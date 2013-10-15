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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Google Maps, daha hızlı erişim özellikleriyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Google Maps, daha hızlı erişim özellikleriyle güncellendi
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Google'ın dünya genelinde en çok kullanılan servislerinden biri olan Google Maps'in iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Çok kısa bir süre önce yayınlanan 2.3.4 güncellemesi ile iOS için Google Maps, navigasyon, rota çizme ve trafik kontrolü gibi fonksiyonel özelliklere daha hızlı erişim imkanı; yan menüde küçük ipuçlarının yer aldığı yeni bir bölüm yer ile Arapça ve İbranice dil desteğine kavuşuyor. Güncelleme ayrıca çeşitli hata iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

Türkçe dil desteğine uzun süredir sahip olan ancak ilginç şekilde Google'ın bir türlü App Store Türkiye'den yayınlamadığı iOS için Google Maps uygulamasının App Store ABD'deki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve eğer Apple ID'niz ABD bazlı ise iCihazınıza indirebilirsiniz:

Google Maps - Google, Inc.


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OA 6 yıl
Arkadaşlar daha önceki ios sürümlerinde herhangi bir fast food dükkanının ismini yazdığımda anında gösteriyordu. Şimdi ios7 de maps ten hemen bulamıyorum istediğimi.

Bunun bir çözümü var mı
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ninja342 6 yıl
Türkiye mağzasında yayınlamayı unutmuş olabilirler mi acaba :D çok saçma değil mi Türkçe desteği var ama Türkiye mağzasında yayınlanmıyor.
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DSGNRY 6 yıl
Google Türkiye'de kaç yıldır var iken Yandex tozu dumana katıp Navigasyon bile çıkarıyorsa (Ücretsiz Olarak) ben bunun devlet politikasıyla vs. alakalı olduğunu hiç sanmıyorum, Yandex'i beğenmeyen arkadaşlar da olmuş, bırakalım da adamlar geliştirsin bakalım, bu harita işi de Android gibi oldu yıllardır "gelişmekte olan işletim sistemi" diye yediler milleti, bunlardan biri de bendim hatta, o mağaza Andorid'de durdukça 8 çekirdekli 256bitlik telefon olsa almam. Ben mağazamı vs. çevirmek zorunda değilim ki, bir programı bir sanal mağazaya sunmak ne kadar zor olabilir, güya müttefikimiz amerika ama navigasyonu ruslar veriyor. Bu bahaneye de sadece gülünür.
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Umutcan 6 yıl
Türkiye mağazasında böyle önemli bir uygulamanın olmaması çok saçma, ben cihazımı abd mağazasına çevirdim öyle kullanıyorum artık.
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mesona 6 yıl
Google'ın babaannesi
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Reddemon35 6 yıl
Blackmark
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EuroAsia 6 yıl
Yandex navigasyon varken google maps nedir
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akmac 6 yıl EuroAsia
Yandex'in kurumsal olarak dahil pek çok hizmetini kullandım;
Google'dan çok geride.
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DH Misafiri 6 yıl
Here drive + 'ın yanına yaklaşamaz.
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Lithium87 6 yıl
Türkçe'ye evet Türkiye'ye hayır mı yani!
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