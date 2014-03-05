iOS için Gmail, arkaplanda yenileme desteğiyle güncellendi

Google popüler e-posta servisi Gmail, iOS tarafında arka planda yenileme ve basitleştirilmiş oturum açma destekleriyle 3.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan bu yeni güncellemeyle Gmail, artık açık olmasa bile postaları alma özelliğine kavuşmuş durumda. Bu şekilde otomatik olarak alınan e-postalar uygulama açıldığı anda hazır olarak kullanıcıların karşısına geliyor ve eskisi gibi ekstra yenileme yapmak gerekmiyor. Uygulanmanın kazandığı diğer yenilik ise oturum açma tarafında. Bu sayede örneğin Google Haritalar uygulamasında oturum açıldığı zaman, Gmail ile Google Drive gibi diğer uygulamalarda da otomatik olarak giriş yapılmış oluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Gmail uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/gmail-email-from-google/id422689480?mt=8