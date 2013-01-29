iOS 6.1'in untethered jailbreak çözümünün yayınlanması için bu hafta sonu işaret ediliyor

Dün itibariyle kullanıcılarına İOS 6.1 güncellemesini dağıtmaya başlayan Apple, güncelleme bekleyen kullanıcıların yanı sıra, Jailbreak camiasının da beklediği bir adımı atmış oldu.





Daha önce de belirttiğimiz üzere, untethered jailbreak çözümünü yayınlamak için Apple'ın iOS 6.1 güncellemesini yayınlamasını bekleyen Jailbreak camiası, untethered jailbreak çözümü için bu hafta sonunu işaret etti. Apple'ın yayınladığı iOS 6.1 güncellemesiyle birlikte her ne kadar untethered çözüm için gerekli olan açığın kapatıldığı düşünülse de, jailbreak çalışmalarını sürdüren "evad3rs" adlı geliştirici ekibinin üyelerinden "planetbeing", Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada iOS 6.1'in untethered jailbreak çözümü için gerekli olan açığı etkilemediğini açıkladı. iOS 6.1 için untethered jailbreak çözümünü bekleyen kullanıcıların içini rahatlatan bu habere ek olarak, yine aynı ekipten MuscleNerd'in yapmış olduğu açıklamada jailbreak çözümünün yayınlanacağı zaman aralığı olarak bu hafta sonu düzenlenecek olan ABD'nin önemli spor etkinliklerinden SuperBowl'ı işaret edildi.





Gelen bilgiler ışığında bu hafta sonu yayınlanmasını beklediğimiz iOS 6.1 untethered jailbreak çözümünün iOS 6.1 ile çalışan neredeyse tüm cihazlarda çalışması beklenirken, üçüncü nesil Apple TV'nin çözümden yaralanıp yararlanamayacağının henüz netlik kazanmadığını da belirtelim. Ayrıca, cihaz her yeniden başlatıldığında yenilenmesi gereken tethered jailbreak çözümünün iPhone 3GS, iPhone 4 ve dördüncü nesil iPod Touch gibi A4 işlemcisi ve altı işlemci cihazlarda kullanılabilir olduğunu da hatırlatalım.

http://www.redmondpie.com/iphone-5-jailbreak-on-ios-6.1-confirmed-to-be-working-release-likely-on-super-bowl-sunday/