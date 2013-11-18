iOS 7.1 Beta 1, geliştiricilerin kullanımına sunuldu

Geçtiğimiz hafta iOS 7.0.4'ü yayınlayan Apple, iOS 7'nin ilk büyük güncellemesi olacak olan iOS 7.1'in ilk beta derlemesini bugün itibariyle geliştiricilerin kullanımına sundu.

11D5099e derleme numarasıyla yayınlanan ilk beta, Apple'ın açıklamasına göre, kablosuz bağlanabilirlik (Bluetooth gibi) konusundaki bazı sorunlar ile diğer performans iyileştirmeleri ve sorun gidermelerini içeriyor.

Geliştiricilerden gelen geri dönüşler ise iOS 7.1'de Apple'ın açıklamalarından daha fazlasının bulunduğunu gösteriyor. Birkaç saat içerisinde ortaya çıkan bazı iyileştirmeler şöyle:

iPad'lerde parmak hareketiyle uygulamadan çıkarken yaşanan yavaşlama, performans kaybı giderilirken; animasyon daha düzgün bir hale getirilmiş.

Erişebilirlik seçenekleri arasında siyah klavye seçeneği

Burst (Kesintisiz arka arkaya çekim modu) Fotoğrafları'nı Fotoğraf Yayınına özel olarak ekleyebilme

Otomatik HDR modu

Kalın Yazı seçeneğinin seçilmesi halinde cihazın yeniden başlatılmasına ihtiyaç duymama

Yeni Yahoo ve Flickr logoları

Bildirim Merkezi, Borsa ve Hava Durumu uygumalarında küçük arayüz iyileştirmeleri

iOS 7.1'in şimdilik hangi tarihte son kullanıcı için yayınlanacağı bilinmiyor.