iOS 7.1 Beta 1, geliştiricilerin kullanımına sunuldu

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta iOS 7.0.4'ü yayınlayan Apple, iOS 7'nin ilk büyük güncellemesi olacak olan iOS 7.1'in ilk beta derlemesini bugün itibariyle geliştiricilerin kullanımına sundu.
11D5099e derleme numarasıyla yayınlanan ilk beta, Apple'ın açıklamasına göre, kablosuz bağlanabilirlik (Bluetooth gibi) konusundaki bazı sorunlar ile diğer performans iyileştirmeleri ve sorun gidermelerini içeriyor.
Geliştiricilerden gelen geri dönüşler ise iOS 7.1'de Apple'ın açıklamalarından daha fazlasının bulunduğunu gösteriyor. Birkaç saat içerisinde ortaya çıkan bazı iyileştirmeler şöyle:
- iPad'lerde parmak hareketiyle uygulamadan çıkarken yaşanan yavaşlama, performans kaybı giderilirken; animasyon daha düzgün bir hale getirilmiş.
- Erişebilirlik seçenekleri arasında siyah klavye seçeneği
- Burst (Kesintisiz arka arkaya çekim modu) Fotoğrafları'nı Fotoğraf Yayınına özel olarak ekleyebilme
- Otomatik HDR modu
- Kalın Yazı seçeneğinin seçilmesi halinde cihazın yeniden başlatılmasına ihtiyaç duymama
- Yeni Yahoo ve Flickr logoları
- Bildirim Merkezi, Borsa ve Hava Durumu uygumalarında küçük arayüz iyileştirmeleri
iOS 7.1'in şimdilik hangi tarihte son kullanıcı için yayınlanacağı bilinmiyor.
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1-telefon kilidi aktifken iki kere power tusuna basip mesgule aldigimizda telefon simgesinde 1 yazisi gozukmuyor
2-telefon kilidini acarken ses gelmiyor
3-telefon kilidini aktif hale getirirken bazen ses az geliyo bazen tam geliyo duzensizlik var
4-saydamligi azalt dedigimizde home ekrani altindaki koyu renkli kisim cok kotu bence 7.0.4 deki kontrasti artir secenegi daha guzeldi ama 7.1 deki renkleri koyulastir gercekten mukemmel olmus saydamligi azalt yerine kontrasti artir daki gibi bi ozellik tekrar konulabilir
5-iphone 4 icinde denetim merkezi renginin duvar kagidiyla degisen renklerde olmasi guzel olur duz gri renk cok kotu
6-mail kutusunda ios 6 da bulunan drafts yani taslaklar kutusu yok ve burdaki maillerimi goremiyorum 2 mail hesabi eklendiginde tum taslaklar kutusu geliyo ama yinede eskileri gozukmuyor maillerin sadece telefondan kaydedilenler gozukuyor
7-ikonlar degisirmi bilmiyorum ama koyu renkle biraz daha guzel oldular
8-sarj konusu yine sorun
9-kilit ekrani cok basit duruyor biraz daha numaralarda oynayip kaliteli bi arayuz gelebilir
10-ayni sekilde sim kart aktiflestirme ekranida cok kotu
11-spot light aramasinda asagi cekerken yine takilmalar mevcut
12-bir cok kisinin istedigi 3g kisayolu ama bence konum servislerininde kisayolu koyulmali
simdilik bu kadar gozlemlemeye devam :)
artık ıp4 de kasıyor diyenler çıkmaz sanırım kolay kolay bu videoya göre
Yalniz iphone 4 bildigimiz iphone 5 gibi calismaya baslamis beta olmasina ragmen oldukca hizli takilmasiz, valla sasirdim bu kadarini ben dahil kimse beklemiyordu. Eger ki gercekten bu sekilde calisirsa iphone 4 iOS7 ile Apple laf atan Androidciler 3 senelik bir telefona boyle bir guncellemeyi gorunce kucuk dillerini yutacaklardir :)