iOS 7'ye saatler kala iCloud.com yeni arayüzüyle hizmete sunuldu

Yepyeni arayüzüyle iOS kullanıcılarının merakla beklediği iOS 7'nin yayınlanmasına saatler kala Apple, iCloud.com'u da yeni tasarım anlayışı doğrultusunda yeniledi.

Bir süredir beta.icloud.com üzerinden hizmet veren yeni tasarımlı siteye artık www.icloud.com üzerinden ulaşılabilecek ve tüm iOS kullanıcıları Apple ID'leriyle siteye giriş yapabilecekler. Sitede bulunan Mail, Notlar, Hatırlatıcı, Takvim, Kişiler, iPhone'u Bul iOS 7'deki flat (düzlemsel, tek boyutlu) tasarım anlayışıyla yeniden tasarlanmış. Ancak iWork uygulamalarında ise herhangi bir tasarımsal değişiklik yapılmamış. Muhtemelen beta sürecinde olduğu için iWork uygulamalarının yeni tasarımla bezenmesi biraz daha zaman alacak.