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    The Social Network 2'de Mark Zuckerberg değişiyor; Seçilen yeni oyuncu belli oldu

    Facebook'un kuruluşuna odaklanan The Social Network'ün yıllar sonra gelen devam filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor. The Social Network 2'de Mark Zuckerberg'i farklı bir oyuncu canlandıracak.

    The Social Network 2 Tam Boyutta Gör
    Facebook'un kuruluş hikâyesini konu alan The Social Network'e (Sosyal Ağ) bir devam filmi çekileceği kısa süre önce ortaya çıkmıştı. İlk filmin senaristi olan Aaron Sorkin tarafından hazırlanan bu devam filmi hızla şekillenmeye başlarken, oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de ortaya çıktı. The Social Network 2'de rol almaları için Jeremy Strong, Mikey Madison ve Jeremy Allen White ile görüşülüyor.

    The Social Network 2'de Zuckerberg'i Jeremy Strong Canlandırabilir

    Bu proje ilk duyurulduğunda, ilk filmde Mark Zuckerberg'i canlandıran Jesse Eisenberg'in yine başrolde olacağı düşünülmüştü. Ancak Eisenberg, devam filmi için kendisine gelen teklifi geri çevirdi. Bu yüzden The Social Network'te Zuckerberg'i canlandıracak yeni bir oyuncu için arayışa başlandı. Bu arayışın sonunda Jeremy Strong'da karar kılınmış gibi görünüyor. Deadline'ın aktardığı bilgilere göre yapım ekibinin bu rol için bir numaralı tercihi, Succession dizisiyle övgü toplayan Jeremy Strong.

    Jesse Eisenberg ve Jeremy Strong birbirlerinden oldukça farklı oyuncular. Ne var ki aslında ilk filme konu olan Mark Zuckerberg ile devam filminin anlatacağı dönemdeki Zuckerberg de pek birbirlerine benzemiyorlar. Bu yüzden oyuncu değişiminin etkisi daha az hissedilebilir.

    The Social Network 2, Facebook'un adının skandallara karıştığı döneme odaklanacak. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturak.

    The Facebook Files serisinin yazarı olan Jeff Horowitz'e, The Bear dizisiyle çıkış yapan Jeremy Allen White hayat verecek. Bu yıl Anora ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazanan Mikey Madison ise bu sızıntıların kaynağı olan bilgileri sızdıran kadına hayat verecek.

    İlk filmi yöneten David Fincher bu projede yer almıyor. İlk filmde sadece senarist olan Aaron Sorkin, bu kez yönetmen koltuğuna da oturacak. The Social Network, 2017 yapımı Molly's Game ile birlikte yönetmenliğe de başlayan Sorkin'in yönetmen olarak dördüncü filmi olacak.

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