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Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcılarına gönderdiği e-postada, iCloud yedeklemelerinin iOS 8 veya daha önceki sürümleri çalıştıran cihazlarda çalışmayacağı ve aynı anda bulutta depolanan mevcut iOS 8 öncesi yedeklemelerinin silineceğini doğruladı.

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iCloud yedeklemesi iOS 9 veya daha yeni sürüm gerektirecek

iCloud yedeklemeleri artık kullanılamayacak olsa da Apple, bu değişikliğin şu anda iOS 8 veya daha önceki sürümleri çalıştıran cihazlardaki uygulamaları veya verileri etkilemeyeceğini, iTunes, Windows için Apple Devices uygulaması veya macOS aracılığıyla oluşturulan yerel yedeklemeleri etkilemeyeceğini açıkladı.

18 Aralık 2024'ten itibaren cihaz yedeklemeleri için iOS 9 veya sonraki bir sürüm gerekecek. Apple, bu değişikliğin minimum yazılım gereksinimleriyle daha iyi uyum sağlaması amacıyla yapıldığını söylüyor.

iOS 9 güncellemesini alabilen iPhone'lar

iPhone 4S modeli için son güncelleme iOS 9 oldu. iOS 9 ile birlikte iOS 10 güncellemesini alan iPhone modelleri ise:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

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Apple, eski iPhone modelleri için iCloud yedeklemesini durdurdu