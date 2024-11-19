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    Anlık Bildirim

    Apple, eski iPhone modelleri için iCloud yedeklemesini durdurdu

    Apple, iOS 8 veya önceki sürümleri çalıştıran cihazlarda iCloud yedekleme desteğini sonlandırıyor. Eski iPhone, iPad ve iPod Touch'lara artık iCloud yedeği alınamayacak, mevcut yedekler de silinecek.
    icloud yedeklemesi ios 8 Tam Boyutta Gör
    Apple, kullanıcılarına gönderdiği e-postada, iCloud yedeklemelerinin iOS 8 veya daha önceki sürümleri çalıştıran cihazlarda çalışmayacağı ve aynı anda bulutta depolanan mevcut iOS 8 öncesi yedeklemelerinin silineceğini doğruladı.

    iCloud yedeklemesi iOS 9 veya daha yeni sürüm gerektirecek

    iCloud yedeklemeleri artık kullanılamayacak olsa da Apple, bu değişikliğin şu anda iOS 8 veya daha önceki sürümleri çalıştıran cihazlardaki uygulamaları veya verileri etkilemeyeceğini, iTunes, Windows için Apple Devices uygulaması veya macOS aracılığıyla oluşturulan yerel yedeklemeleri etkilemeyeceğini açıkladı.

    18 Aralık 2024'ten itibaren cihaz yedeklemeleri için iOS 9 veya sonraki bir sürüm gerekecek. Apple, bu değişikliğin minimum yazılım gereksinimleriyle daha iyi uyum sağlaması amacıyla yapıldığını söylüyor.

    iOS 9 güncellemesini alabilen iPhone'lar

    iPhone 4S modeli için son güncelleme iOS 9 oldu. iOS 9 ile birlikte iOS 10 güncellemesini alan iPhone modelleri ise:

    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone 6
    • iPhone 6 Plus
    • iPhone SE
    • iPhone 5S
    • iPhone 5C
    • iPhone 5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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