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iOS için Portrait Painter ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,1b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için Portrait Painter ücretsiz yapıldı
iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen fotoğraf uygulaması Portrait Painter, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilerin çektikleri fotoğrafları yağlı boya ile yapılmış bir forma sokabilen Portrait Painter, basit arayüzü üzerinden isteğe bağlı ayarlamalara da izin veriyor ve hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağlara hızlı bir şekilde aktarabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Portrait Painter uygulamasına an itibariyle buradan ve buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

iOS için Portrait Painter ücretsiz yapıldı


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