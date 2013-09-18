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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7'ye saatler kala iCloud.com yeni arayüzüyle hizmete sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7'ye saatler kala iCloud.com yeni arayüzüyle hizmete sunuldu
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Yepyeni arayüzüyle iOS kullanıcılarının merakla beklediği iOS 7'nin yayınlanmasına saatler kala Apple, iCloud.com'u da yeni tasarım anlayışı doğrultusunda yeniledi.

Bir süredir beta.icloud.com üzerinden hizmet veren yeni tasarımlı siteye artık www.icloud.com üzerinden ulaşılabilecek ve tüm iOS kullanıcıları Apple ID'leriyle siteye giriş yapabilecekler. Sitede bulunan Mail, Notlar, Hatırlatıcı, Takvim, Kişiler, iPhone'u Bul iOS 7'deki flat (düzlemsel, tek boyutlu) tasarım anlayışıyla yeniden tasarlanmış. Ancak iWork uygulamalarında ise herhangi bir tasarımsal değişiklik yapılmamış. Muhtemelen beta sürecinde olduğu için iWork uygulamalarının yeni tasarımla bezenmesi biraz daha zaman alacak.

iOS 7'ye saatler kala iCloud.com yeni arayüzüyle hizmete sunuldu
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iOS 7'ye saatler kala iCloud.com yeni arayüzüyle hizmete sunuldu
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asiserdar 6 yıl
saat kacta cıkcak kesin bilgi var mı
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AERN 6 yıl
Ben yeni tasarımı beğenmedim. Eski tasarım daha güzeldi bende. Çok renkli bir tasarım olmuş ve tek boyutlu gibi ikonlar bence.
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Recharged 6 yıl
Yeni tasarımı beğendim.
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aytaccgl 6 yıl
1 aydır ios 7 kullanıyorum ve tasarım cidden çok hoşuma gitmeye başladı. site de aynı şekilde hoş olmuş. ios 7'ye alıştıktan sonra ios 6'lı bir telefon elinize geçince bir garip oluyorsunuz :D
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VR_27 6 yıl
Şu Keynote'u, Pages'i ve Numbers'ı görünce yine içim cızladı. Ah Apple ah ne var herkese verseydin şu uygulamayı.
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