iOS 6'nın hangi özelliklerini, hangi iPhone / iPad destekleyecek ?

Apple'ın geçtiğimiz pazartesi günü duyurduğu iOS 6, önümüzdeki Eylül-Ekim döneminde 6.Nesil iPhone ile mevcut kullanıcıların hizmetine sunulacak.Apple, iOS 6 ile 1.Nesil iPad hariç iPhone 3Gs'den bu yana satışa sunduğu iPhone ve iPad'lerin tümüne destek vereceğini söylese de, iPhone 4S ve 3.Nesil iPad dışındaki diğer modeller iOS 6'ya başta donanımsal sebepler olmak üzere çeşitli nedenlerle kısıtlı destek sunacak.

Konuyla ilgili olarak iOS 6'nın hangi özelliklerinin, hangi modellerde kullanılabileceğini gösteren tablomuz; birçok iOS kullanıcısının aklındaki soru işaretine giderecektir.

Her ne kadar iPhone 3Gs oldukça az sayıda yeniliğe destek sunuyor olsa da iPhone 3Gs'in 3 yaşını dolduran diğer bir deyişle, teknoloji dünyası için oldukça yaşlı sayılabilecek çözüm olduğuna dikkat çekmekte fayda var.