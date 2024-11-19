Apple, eski iPhone modelleri için iCloud yedeklemesini durdurdu

- iCloud yedeklemesi iOS 9 veya daha yeni sürüm gerektirecek
- iOS 9 güncellemesini alabilen iPhone'lar
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iCloud yedeklemesi iOS 9 veya daha yeni sürüm gerektirecek
iCloud yedeklemeleri artık kullanılamayacak olsa da Apple, bu değişikliğin şu anda iOS 8 veya daha önceki sürümleri çalıştıran cihazlardaki uygulamaları veya verileri etkilemeyeceğini, iTunes, Windows için Apple Devices uygulaması veya macOS aracılığıyla oluşturulan yerel yedeklemeleri etkilemeyeceğini açıkladı.
18 Aralık 2024'ten itibaren cihaz yedeklemeleri için iOS 9 veya sonraki bir sürüm gerekecek. Apple, bu değişikliğin minimum yazılım gereksinimleriyle daha iyi uyum sağlaması amacıyla yapıldığını söylüyor.
iOS 9 güncellemesini alabilen iPhone'lar
iPhone 4S modeli için son güncelleme iOS 9 oldu. iOS 9 ile birlikte iOS 10 güncellemesini alan iPhone modelleri ise:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir