Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 ve OS X 10.9 için geri sayım başlıyor: WWDC 2013, 10 Haziran'da !

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6b
1
172
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 7 ve OS X 10.9 için geri sayım başlıyor: WWDC 2013, 10 Haziran'da !

Apple, Küresel Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2013'ün 10-14 Haziran tarihleri arasında San Francisco'nun en büyük kongre merkezi olan Moscone West'de düzenleneceğini duyurdu.

1000'den fazla Apple mühendisinin önderliğinde gerçekleştirilecek 100'den fazla oturum ile geliştiricilere yazılım tarafında Apple'ın sunduğu yenilikler anlatılacak. Etkinliğin 1600 dolarlık biletleri ise yarın Türkiye saati ile akşam 20:00'den itibariyle apple.com/wwdc adresinden satışa sunulacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada iOS ve OS X geliştiricileri ile WWDC 2013'de bir araya gelmeyi iple çektiklerini söyleyen Apple'ın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, geçtiğimiz yıl üretkenlikleriyle büyük gelir sağlayan geliştiricilere daha yenilikçi uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olmak için geliştirdikleri araçları ve yazılım teknolojilerini göstermek için çok heyecanlı olduklarını söylerken; iOS ve OS X'in gelecek sürümlerini onlarla buluşturmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Bu yılla birlikte 30 yaşını dolduran WWDC etkinliğinin Apple tarihinde önemi büyük. Steve Jobs'ın sunumlarıyla özdeşleşen WWDC'de 2002 sonrasında yeni donanımlarını tanıtmaya başlayan Apple, 2005 yılında IBM PowerPC'den Intel'e geçişini de bu etkinlikte duyurmuştu. 2007 - 2010 yılları arasında yeni nesil iPhone'u WWDC'de tanıtmayı tercih eden Apple, son iki senedir ise yeni iPhone'u eylül-ekim döneminde tanıtırken, WWDC'de ise yeni nesil iOS'i tanıtarak geliştiricilerin kullanımına sunuyor. Son yıllardaki WWDC'lerde donanım alanında ise Apple, daha çok dizüstü Mac ailesinin yeni üyelerine odaklanıyor.

10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan WWDC 2013'de neler lanse edileceği merak konusu. Oldukça etkileyici bir logoya sahip olan WWDC 2013'de, Apple'ın Mac tarafında Haswell'li yeni nesil dizüstü Mac'ler ile uzun süredir beklenen yeni nesil Mac Pro'yu tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sene MacBook Pro Retina'yı ilk defa WWDC'de tanıtan Apple, WWDC 2013'le birlikte standart Macbook Pro'nun da satışına son verebilir. Ayrıca etkinlik yazılım odaklı olduğu için OS X 10.9 da bu etkinlikte lanse edilecek ve geliştiricilerin kullanımına sunulacak. Bir aksilik olmaz ise yaz sonu ya da eylül-ekim döneminde de tüketicilerle buluşacak.

iOS tarafında ise, görünen o ki, Apple son 2 senedir izlediği stratejiyi sürdürecek. Normalde WWDC 2013'de yeni nesil iPhone'u tanıtacağı konuşulmaktaydı. Ancak böyle bir satış stratejisi için iOS 7 tarafındaki şartların olgunlaşmamış olması yeni iPhone'un iPhone 4S ve iPhone 5 gibi yaz ertesi tanıtılma olasılığını arttırıyor. Ayrıca, son dönemde, Apple'a yakın isimler, 7.nesil iPhone'un üretiminde parmakizi okuyucusunun telefonun kasasıyla aynı renge getirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı Apple'ın yeni iPhone'u Eylül 2013'e ertelemek zorunda kaldığı yönündeki iddiaları dile getirmişti.

Diğer taraftan birden fazla renk alternatifine sahip, iPhone 3G / 3Gs yapısında 4 inçlik uygun fiyatlı iPhone'un iOS 7 ile birlikte tanıtılabilme ihtimali yok değil. Özellikle logodaki renklilik, akıllara bu ihtimali getirmiyor değil.

Genel olarak WWDC 2013'de yenilik görebileceğimiz muhtemel alanlar şöyle:

  • iOS 7
  • OS X 10.9
  • Haswell'li yeni MacBook Pro'lar
  • Yeni tasarımlı ve belki retina ekranlı MacBook Air
  • Mac Pro
  • Uygun fiyatlı iPhone
  • Apple TV

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dere.beyi 6 yıl en beğenilen
ben ios 7 ye geçmeyi düşünmüyrum her versiyonda uygulamaları kastırcak kodlar koyup yeni cihaz almaya zorluyorlar kesinlikle backup almadan geçmeyin çok pişman olursunuz bu işin geri dönüşüde yok :)
ben ios 7 ye geçmeyi düşünmüyrum her versiyonda uygulamaları kastırcak kodlar koyup yeni cihaz almaya zorluyorlar kesinlikle backup almadan geçmeyin çok pişm...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
This Time 6 yıl a1g0rithm
a1g0rithm

* iCloud kapasitesini (ücretsiz) 10 GB'a yükseltsinler.

* Siri Türkçe olsun.

* Daha sağlam bir kasa.

* 4 çekirdekli işlemci.

* Işıklı home butonu ve Apple logosu.

* Ekran ile kasa arasında kalan atıl alanın minimize edilmesi.

* Ses butonlarını kullanmak yerine ekran çerçevesi üzerinde el hareketleri ile komut.

* Waterproof kaplama.

* Siri ile oyunlara komut girme.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
a1g0rithm* iCloud kapasitesini (ücretsiz) 10 GB'a yükseltsinler.* Siri Türkçe olsun.* Daha sağlam bir kasa.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Litheart 6 yıl
o bilet fiyatı ne ya gideceğimizden değil de
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
mcff 6 yıl
gecen sene yanlisnhatirlamiyorsam wwdc'12 appletv uzerinden canli yayin yapmisti, bu sene de yaparlar mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konungariket Sverige 6 yıl
arkadaşlar ciddi anlamda bence ios 7 buna yakın bişey olacak


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soniquakee 6 yıl
ios 7'yi heyecanla bekliyorum. bu sefer daha radikal değişiklikler bekliyorum. özellikle bizi zorla ayarlar kısmına gitmeye zorlayan 3g, wifi, bluetooth, ekran parlaklığı gibi ayarların ana ekrandan direk ulaşılabilirliği garanti gözüyle bakıyorum. çünkü çok büyük bir eksiklikti. 10 haziran'da büyük ihtimalle ios 7'nin beta sürümünü yayınlarlar onları da sadece developerlar kullanır. bizim gibi tekil kullanıcılara ulaşması yine yaz sonunu bulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visiotech.gen.tr 6 yıl
çArşı ‏@cArsi_1982
YATACAK YERIN YOK STEVE JOBS


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
octawa 6 yıl
Haziran için tek düşündüğüm şey Lys ama WWDC'yi de merak etmiyor değilim hani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 6 yıl
Ve inşallah siyah iPhone 5 gibi black slate Mac ler görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digichaos 6 yıl
Yeni iphone tanıtsalarda şu 4 ü bi upgrade etsek artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gopgop 6 yıl
iphone 4 icin 7 son durak bence
zaman ne cabuk gecti ilk aldigim gunu hatirliyorum 2010 da peh
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
losthell 6 yıl gopgop
gopgop
iphone 4 icin 7 son durak bence
zaman ne cabuk gecti ilk aldigim gunu hatirliyorum 2010 da peh

Genpaya form doldurmustum bende ilk geldigi zaman
1600tlye gelmisti cihaz ve hayatimda aldigim en dogru cihazlardan biriydi, gercekten 3 yasina basacak bu sonbaharda ve hala elimden dusmuyor yasli kurt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 6 yıl gopgop
gopgop

iphone 4 icin 7 son durak bence
zaman ne cabuk gecti ilk aldigim gunu hatirliyorum 2010 da peh

Ben 3 ay önce kampanyadan 1.199 liraya almıştım,iyiki de almışım. Bundan sonra eğer htc one kronik problemlerini aşamazsa yine tercihim Apple olacaktır. Hoş şu aralar 5 düşünmüyor da değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mateacher 6 yıl
Applein donanım olarak o kadar yenilik yapmasına gerek yok bakmayın A6 cipi çok iyi bence. Zaten ios öyle donanım canavarı değil aynı güçte ki tellerden 2-3 kat daha güçlü note 2 ile kapisan bir cihaz ki note 2 4 çekirdek 2 gb ram barındırıyor. Apple-in teknoloji olarak birseyler getirmesi lazım farklı kimsede olmayan yada iyi kullanılmayan işlemci ve grafikleri 2 ye katlamak her zaman ki olayı. Ayrıca ekran guncellemesi gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Uzun 6 yıl
Çok fazla degisiklik olmaz ise iOS 6 da kalicam iPhone 5 kullanıyorum :) ve iOS 6 ile mutluyum. Yeni iPhone tanıtılır demi 10 Haziran'da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 6 yıl
yeni iphone ve ios7 eylulde.
wwdc'de ios7'nin kisa tanitimi yapilacak sadece ve buyuk ihtimalle ayni gun ilk beta gelistiricilere sunulacak.

sunu da soylemeden gecemeyecegim, ios6 ile arasinda cok degisiklik olmasa bile (ki bence ios, tarihindeki en radikal degisimi ios7 ile gorecek) neden bu gecmem onyargisi. zaten elinizde en hizli cihaz var, yavaslatma sıkıntisi olmayacak, gecseniz ne kaybedeceksiniz ki sanki? yeni her zaman iyidir. ayrica ios6'ya gore eksigi olmayacak fazlasi/artisi olacak, her surumde gelistiriliyor sonucta, zaten bunun icin yeni surum cikiyor degil mi?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enzomaresca 6 yıl
Hadi bakalım apple göster kendini. İos7 ile birlikte adam gibi bir telefon da tanıtılsa keşke...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kilbox 6 yıl
Sayılı Günler Kaldı Artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saydam 6 yıl enzomaresca
enzomaresca
Hadi bakalım apple göster kendini. İos7 ile birlikte adam gibi bir telefon da tanıtılsa keşke...

iPhone 5 son derece adam gibi bir cihaz zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
novacaine 6 yıl
Hadi çıksın artık ios7 yeni ne olcak cok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
necmisz 6 yıl
GENÇLER ios7'yi 10 Haziran'da güncelleme olarak vericekler mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6037 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve
5 etiket daha mac Apple os x iPhone macbook pro
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim