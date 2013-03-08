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iOS için Path güncellendi: Anlık mesajlama desteği, mağaza ve çıkartmalar

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Path güncellendi: Anlık mesajlama desteği, mağaza ve çıkartmalar
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iPhone ve Android'in popüler sosyal ağlarından Path'in iOS sürümü yeni özelliklerle güncellendi.

Path'in internet günlüğünden özel olarak duyurduğu güncelleme ile iOS için Path, anlık mesajlaşma desteğine sonunda kavuşuyor. Böylece kullanıcılar birebir ya da grup olarak anlık birbirlerineyazı, ses dosyası, konum bilgisi, çıkartma (emoji gibi düşünülebilir), şarkı, kitap, film, fotoğraf ya da video gönderebilecek.

Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği olan Çıkartma ise yukarıda da belirttiğimiz gibi emoji gibi düşünülebilir. Bundan böyle Path kullanıcıları, ünlü tasarımcılar David Lanham ve Hugh MacLeod tarafından çizilmiş Çıkartma'ları, uygulamanın içinde yer alan "Mağaza" bölümünden satın alabilecek ve anlık mesajlaşma gibi yerlerde bu çıkartmaları kullanabilecekler.
Bu özelliklerin yanı sıra Path 3'de kullanıcılar , mağaza içerisinde, fotoğraf filtreleri de satın alabilecekler.

Güncellemeyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulabilirsiniz.

Bu yeni özelliklerden şimdilik sadece iOS kullanıcıları yararlanabilecekken, Android kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Uygulama Bağlantıları

App Store

Google Play

iOS için Path güncellendi: Anlık mesajlama desteği, mağaza ve çıkartmalar
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