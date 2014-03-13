iOS 8: Preview ve TextEdit ile daha gelişmiş iCloud desteği geliyor

Apple, haziran ayındaki WWDC 2014 etkinliğinde tanıtacağı iOS 8’de daha gelişmiş iCloud desteğiyle Mac ve iOS platformları arasındaki senkronizasyon yeteneğinde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

9to5Mac’in Apple içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre OS X’in yerleşik uygulamalarından Preview ve TextEdit yazılımları, iOS 8 ile mobil platforma merhaba diyecek. Apple’ın bu klasikleşen uygulamalarını iOS platformuna taşımasının temel sebebi ise, iCloud ile bulut senkronizasyonu konusunda iOS ve Mac’leri biraz daha birbirlerine yaklaştırma hedefi.

TextEdit ve Preview uygulamaları, OS X Mountain Lion ile iCloud desteğine kavuşmuştu. Kullanıcılar bu sayede TextEdit ve Preview programlarındaki dosyalara bir Mac’den diğerine geçtikleri zaman rahatlıkla erişebiliyor; ancak kullanıcılar bu dosyaları iOS’den açmak istedikleri zaman ise iCloud’un yeteneklerinden faydalanamıyorlar. Apple, buradaki sıkıntıyı Preview ve TextEdit’i iOS 8 ile mobil platforma taşıyarak çözecek. Böylece kullanıcılar TextEdit ile oluşturdukları bir metin dosyasına, iOS’li herhangi bir cihazı üzerinden görüntüleme imkanına sahip olacaklar.

Yukarıda belirttiğimiz üzere Preview ve TextEdit, iOS platformunda sadece dosya görüntüleme yapabilecek; herhangi bir dosya düzenleme yeteneğine sahip olmayacak. Bu eksikliğin temel sebebi ise oldukça basit: kullanıcıları iWork yazılımlarını kullanmaya yönlendirmek ve iBooks’daki PDF’lerin değiştirilmesinin önüne geçmek.

Gelen bilgilere göre Preview ve TextEdit’in iOS’e gelmesinden, yakın zamanda değişen Apple organizasyon yapısının payı büyük. Scott Forstall sonrasında yeniden şekillenen organizasyonda yazılım mühendisliğinin (hem iOS hem de Mac için) sorumluluğu Craig Federighi’e verilmiş ve daha öncesinde birbirinden bağımsız çalışan iOS ve Mac takımlarının, birlikte ve eşzamanlı çalışmalar yapmasının önü açılmıştı.

iPhone 6 ile birlikte yayınlanacak olan iOS 8’in kamuoyuna lansmanı, bir değişiklik olmaz ise, haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2014 etkinliğinde gerçekleşecek.

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