"iOS 7.1, mart ayında geliyor"

Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan iOS 7’nin ilk büyük güncellemesi olan iOS 7.1 için bekleyiş gelecek ay sona eriyor.

Konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan alınan son bilgilere göre Apple, bir aksilik olmaz ise iOS 7.1’i mart ayı içerisinde yayınlamayı planlıyor. 5.beta derlemesi geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan iOS 7.1’in şu ana kadar ortaya çıkmamış herhangi bir yeniliğe sahip olmayacağını belirten kaynaklar, güncellemenin arayüzde iyileştirmeler, daha gelişmiş takvim uygulaması, performans iyileştirmeleri ve çeşitli hata gidermelerine sahip olacağını söylediler.

Geçtiğimiz aralık ayında BGR sitesi, Apple içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, iOS 7.1’in mart ayı içerisinde yayınlanacağını iddia etmişti.

Diğer taraftan Ios 7.1’in mart ayının hangi bölümünde yayınlanacağı yönünde herhangi bir bilgi alınmış değil. Fakat son yayınlanan derlemelerin derleme numaralarındaki artışın yavaşlaması (1.beta 11D5099e, 2.beta 11D5115d, 3.beta 11d5127c, 4.beta 11D5134c, 5.beta ise 11D5145e), güncellemenin en geç mart ayının başında yayınlanma olasılığını önemli derecede arttırıyor.