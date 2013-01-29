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iOS 6.1'in untethered jailbreak çözümünün yayınlanması için bu hafta sonu işaret ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS 6.1'in untethered jailbreak çözümünün yayınlanması için bu hafta sonu işaret ediliyor
Dün itibariyle kullanıcılarına İOS 6.1 güncellemesini dağıtmaya başlayan Apple, güncelleme bekleyen kullanıcıların yanı sıra, Jailbreak camiasının da beklediği bir adımı atmış oldu.

Daha önce de belirttiğimiz üzere, untethered jailbreak çözümünü yayınlamak için Apple'ın iOS 6.1 güncellemesini yayınlamasını bekleyen Jailbreak camiası, untethered jailbreak çözümü için bu hafta sonunu işaret etti. Apple'ın yayınladığı iOS 6.1 güncellemesiyle birlikte her ne kadar untethered çözüm için gerekli olan açığın kapatıldığı düşünülse de, jailbreak çalışmalarını sürdüren "evad3rs" adlı geliştirici ekibinin üyelerinden "planetbeing", Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada iOS 6.1'in untethered jailbreak çözümü için gerekli olan açığı etkilemediğini açıkladı. iOS 6.1 için untethered jailbreak çözümünü bekleyen kullanıcıların içini rahatlatan bu habere ek olarak,  yine aynı ekipten MuscleNerd'in yapmış olduğu açıklamada jailbreak çözümünün yayınlanacağı zaman aralığı olarak bu hafta sonu düzenlenecek olan ABD'nin önemli spor etkinliklerinden SuperBowl'ı işaret edildi. 

Gelen bilgiler ışığında bu hafta sonu yayınlanmasını beklediğimiz iOS 6.1 untethered jailbreak çözümünün iOS 6.1 ile çalışan neredeyse tüm cihazlarda çalışması beklenirken, üçüncü nesil Apple TV'nin çözümden yaralanıp yararlanamayacağının henüz netlik kazanmadığını da belirtelim. Ayrıca, cihaz her yeniden başlatıldığında yenilenmesi gereken tethered jailbreak çözümünün iPhone 3GS, iPhone 4 ve dördüncü nesil iPod Touch gibi A4 işlemcisi ve altı işlemci cihazlarda kullanılabilir olduğunu da hatırlatalım.    

http://www.redmondpie.com/iphone-5-jailbreak-on-ios-6.1-confirmed-to-be-working-release-likely-on-super-bowl-sunday/ Yorum Yaz
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mamilim90 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri

Fakirler için umut ışığı doğdu.


Fakirim Gittim 2.000 Tl Telefon Aldım Jailbreak Çıksında Oyun Uygulama Yükliyim Sizin Jailbreak Anlayışınız Bukadar.
DH MisafiriFakirler için umut ışığı doğdu.Fakirim Gittim 2.000 Tl Telefon Aldım Jailbreak Çıksında Oyun Uygulama Yükli...
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@KlavYE@ 6 yıl
99.o1
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mob411 6 yıl
windows sekmesi açılmış
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speedman 6 yıl
Az kalmis
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DH Misafiri 6 yıl
99 hadi evaders şimdi değilse ne zaman?
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JonnyCaqe 6 yıl
kapatın akşam bakın en iyisi,beklemekten iyidir.
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JuelzII 6 yıl
Çıkmadı daha ?
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Saati ileri alın %100 olur

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Smile75 6 yıl
Bu konulara itimatım yok artık. Çıktığı gün çıkmıştır benim için.
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NedenAllahım 6 yıl
%97 oldu


%99'da eror veriyormuş ne gülerim ne ağlarım he
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burakahmet19 6 yıl
ne güzel işte bu arada BF seni izliyorum
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BARKU 6 yıl
İnstallous kapanmasa iyiydi
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yingz 6 yıl
wow, çocuklar, hiç bu online mağaza duymuş? onlar bana bir kupon vermek, olması% 90'a varan kapalı olabilir. Bu doğrudur? Bana emin olun yardımcı olabilir? Seni görmek: zz8.me/...
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JasoNBuraK 6 yıl yingz
yingz

wow, çocuklar, hiç bu online mağaza duymuş? onlar bana bir kupon vermek, olması% 90'a varan kapalı olabilir. Bu doğrudur? Bana emin olun yardımcı olabilir? Seni görmek: zz8.me/...

Your language so nice, but I think you are an idiot..
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