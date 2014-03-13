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iOS 8: Preview ve TextEdit ile daha gelişmiş iCloud desteği geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,7b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 8: Preview ve TextEdit ile daha gelişmiş iCloud desteği geliyor

Apple, haziran ayındaki WWDC 2014 etkinliğinde tanıtacağı iOS 8’de daha gelişmiş iCloud desteğiyle Mac ve iOS platformları arasındaki senkronizasyon yeteneğinde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

9to5Mac’in Apple içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre OS X’in yerleşik uygulamalarından Preview ve TextEdit yazılımları, iOS 8 ile mobil platforma merhaba diyecek. Apple’ın bu klasikleşen uygulamalarını iOS platformuna taşımasının temel sebebi ise, iCloud ile bulut senkronizasyonu konusunda iOS ve Mac’leri biraz daha birbirlerine yaklaştırma hedefi.

TextEdit ve Preview uygulamaları, OS X Mountain Lion ile iCloud desteğine kavuşmuştu. Kullanıcılar bu sayede TextEdit ve Preview programlarındaki dosyalara bir Mac’den diğerine geçtikleri zaman rahatlıkla erişebiliyor; ancak kullanıcılar bu dosyaları iOS’den açmak istedikleri zaman ise iCloud’un yeteneklerinden faydalanamıyorlar. Apple, buradaki sıkıntıyı Preview ve TextEdit’i iOS 8 ile mobil platforma taşıyarak çözecek. Böylece kullanıcılar TextEdit ile oluşturdukları bir metin dosyasına, iOS’li herhangi bir cihazı üzerinden görüntüleme imkanına sahip olacaklar.

Yukarıda belirttiğimiz üzere Preview ve TextEdit, iOS platformunda sadece dosya görüntüleme yapabilecek; herhangi bir dosya düzenleme yeteneğine sahip olmayacak. Bu eksikliğin temel sebebi ise oldukça basit: kullanıcıları iWork yazılımlarını kullanmaya yönlendirmek ve iBooks’daki PDF’lerin değiştirilmesinin önüne geçmek.

Gelen bilgilere göre Preview ve TextEdit’in iOS’e gelmesinden, yakın zamanda değişen Apple organizasyon yapısının payı büyük. Scott Forstall sonrasında yeniden şekillenen organizasyonda  yazılım mühendisliğinin (hem iOS hem de Mac için)  sorumluluğu Craig Federighi’e verilmiş ve daha öncesinde birbirinden bağımsız çalışan iOS ve Mac takımlarının, birlikte ve eşzamanlı çalışmalar yapmasının önü açılmıştı.

iPhone 6 ile birlikte yayınlanacak olan iOS 8’in kamuoyuna lansmanı, bir değişiklik olmaz ise, haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2014 etkinliğinde gerçekleşecek.

Editörün Notu: Haberdeki görsel temsilidir.


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farukakgun 5 yıl
3-5 mb. Jpeg acarken kasilan preview mi ?
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IOS7 5 yıl
IOS 7.1 ile yatıp kalkıyorduk, o geldi şimdi sıra IOS 8'e geldi anlaşılan :)
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dere.beyi 5 yıl
kimin umrunda ?
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darkbluestaz 5 yıl
Text edit kesinle gelmeli, gec bile kalindi!!
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yeni iphone büyük olacağına dair söylentileri pekiştiren bi haber
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gokceonur 5 yıl
İyi de bunun için ios 8'e gerek yok ki ekstra uygulama şeklinde gelecekse store'a şimdi de koyabilirler, yazılıma müdahale edecek bir şeyse 7.1.1 ile yayınlayabilirler, resmen oyun oynuyorlar kullanıcılarla...
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ufuk777 5 yıl gokceonur
gokceonur

İyi de bunun için ios 8'e gerek yok ki ekstra uygulama şeklinde gelecekse store'a şimdi de koyabilirler, yazılıma müdahale edecek bir şeyse 7.1.1 ile yayınlayabilirler, resmen oyun oynuyorlar kullanıcılarla...

os x tede var aynı appler..senkronizasyon için..ibooksta yapılan şeyin aynısı..
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CDDH 5 yıl gokceonur
gokceonur

İyi de bunun için ios 8'e gerek yok ki ekstra uygulama şeklinde gelecekse store'a şimdi de koyabilirler, yazılıma müdahale edecek bir şeyse 7.1.1 ile yayınlayabilirler, resmen oyun oynuyorlar kullanıcılarla...

allah aşkına sence bitek bunla kalırlarmı
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MuratbanK 5 yıl gokceonur
Üstad her şeyi bir anda verseler her sene yenilik diye ne getirecekler ki karşımıza. Malumun ki zaten iOS kapalı bir sistem ve büyük yenilikler pek sık gelmez. Gelince de iOS 7 gibi s.çıp sıvayarak gelir. iOS 8'de toparlarlar ama olsun.

Diğer taraftan bulunan 100 yenilik varsa bunları tek senede vermektense 3-4 yıla 20li-25li gruplar halinde 3-4 seneye yayarlar. Teknolojik firmaların hepsinin yaptığı bir şey en nihayetinde.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Just Smile 5 yıl
Cok guzel haber. Daha kapsamli senkronizasyonlarin da habercisi olsa gerek bu
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EddyCue 5 yıl
buyuk eksikliklerden biriydi kesinlikle. textedit ile aldigim bir cok not var. ama bunlar reminders veya notes ile halledilecek seyler degil. o yuzden mecbur textedit kullanmak gerekiyor. ancak bu sefer de iphone ve ipad ile senkron olmuyor. pages bir cozum ama cok komplike. textedit basir arayuzde ve cok kullanisli.

hosuma gitti bu haber.
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