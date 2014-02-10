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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"iOS 7.1, mart ayında geliyor"

5 yıl
8,6b
1
53
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan iOS 7’nin ilk büyük güncellemesi olan iOS 7.1 için bekleyiş gelecek ay sona eriyor.

Konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan alınan son bilgilere göre Apple, bir aksilik olmaz ise iOS 7.1’i mart ayı içerisinde yayınlamayı planlıyor. 5.beta derlemesi geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan iOS 7.1’in şu ana kadar ortaya çıkmamış herhangi bir yeniliğe sahip olmayacağını belirten kaynaklar, güncellemenin arayüzde iyileştirmeler, daha gelişmiş takvim uygulaması, performans iyileştirmeleri ve çeşitli hata gidermelerine sahip olacağını söylediler.

Geçtiğimiz aralık ayında BGR sitesi, Apple içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, iOS 7.1’in mart ayı içerisinde yayınlanacağını iddia etmişti.

Diğer taraftan Ios 7.1’in mart ayının hangi bölümünde yayınlanacağı yönünde herhangi bir bilgi alınmış değil. Fakat son yayınlanan derlemelerin derleme numaralarındaki artışın yavaşlaması (1.beta 11D5099e, 2.beta 11D5115d, 3.beta 11d5127c, 4.beta 11D5134c, 5.beta ise 11D5145e), güncellemenin en geç mart ayının başında yayınlanma olasılığını önemli derecede arttırıyor.


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IgorStravinsky 5 yıl en beğenilen simbolmina
simbolmina

Ios 7, 5s te sorunsuz ve hızlı bir sekilde çalışıyor tüm efektler acikken. Adamlar bir sekilde donanım yenilemeye de zorluyor haliyle. Buna rağmen son uç senecekti tüm cihazlarına destegini de kesmiyor.



Yeni apple kullanıcısıyim pek tecrübem yok fakat diğer güncellemelerde de hep x.1 versiyonları en kararlilari olmuş. Ve güncelleme takvimleri de hep aynı. Mart ayı. En azında destekleri ve istikrarları takdir edilesi.

Dediklerin doğru fakat eksik. Ben iOS 4 den beri kullanıyorum. Hiç bir iOS Eylül-Mart arası süreçte bu kadar rezalet olmamıştı. Yani Apple bizi hiç x.1 versiyonuna muhtaç etmemişti. Ben iOS 5.1 veya iOS 6.1'i bu kadar takip etmemiştim çünkü şikayetim yoktu. 2-3 küçük bug vardı ona eyvallah fakat bu kadar saçmalamamışlardı.
simbolminaIos 7, 5s te sorunsuz ve hızlı bir sekilde çalışıyor tüm efektler acikken. Adamlar bir sekilde donanım yenilemeye de zorluyor ...
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tempestatem 5 yıl
4s cihazıma ios 7 yüklediğimde hız farkı pek dikkatimi çekmedi, ama geçen gün, 4s ios 6 sı olan arkadaşın telefonunu elime bir aldım okadar hızlı geldi ki telefonumdan soğudum.
4s cihazıma ios 7 yüklediğimde hız farkı pek dikkatimi çekmedi, ama geçen gün, 4s ios 6 sı olan arkadaşın telefonunu elime bir aldım okadar hızlı geldi ki tele...
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SasabtrmS 5 yıl artızs
artızs

Arkadaşlar adamlar 64bit le iphone 5s i çıkardı..ios 7 yi tutupla iphone5 32bit e kaldıkı 4s e felan yükleyen var ya ? herhalde kasacak herhalde telefon sapıtcak..satıcaksınız elinizdeki 4s i 5 i alıcaksın 5s i yükle allah yükle...
ne kasma var ne bişey 5s diyorum arkadaşlar 5s s s s cihaz bu ya deli makine ne oyunlar oynuyorum allah ne programlar neler neler ya makine uçuruyor yaa....hız desen dehşet boyutta iphone 5 ne ya allah herkese nasip etsin inş. iphone 5s !

bu kadar cahilce bir yorum ilk defa gördüm

verdim eksiyi
artızsArkadaşlar adamlar 64bit le iphone 5s i çıkardı..ios 7 yi tutupla iphone5 32bit e kaldıkı 4s e felan yükleyen var ya ? herhalde ka...
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1 Avatar
Taklitçi karşıtı 5 yıl
İos 7.1 ios 6 kadar hızlı olacak
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar, şikayetler elbette dikkate alınıyor, sadece şikayet eden kişi sayısı çok az olduğu için, milleti iOS 7 den memnun zannediyolar, benim görüştüğüm müşteri temsilcisi aynen bunu söyledi, çevrenizde iOS 7 kullanıcıları varsa söyleyin onlarda bizi arasınlar yada apple.com üzerinden feedback bıraksınlar dedi. bende bu görüşmeye istinaden sizleri bilgilendirmek istedim, yeterli sayıda şikayet olduğunda apple illaki imzaları açmak zorunda kalıcaktır.
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Drakoid 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar, şikayetler elbette dikkate alınıyor, sadece şikayet eden kişi sayısı çok az olduğu için, milleti iOS 7 den memnun zannediyolar, benim görüştüğüm müşteri temsilcisi aynen bunu söyledi, çevrenizde iOS 7 kullanıcıları varsa söyleyin onlarda bizi arasınlar yada apple.com üzerinden feedback bıraksınlar dedi. bende bu görüşmeye istinaden sizleri bilgilendirmek istedim, yeterli sayıda şikayet olduğunda apple illaki imzaları açmak zorunda kalıcaktır.

Yahu cidden Apple'ın tükürdüğünü yalayacağını mı zannediyorsunuz?
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Götterfunken 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar, şikayetler elbette dikkate alınıyor, sadece şikayet eden kişi sayısı çok az olduğu için, milleti iOS 7 den memnun zannediyolar, benim görüştüğüm müşteri temsilcisi aynen bunu söyledi, çevrenizde iOS 7 kullanıcıları varsa söyleyin onlarda bizi arasınlar yada apple.com üzerinden feedback bıraksınlar dedi. bende bu görüşmeye istinaden sizleri bilgilendirmek istedim, yeterli sayıda şikayet olduğunda apple illaki imzaları açmak zorunda kalıcaktır.

Merhaba az bilgili kardeşim,misafir olduğundan göremiyorsun muhtemelen,ancak Apple ASLA imzaları açmayacak.Ancak iOS 8'de minimalist tasarımdan vazgeçip iOS 6 çizgisini devam ettirir ki bu az bir ihtimal.En muhtemeli (hem Apple Mac'lerde de dönüş yapmıyor minimaliste) yavaş yavaş cisim tabanlı (iOS 6 gibi) tasarıma geri dönecek.
Bir bakmışız gölge gelmiş,sonra simgeler benzemiş derken yavaş yavaş döner,ancak asla iOS 6 beklemeyin.
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tunlab 5 yıl
ios 6 ya dönebilsek keşke
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halikarnasss 5 yıl
Ekranın küçük gelip milimlik büyüme sorunu umarım düzelir
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bir IPhone 5 kullanıcısı olarak iOS 7 den hiç memnun değilim, iOS 6.1.4'ü mumla arıyorum. Bu konuyla ilgili şikayetimi apple müşteri hizmetlerine bildirdim fakat müşteri hizmetlerini bu konuda arayan kişi sayısı çok az olduğu için iOS 6'ya dönüş için herhangi bir gelişme yaşanmıyor. sizden ricam aynı sıkıntıları yaşayan iOS 7 kullanıcılarının Apple müşteri hizmetlerini arayarak şikayette bulunmaları, bu sayede iOS 6 ya geri dönüş mümkün olabilir. Numarayı bilmeyenler için yazıyorum.
Apple Müşteri Hizmetleri: 00800448829878
Numara yabancı diye korkmayın karşınıza Türk çıkıyor :))
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dydnlee 5 yıl
Bunu yardım konusu olarak aç istersen bence daha çok destek olur
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zx6r 5 yıl
gönüllerde taht kurdu ios 6 ama gel gör ki geri dönemiyoruz..
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zx6r 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bir IPhone 5 kullanıcısı olarak iOS 7 den hiç memnun değilim, iOS 6.1.4'ü mumla arıyorum. Bu konuyla ilgili şikayetimi apple müşteri hizmetlerine bildirdim fakat müşteri hizmetlerini bu konuda arayan kişi sayısı çok az olduğu için iOS 6'ya dönüş için herhangi bir gelişme yaşanmıyor. sizden ricam aynı sıkıntıları yaşayan iOS 7 kullanıcılarının Apple müşteri hizmetlerini arayarak şikayette bulunmaları, bu sayede iOS 6 ya geri dönüş mümkün olabilir. Numarayı bilmeyenler için yazıyorum.

Apple Müşteri Hizmetleri: 00800448829878

Numara yabancı diye korkmayın karşınıza Türk çıkıyor :))

usta gerçekten şikayeti dikkate alıyorlar mı öyleyse ben şirketten 200 kişiye arattırırım
forkliftcilerde beraber 250 olur açsınlar imzayı dönelim 6 ya
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stidda81 5 yıl
Iphone 4s kullanıcısı olarak ios 7 yi hiç beğenmemiş ve yüklememiştim ta ki bazı programlar update ihtiyacı doğması nedeniyle zorunda kaldım. 3 haftadır kullanıyorum. TAM BIR HAYAL KIRIKLIĞI. IOS 6 ve öncesinde tasarımlarda kullanılan skeuomorphic dizayn (Scott Forstall'a saygılarımı sunuyorum) hakikatten ne kadar özlemiş iphone ve ios için onu anladım. Stabilite ,efektlerin tamamı ios6 da mükemmele o kadar yakınmış ki onu anlıyorum şu anda. Jonathan Ive(kendisini de çok takdir ederim) ama "simplicity" adı altında malesef ios'u 7 ile ileriye taşıyamamış bilakis katletmeye yaklaşmıştır. Umarım bu hatadan kısa sürede dönülür. Çünkü bu haliyle apple şu anki potansiyeli sebebiyle bir süre cepten yer ve satışlarda çok bir değişim gözlenmez. Ama uzun vadede ciddi sıkıntılar doğurur. IOS 8 bu açıdan iphone ların daha da ileri mi yoksa yerinde sayıp hatta gerileme sürecine mi gireceğine cevap verecektir.

Saygılarımla...
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Opricnik 5 yıl
iphone 4 olanlar üzülmesin bu uıpdate ile cihaz uçacak bendei ip4 var son betada mükemmel ios 7.1
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doctor5945 5 yıl
Ben ip5s arkadaşım 5 kullanıyor ikimizde memnunuz cihazlardan ve ios 7 den şimdiye kadar hiçbir hata almadık uygulamadan atma yaşamadık safari çökmesi yaşamadık 4 ve 4s te sıkıntı olabilir belki ama 4 kullanan birini biliyorum ios 7 de o da sıkıntı yok dedi cihazdan cihaza değişiyormu acaba bilmiyorum ama temiz kurulum yapmak 1. öncelik biz ios 7 ye geçtiğimizde eski yedeği kurmadık herşeyi sıfırdan kurduk rehberide sim kart yedeğinden kurduk ios 6 dan hiçbirşey taşımadık cihaza ve sorunda yaşamadık cihaz f16 gibi hızlı ve akıcı.
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Masdera 5 yıl
Bu Apple tam dayaklık. Ağzımız açık bekliyoruz resmen.

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sakarboy 5 yıl Shady
Shady

Diğer taraftan Ios 7.1’in mart ayının hangi bölümünde yayınlanacağı yönünde herhangi bir bilgi alınmış değil. Fakat son yayınlanan derlemelerin derleme numaralarındaki artışın yavaşlaması (1.beta 11D5099e, 2.beta 11D5115d, 3.beta 11d5127c, 4.beta 11D5134c, 5.beta ise 11D5145e), güncellemenin en geç mart ayının başında yayınlanma olasılığını önemli derecede arttırıyor.



buradaki anlatıma göre üretilen mart da gelecek teorisi,
bahse konu olan hesaplamaya ters düşüyor :)

Şöyle ki,

Beta1 ile Beta2 arasındaki derleme No su fark: 16

Beta2 ile Beta3 arasından ki fark : 12

Beta3 ile Beta4 Arasındaki fark : 7

Beta4 ile Beta5 Arasındaki fark : 11

yani demem oki laf olsun torba dolsun dan üretilmiş bir teori ...

son Beta4 ile beta5 arasındaki rakamsal durum teoriyi kesinlikle desteklemiyor..
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Sunstorms 5 yıl
Performansa katkısını bekleyip görelim jb açığı halen varsa geçmeye değer gibi...
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ever think of me 4 5 yıl
Iphone6 ne zaman cikicak bilen var mi?
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