 adet HTC (android) 1 adet Vodafone (android bir tabletten bahsediliyor) 2 adet AMD 1 adet HP ( androidin kapalı bir sisteme dönüşeceğinden bahsediliyor )
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
şimdi, soruyorum size.. göz var nizam var arkadaş, yani çocuk kandırmıyoruz burada.. elimde somut delillerle yazdım olanları herşeyiyle beraber.. yukarıdaki tabloda 5 adet Android, 2 adet AMD ye karşılık 1 adet Applehaberi var.. Hangi siteden bahsediyorsun sen yorumunda ? eğer donanımhaberden bahsediyorsan vay haline diyorum.. öyle bir hal aldı ki fanboyluk olayınız, bilgisizliği vs. geçtim, gözünüz kapanmış artık önünüzdeki şeyi bile görmüyorsunuz.. ve eminim ki Apple haberlerini sevmeseniz bile yukarıdaki 8 haberden ilk önce Apple ile ilgili olana girip okuyup saçma sapan yorum yapıyorsunuz.. Android ile ilgili olanlara giriyor musunuz bilmiyorum.. çünkü önemli olan Appleı kötülemek sizin mantığınıza göre.


Lafı gediğine oturtmak diyebiliriz. Eleştirecek bir şeyler arıyorsanız, bunu eleştirin; Android tabanlı Turkcell T10'a Google'ın kendi resmi tarayıcısı "Google Chrome Beta" kurmak isterken aldığım hata: "İşletim sistemi versiyonu uyumsuzluğu sebebi ile, bu uygulama kurulamıyor."
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merenkisa 7 yıl
9 Mart deniliyor ama tam bilmiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
iso cular androidciler funcıları siz bilgi kiriliğisiniz burda bilgi almak için bakıyorum yok bu daha buyuk yok bu daha buyuk bi neden yazın bi yararlı bilgi yazın boş adamlaırn boş sözleri
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merenkisa 7 yıl
iphone dünyasında yeni oldugum için bi soru sormak istiyorum bu bahsedilen farklı dillerde siri ve kamera olayı iphone 4s için mi? bende iphone 4 var yani bu özelliklere sahip ios 5.1 güncellemesini yüklesem iphone 4 de de çalışır mı acaba?
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IgorStravinsky 7 yıl merenkisa
merenkisa

iphone dünyasında yeni oldugum için bi soru sormak istiyorum bu bahsedilen farklı dillerde siri ve kamera olayı iphone 4s için mi? bende iphone 4 var yani bu özelliklere sahip ios 5.1 güncellemesini yüklesem iphone 4 de de çalışır mı acaba?

iPhone 4'de Siri olmadığı için, Siri güncellemesi 4S'e özel oluyor. Kamera kısayolları vs.. çalışır tabi.
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dmxerkan 7 yıl
Bu tarz şeyler androidte bilmemkaç zamandır var, kafanıza göre düzenleniyor kilit ekranı.
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IgorStravinsky 7 yıl
Bu kadar beklettiklerine göre büyük bi güncelleme olacak gibi. Ben artık wifi, 3g gibi şeylere JB yapmadan kısayollarla erişmek istiyorum arkadaş. En azından bıraksınlar bildirm merkezini istediğim gibi düzeyim ben.
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RAN7843 7 yıl
takdir ediyorum apple ıyı ısler yapıyorrr
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Safak Akpınar 7 yıl
Dünya devinin milyonlarca telefona vereceği güncellemeye bak yaa...Bi farklılık yapın be kardeşim zil sesi koysalar eminim daha makbule geçicek yada kameraya geri sayım sayacı yada tema...bunların hepsi jbde veya ek app ile mümkün ama app neden yüklüyeyim..üstte çek kamera gelsin,kilitli ekranda 2 kere home la kamera ikonu gelsin..pufff
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Sactionex 7 yıl
inş bu çıkan haber doğrudur da apple nın başı derde girer :D çünkü yukarı doğru kaydırarak kamerayı açma özelliği android de go launcher de var ne zamandır
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