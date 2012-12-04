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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Gmail çoklu hesap desteği ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Android 4.2 ile uyumlu olası adına Gmail uygulamasında yaptığı güncellemenin hemen ardından iOS işletim sistemi için de uygulama güncellendi.

iPad, iPod touch ve iPhone için yapılan güncelleme ile uygulama 2.0 sürümüne yükseltildi. Güncelleme yeni bir görünüm kazanan Gmail, çoklu hesap desteğine de kavuştu. Kullanıcılar 5 farklı hesaba kadar Gmail üzerinde oturum açabilecek ve birkaç tıklama ile hesaplar arasında geçiş yapabilecek.

Ayrıca mesajlar da profil resimlerinin gözükmesi, geçişler ve kaydırmalar da yeni animasyonlar, mesaj listesine sonsuz kaydırma imkanı, mesaj yazarken kelime tahminlerinin listelenmesi, Google Takvim isteklerine ve +1 beğenilerine cevap verebilme ve Google+ gönderilerine uygulama içerisinden yorum yapabilme de güncelleme ile sunulan diğer yenilikler.

https://itunes.apple.com/app/gmail/id422689480?mt=8 

http://gmailblog.blogspot.ca/2012/12/the-gmail-app-for-iphone-and-ipad.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akmac 6 yıl
Sparrow'u almaları işe yaradı sanki, çok iyi olmuş uygulama.
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GoldPunch 6 yıl
Exchange hesabı olarak ilişkilendirdim. Anlık push mailli kullanıyorum.
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regaibyigit. 6 yıl
güncellemeymiyorum?
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