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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 6'nın hangi özelliklerini, hangi iPhone / iPad destekleyecek ?

6 yıl
6,1b
1
55
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz pazartesi günü duyurduğu iOS 6, önümüzdeki Eylül-Ekim döneminde 6.Nesil iPhone ile mevcut kullanıcıların hizmetine sunulacak.Apple, iOS 6 ile 1.Nesil iPad hariç iPhone 3Gs'den bu yana satışa sunduğu iPhone ve iPad'lerin tümüne destek vereceğini söylese de, iPhone 4S ve 3.Nesil iPad dışındaki diğer modeller iOS 6'ya başta donanımsal sebepler olmak üzere çeşitli nedenlerle kısıtlı destek sunacak.
Konuyla ilgili olarak iOS 6'nın hangi özelliklerinin, hangi modellerde kullanılabileceğini gösteren tablomuz; birçok iOS kullanıcısının aklındaki soru işaretine giderecektir.
Her ne kadar iPhone 3Gs oldukça az sayıda yeniliğe destek sunuyor olsa da iPhone 3Gs'in 3 yaşını dolduran diğer bir deyişle, teknoloji dünyası için oldukça yaşlı sayılabilecek çözüm olduğuna dikkat çekmekte fayda var.

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karaköy_soğancısı 6 yıl en beğenilen
yahu bu siri program değilmi yoksa benim bilmediğim bir donanımmı ? eğer program ise ozaman bi prog. neden kendi ürünlerinin bi alt modelinde çalışmaz :S
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Burning Desire 6 yıl
@sertacarslan ,
Sizin SII'ler S'ler S voice desteklemiyordu değil mi ?
Androididcileri anlayamıyorum.Kendi konularınıza bakmayıp Apple konularına dalıp hemen bir açık aramak veya küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Apple konuları ile dolu diyorsunuz site. Peki şuan yan çubuğa bakıyorum Sony ile ilgili 2 haber, Samsung ile ilgili 1, Android ile ilgili 2 haber var. Peki Apple tanıtımlarını daha yeni yapmışken sitenin böyle olması çok normal değil mi ? Galaxy SIII tanıtıldığında neden iPad kadar erken değildi diyorsunuz e adamlara Samsung cihaz vermedi. Onlarda önce özelliklerine bakıp tartıştılar, sonra da incelemeyi tamamlayıp bize sundular Ben Android konularına bakarım güzelmiş deyip geçerim. Ama siz, kendi konularınızla yetinemeyip Apple konularına saldırıyorsunuz. Çok saçma bir amaç içerisindesiniz.
@sertacarslan ,Sizin SII'ler S'ler S voice desteklemiyordu değil mi ?Androididcileri anlayamıyorum.Kendi konularınıza bakmayıp Apple konularına dalıp he...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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CCaGDaSS 6 yıl
Şimdi Facebook uygulaması telefona entegre oldu tamam, aynı şey değil biliyorum ama paylaş kavramı geldimi facebook a? yoksa hala begenip yorum yapıp geçiyormuyuz
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
iPhone 4 kullanıyorum iOS 6'ya geçmedim bir eksiklikte hissetmiyorum.
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Zuko 6 yıl CCaGDaSS
CCaGDaSS
Şimdi Facebook uygulaması telefona entegre oldu tamam, aynı şey değil biliyorum ama paylaş kavramı geldimi facebook a? yoksa hala begenip yorum yapıp geçiyormuyuz


Fotoğraflardan, Safariden falan paylaşım yapabiliyorsun. Direkt duvarına yazı yazmak için bildirim merkezini kullanabilirsin. (Saatin oradan tut, aşağı çek.)
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DH Misafiri 6 yıl
iphone 4 kullanıyorum .Sizce ios6 yukseltmelı mıyım..Yukselttıgım zaman yedeklediğim rehber uygulama fotoğraflar vs.. bunları tekrar ios6 da yükleyebilecekmiyim..teşekkürler .
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Cail.lou 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

iphone 4 kullanıyorum .Sizce ios6 yukseltmelı mıyım..Yukselttıgım zaman yedeklediğim rehber uygulama fotoğraflar vs.. bunları tekrar ios6 da yükleyebilecekmiyim..teşekkürler .

Cevap veren yok mu ?
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Balotelsiz 6 yıl
Siri ye türkçe dil desteği gelecek mı yenilikler arasında
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This Time 6 yıl Balotelsiz
Adam olana Çok bile
Siri ye türkçe dil desteği gelecek mı yenilikler arasında

Hayir gelmedi gelmeyecek
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deblod 6 yıl
Daha durun, Iphone5 çıksın, 4S de üvey evlat olur.
Zaten anten probleminden dolayı Iphone4 "imp" gibi sakat doğan çocuk gibiydi - fazla üzülmeyin.
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QoS 6 yıl
tablo nerede?
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Zuko 6 yıl
Çevrimdışı okumanın neyi yüksek performans ister Allah aşkına?
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IgorStravinsky 6 yıl
Haritayı bi nebze anlarım da Facetime gelseymiş bari 4'e
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Kumandan 6 yıl
3GS ile 2 sene daha devam edebilirim :)
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mimajor 6 yıl Kumandan
Kumandan

3GS ile 2 sene daha devam edebilirim :)

hahah aynen katılıyorum ölümüne 3GS
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gokooo 6 yıl
facetime için 3g donanımlarını bahane edebilirler diye düşünüyorum harita içinse siri gibi stratejik buluyorum ama 3gs'e gelen kısıtlamalar yerinde sayılır 3gs şu anda 375$ a satılan bir cihaz ve sonuçta iOS 6 api'lerini alacak ve bu da uygulama desteği açısından son derece önemli
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TeamAnimus 6 yıl
iPhone 3GS'i olan her türlü karda diye düşünüyorum, çünkü beklenmiyordu ve bir nevi sürpriz oldu.
iPhone 4'e Siri getirmemelerini anlarım, zaten beklenmiyordu ki olmaması Apple'ın "Marketing Strategy"si olduğu apaçık belli. Fakat neden FaceTime over Cellular, Flyover ve Turn-by-turn Navigation gelmiyor, bunu anlamak mümkün değil açıkçası.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
İphon 4 şimdi İOS 6 mı kulanıyor olacak? Kullandığım 3gs yi zaten rezil etmişler.İstatistiklerde İOS 6 oranın yüksek tutmak için İOS6 yı 3gsye baya bir kırparak verelim demişler.Yoksa apple tanıtımlarda istatistikleriyle androidi nasıl madara edicek dimi.
Herşeyden kırp sonra İOS 6 diye yuttur.3 yıl destek diye buna denir işte
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*GameOver* 6 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26

İphon 4 şimdi İOS 6 mı kulanıyor olacak? Kullandığım 3gs yi zaten rezil etmişler.İstatistiklerde İOS 6 oranın yüksek tutmak için İOS6 yı 3gsye baya bir kırparak verelim demişler.Yoksa apple tanıtımlarda istatistikleriyle androidi nasıl madara edicek dimi.

Herşeyden kırp sonra İOS 6 diye yuttur.3 yıl destek diye buna denir işte

ha 3gs, ha iphone 4 ne fark eder, photo stream VIP listesi ve çevrimdışı okuma listesi farkı var, ve ben bunların üçünüde zaten kullanmıyorum, bir çok kişinin kullandığını da zannetmiyorum, herşey yine iphone 4s'e gelmiş, siri türkçe olsa gücenmem 4s alırdım oda yok

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FlyingUnderpants 6 yıl
neyse yeni macbook süper, kim takar ipone4'ün kritik updateleri alamamasını!?
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