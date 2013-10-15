iOS için Google Maps, daha hızlı erişim özellikleriyle güncellendi

Google'ın dünya genelinde en çok kullanılan servislerinden biri olan Google Maps'in iOS uygulaması yeni özelliklerle güncellendi.

Çok kısa bir süre önce yayınlanan 2.3.4 güncellemesi ile iOS için Google Maps, navigasyon, rota çizme ve trafik kontrolü gibi fonksiyonel özelliklere daha hızlı erişim imkanı; yan menüde küçük ipuçlarının yer aldığı yeni bir bölüm yer ile Arapça ve İbranice dil desteğine kavuşuyor. Güncelleme ayrıca çeşitli hata iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

Türkçe dil desteğine uzun süredir sahip olan ancak ilginç şekilde Google'ın bir türlü App Store Türkiye'den yayınlamadığı iOS için Google Maps uygulamasının App Store ABD'deki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve eğer Apple ID'niz ABD bazlı ise iCihazınıza indirebilirsiniz:

Google Maps - Google, Inc.