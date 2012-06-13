iOS 6'nın hangi özelliklerini, hangi iPhone / iPad destekleyecek ?

Haber Editörü
Apple'ın geçtiğimiz pazartesi günü duyurduğu iOS 6, önümüzdeki Eylül-Ekim döneminde 6.Nesil iPhone ile mevcut kullanıcıların hizmetine sunulacak.Apple, iOS 6 ile 1.Nesil iPad hariç iPhone 3Gs'den bu yana satışa sunduğu iPhone ve iPad'lerin tümüne destek vereceğini söylese de, iPhone 4S ve 3.Nesil iPad dışındaki diğer modeller iOS 6'ya başta donanımsal sebepler olmak üzere çeşitli nedenlerle kısıtlı destek sunacak.
Konuyla ilgili olarak iOS 6'nın hangi özelliklerinin, hangi modellerde kullanılabileceğini gösteren tablomuz; birçok iOS kullanıcısının aklındaki soru işaretine giderecektir.
Her ne kadar iPhone 3Gs oldukça az sayıda yeniliğe destek sunuyor olsa da iPhone 3Gs'in 3 yaşını dolduran diğer bir deyişle, teknoloji dünyası için oldukça yaşlı sayılabilecek çözüm olduğuna dikkat çekmekte fayda var.
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Sizin SII'ler S'ler S voice desteklemiyordu değil mi ?
Androididcileri anlayamıyorum.Kendi konularınıza bakmayıp Apple konularına dalıp hemen bir açık aramak veya küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Apple konuları ile dolu diyorsunuz site. Peki şuan yan çubuğa bakıyorum Sony ile ilgili 2 haber, Samsung ile ilgili 1, Android ile ilgili 2 haber var. Peki Apple tanıtımlarını daha yeni yapmışken sitenin böyle olması çok normal değil mi ? Galaxy SIII tanıtıldığında neden iPad kadar erken değildi diyorsunuz e adamlara Samsung cihaz vermedi. Onlarda önce özelliklerine bakıp tartıştılar, sonra da incelemeyi tamamlayıp bize sundular Ben Android konularına bakarım güzelmiş deyip geçerim. Ama siz, kendi konularınızla yetinemeyip Apple konularına saldırıyorsunuz. Çok saçma bir amaç içerisindesiniz.