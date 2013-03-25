iOS için Google+ yenilendi: Fotoğraf filtreleri ve daha basit kullanıcı arayüzüyle.

İnternet devi Google'ın sosyal ağ servisi Google+'ın iOS uygulaması daha güçlü fotoğraf düzenleme araçları, daha kolay kullanıcı arayüzü gibi öne çıkan yeniliklerle güncellendi.

Sosyal ağ uygulamasının bu sürümünde Google'ın geçtiğimiz eylül ayında fotoğraf uygulaması Snapseed'i satın almasının sonuçlarını görebiliyoruz. 2011 yılında Apple tarafından iTunes'un en iyi uygulaması seçilen Snapseed'in fotoğraf filtreleri ve basit parmak hareketleriyle rahatça fotoğrafları düzenleme imkanı sunan araçlar, son sürümün en dikkat çekici özelliklerinde.

Genel olarak Sürüm 4.3'ün getirdiği yenilikler şunlar:

Yeni fotoğraf düzenleme özellikleri; filtre ekleme, döndürme ve kırpma

Yeni profil arayüzü

Yeni bildirim bölümü

Gönderileri yeniden paylaşabilme

Arama sonuçlarını, en iyi ya da en yeni şekilde filtreleme

Akışınızda görüntüleyeceğiniz, .evrelerinizden ya da topluluklardan gelen gönderilerin sayısını kontrol edebilme

Topluluk yönetiminde yeni özellikler

Çevrenizdekileri, paylaşımla ya da davetiye göndererek topluluklar hakkında bilgilendirebilme

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.