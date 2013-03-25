Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Google+ yenilendi: Fotoğraf filtreleri ve daha basit kullanıcı arayüzüyle.

6 yıl
675
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS için Google+ yenilendi: Fotoğraf filtreleri ve daha basit kullanıcı arayüzüyle.

İnternet devi Google'ın sosyal ağ servisi Google+'ın iOS uygulaması daha güçlü fotoğraf düzenleme araçları, daha kolay kullanıcı arayüzü gibi öne çıkan yeniliklerle güncellendi.

Sosyal ağ uygulamasının bu sürümünde Google'ın geçtiğimiz eylül ayında fotoğraf uygulaması Snapseed'i satın almasının sonuçlarını görebiliyoruz. 2011 yılında Apple tarafından iTunes'un en iyi uygulaması seçilen Snapseed'in fotoğraf filtreleri ve basit parmak hareketleriyle rahatça fotoğrafları düzenleme imkanı sunan araçlar, son sürümün en dikkat çekici özelliklerinde.

Genel olarak Sürüm 4.3'ün getirdiği yenilikler şunlar:

  • Yeni fotoğraf düzenleme özellikleri; filtre ekleme, döndürme ve kırpma
  • Yeni profil arayüzü
  • Yeni bildirim bölümü
  • Gönderileri yeniden paylaşabilme
  • Arama sonuçlarını, en iyi ya da en yeni şekilde filtreleme
  • Akışınızda görüntüleyeceğiniz, .evrelerinizden ya da topluluklardan gelen gönderilerin sayısını kontrol edebilme
  • Topluluk yönetiminde yeni özellikler
  • Çevrenizdekileri, paylaşımla ya da davetiye göndererek topluluklar hakkında bilgilendirebilme

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

iOS için Google+ yenilendi: Fotoğraf filtreleri ve daha basit kullanıcı arayüzüyle.
iOS için Google+ yenilendi: Fotoğraf filtreleri ve daha basit kullanıcı arayüzüyle.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eozkuzucu 6 yıl
beğendim oldukça renkli ve kullanımı keyifli bir uygulama diyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı" 6 yıl Ultrabook Dünyası Bölüm 1: "2si1 arada ultrabook'lar yeni video programımızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim