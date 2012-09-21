iOS 6 ile iPad'e gelen saat simgesi İsviçrelileri kızdırdı

iOS 6 güncellemesi sonrası iPad modelinde kullanılmaya başlanan saat ikonu, yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.





Apple'ın kullandığı saat ikonu aslında Hans Hilfiker tarafından 1955 yılında İsviçre Federal Demiryolları'nın garlarda kullanacağı saatler için tasarlanmıştı. Bu ikon kısa sürede dünya çapında öne kavuştu ve İsviçre için bir sembol haline geldi.





Blick sitesinin bildirdiğine göre Apple bu ikonu hiç bir izin başvurusunda bulunmadan kullanmaya başladı ve yetkililer bu duruma bir hayli kızmış durumda.





İsviçre Demiryolları sözcüsü, Apple ile tasarımlarının yetkisiz kullanımı nedeniyle ortaya çıkacak finansal ve hukuki etkileri konuşmak için irtibat kurmaya çalıştıklarını açıkladı.





Sonrasında ise bir dava sürecinin olup olmayacağı bilinmiyor. Şayet beklenen olursa Apple, İsviçre Demiryolları'na ikonun kullanımı için bedel ödemek zorunda kalacak. Kopyalama konusunda oldukça sert tedbirler alan Apple'ın bu hareketi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirecek gibi görünüyor.