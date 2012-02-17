iOS 5.1 güncellemesindeki iki önemli detay ortaya çıktı

Geliştiricilere dağıtılan beta sürümlerinde 4 çekirdekli cihazlara atıf yaptığı iddiası ile gündeme gelen iOS 5 işletim sisteminin son güncellemesi 5.1 sürümünde iki önemli özelliğin kullanıcılara sunulacağı kesinlik kazandı.

BGR sitesinin bir kopyasını elde ettiği iOS 5.1 güncellemesinde ortaya çıkan özelliklerden birisi kaydırarak kameraya geçme fonksiyonu. Şu anki iOS 5.0.1 sürümünde kullanıcılar kilit ekranında iken Home tuşuna iki kere basarak kamera ikonunu açığa çıkarıyor.

Apple bu güncellemede kullanıcılara daha kolay bir erişim imkanı sağlamış. Kullanıcılar kilit ekranını yukarı doğru kaydırarak kamera fonksiyonuna doğrudan ulaşabiliyor.

Diğer önemli özellik ise Siri sesli asistan ile ilgili. Hali hazırda Avustralya İngilizcesi, Birleşik Krallık İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca dillerinde hizmet veren Siri artık Japon kullanıcılara da merhaba diyecek. Bu bilgi daha önce de farklı şekillerde haberlere konu olmuştu. Görsel ile Japonca'nın Siri dillerine eklendiği ispatlanmış oldu.

iOS 5.1 güncellemesinin son olarak 3. betası geliştiricilere dağıtıldı ancak final sürümün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

