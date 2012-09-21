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iOS 6 ile iPad'e gelen saat simgesi İsviçrelileri kızdırdı

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS 6 güncellemesi sonrası iPad modelinde kullanılmaya başlanan saat ikonu, yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor. 

Apple'ın kullandığı saat ikonu aslında Hans Hilfiker tarafından 1955 yılında İsviçre Federal Demiryolları'nın garlarda kullanacağı saatler için tasarlanmıştı. Bu ikon kısa sürede dünya çapında öne kavuştu ve İsviçre için bir sembol haline geldi.

Blick sitesinin bildirdiğine göre Apple bu ikonu hiç bir izin başvurusunda bulunmadan kullanmaya başladı ve yetkililer bu duruma bir hayli kızmış durumda. 

İsviçre Demiryolları sözcüsü, Apple ile tasarımlarının yetkisiz kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak finansal ve hukuki etkileri konuşmak için irtibat kurmaya çalıştıklarını açıkladı. 

Sonrasında ise bir dava sürecinin olup olmayacağı bilinmiyor. Şayet beklenen olursa Apple, İsviçre Demiryolları'na ikonun kullanımı için bedel ödemek zorunda kalacak. Kopyalama konusunda oldukça sert tedbirler alan Apple'ın bu hareketi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

http://www.blick.ch/news/wirtschaft/apple-klaut-bahnhofs-uhr-der-sbb-id2040821.html Yorum Yaz
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mehmetfahriguven 6 yıl en beğenilen
Yine başlıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +25
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Legendery 6 yıl
Açın anasını satayım davayı, madem bukadar önem veriyorlar patente verin cezasını.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Kasatka 6 yıl
Apple yaparsa ilham alir samsung yaparsa (yada digerleri) calmis olur.
Yani zenginin espirisi daima guldurur. Dunya guclunun zenginin dunyasi artik.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
İsviçre iyi kazanacak.
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ogameci 6 yıl
Mondaine marka, eğer hoşunuza giderse buyrun


900-1000 TL arasıdır fiyatı.


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sertacarslan 6 yıl
Şımarık ve terbiyesiz zengin çocuğu elma...
Umarım bir milyar dolar tazminata ve satış yasağı cezasına çarptırılırlar...
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emmesen 6 yıl
Saatin patenti İsviçre'de miymiş?
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CWaRRioR 6 yıl
Saçma sapan işler yaa... İyi ki zamanında patent olayı yokmuş. Yerçekimi şimdi farkedilmiş olsa ondan bile patent alırlardı herhalde. Gerçi yuvarlatılmış köşeli tasarım için açılan dava yerçekimini pek aratmıyordu, bir de dijital saat için dava açılsın tam olur.
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Ludovico. 6 yıl
Yakında elma üreticileri birliği de dava açarsa şaşırmam.
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anadolulu1 6 yıl
Bence asalım gitsin
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Puzzles 6 yıl
Millet galeyana gelecek yer arıyor ya
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lyridder 6 yıl
Söz konusu saatse akan sular durur:D
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memoseler 6 yıl
u.r.k.

Burn in Hell Apple olmadı isviçreyi satın alır dava düşer
İsviçredeki bankalarda kaç tane apple parası var biliyormusun?


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Nerevarine 6 yıl
İsviçre kazanırsa Apple Samsung'un parasını verir no problem.


4Ever Apple
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Zordion 6 yıl
Apple Isvicreyi satin alarak siyasi alana girecegini dusunuyorum.
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nurettinaz 6 yıl
Her şeyi çalan apple ve steve torunları bunu da çalmıştır doğal ama tek isteğim isviçrelilerden kimsenin bir şey çalamayacağını göstersinler.
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*GameOver* 6 yıl
nickim konuyla uyumlu hoşçakalın
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Ambarad 6 yıl
Bunun tek bir açıklaması var; Apple patent davası fetişi.
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Cidelee 6 yıl
Çok ironik olmuş
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