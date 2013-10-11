iOS 7 uyumlu yeni fotoğraf uygulaması: Cam 7

Apple'ın geçtiğimiz ay içerisinde resmen kullanıma sunduğu iOS7 işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlar ile uyumlu olarak CodeGoo adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni fotoğraf uygulamalarından Cam 7 kullanıma sunuldu.

Tasarımsal olarak iOS 7'ye uygun bir ara yüz ile gelen Cam 7, sade kullanım özellikleriyle tam ekran 6 kat dijital yakınlaştırma destekli fotoğraflar çekilmesi, grup fotoğrafları için 2 ile 300 saniye zamanlayıcı seçeneği, ses komut desteği, çekilen fotoğraflara yer ve zaman bilgisinin eklenmesi, seri çekim modu, QR kodlarının taranması ve gülücük algılama gibi seçenekleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca "Anti-shake stabilization" sistemi ile elde çekimlerde meydana gelen titreşimleri en düşük seviyeye getirebilen uygulama, yapılan çekimleri direkt olarak kendi içerisinden Facebook, Twitter, Flickr gibi servislere aktarabiliyor.

Apple App Store üzerine eklenen en yeni uygulamalardan Cam 7, 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id716857113?mt=8