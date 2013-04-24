iOS 7 ve OS X 10.9 için geri sayım başlıyor: WWDC 2013, 10 Haziran'da !

Apple, Küresel Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2013'ün 10-14 Haziran tarihleri arasında San Francisco'nun en büyük kongre merkezi olan Moscone West'de düzenleneceğini duyurdu.

1000'den fazla Apple mühendisinin önderliğinde gerçekleştirilecek 100'den fazla oturum ile geliştiricilere yazılım tarafında Apple'ın sunduğu yenilikler anlatılacak. Etkinliğin 1600 dolarlık biletleri ise yarın Türkiye saati ile akşam 20:00'den itibariyle apple.com/wwdc adresinden satışa sunulacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada iOS ve OS X geliştiricileri ile WWDC 2013'de bir araya gelmeyi iple çektiklerini söyleyen Apple'ın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, geçtiğimiz yıl üretkenlikleriyle büyük gelir sağlayan geliştiricilere daha yenilikçi uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olmak için geliştirdikleri araçları ve yazılım teknolojilerini göstermek için çok heyecanlı olduklarını söylerken; iOS ve OS X'in gelecek sürümlerini onlarla buluşturmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Bu yılla birlikte 30 yaşını dolduran WWDC etkinliğinin Apple tarihinde önemi büyük. Steve Jobs'ın sunumlarıyla özdeşleşen WWDC'de 2002 sonrasında yeni donanımlarını tanıtmaya başlayan Apple, 2005 yılında IBM PowerPC'den Intel'e geçişini de bu etkinlikte duyurmuştu. 2007 - 2010 yılları arasında yeni nesil iPhone'u WWDC'de tanıtmayı tercih eden Apple, son iki senedir ise yeni iPhone'u eylül-ekim döneminde tanıtırken, WWDC'de ise yeni nesil iOS'i tanıtarak geliştiricilerin kullanımına sunuyor. Son yıllardaki WWDC'lerde donanım alanında ise Apple, daha çok dizüstü Mac ailesinin yeni üyelerine odaklanıyor.

10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan WWDC 2013'de neler lanse edileceği merak konusu. Oldukça etkileyici bir logoya sahip olan WWDC 2013'de, Apple'ın Mac tarafında Haswell'li yeni nesil dizüstü Mac'ler ile uzun süredir beklenen yeni nesil Mac Pro'yu tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sene MacBook Pro Retina'yı ilk defa WWDC'de tanıtan Apple, WWDC 2013'le birlikte standart Macbook Pro'nun da satışına son verebilir. Ayrıca etkinlik yazılım odaklı olduğu için OS X 10.9 da bu etkinlikte lanse edilecek ve geliştiricilerin kullanımına sunulacak. Bir aksilik olmaz ise yaz sonu ya da eylül-ekim döneminde de tüketicilerle buluşacak.

iOS tarafında ise, görünen o ki, Apple son 2 senedir izlediği stratejiyi sürdürecek. Normalde WWDC 2013'de yeni nesil iPhone'u tanıtacağı konuşulmaktaydı. Ancak böyle bir satış stratejisi için iOS 7 tarafındaki şartların olgunlaşmamış olması yeni iPhone'un iPhone 4S ve iPhone 5 gibi yaz ertesi tanıtılma olasılığını arttırıyor. Ayrıca, son dönemde, Apple'a yakın isimler, 7.nesil iPhone'un üretiminde parmakizi okuyucusunun telefonun kasasıyla aynı renge getirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı Apple'ın yeni iPhone'u Eylül 2013'e ertelemek zorunda kaldığı yönündeki iddiaları dile getirmişti.

Diğer taraftan birden fazla renk alternatifine sahip, iPhone 3G / 3Gs yapısında 4 inçlik uygun fiyatlı iPhone'un iOS 7 ile birlikte tanıtılabilme ihtimali yok değil. Özellikle logodaki renklilik, akıllara bu ihtimali getirmiyor değil.

Genel olarak WWDC 2013'de yenilik görebileceğimiz muhtemel alanlar şöyle:

iOS 7

OS X 10.9

Haswell'li yeni MacBook Pro'lar

Yeni tasarımlı ve belki retina ekranlı MacBook Air

Mac Pro

Uygun fiyatlı iPhone

Apple TV