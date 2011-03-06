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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Skyfire 3.0 yayınlandı; Daha gelişmiş Flash video ve Sosyal ağ desteği

8 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS'e Flash desteği kazandıran, daha doğrusu Flash videoların izlenebilmesini sağlayan Skyfire internet tarayıcısının son sürümü 3.0 AppStore'dan yayınlandı.

Mevcut Skyfire kullanıcılarına ücretsiz, yeni alacaklar için 2,99 dolardan satışta olan Skyfire 3.0; daha gelişmiş Flash video desteği, Twitter ve Facebook entegrasyonu, kullanıcıların Google, Wikipedia, VideoSurf'den tek dokunuşla arama yapmalarına imkan tanıyan OneTouch Search ile FireplaceTM Feed Reader desteği sunuyor.

4 dakikalık tanıtım videosunu aşağıdan izleyebileceğiniz Skyfire 3.0'ın AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz;


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Önder 8 yıl
Bu application cok iyi pc ve mobil secenegi var safaride cok ariyorum ozelligi
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Zeebani 8 yıl

ondercok

Bu application cok iyi pc ve mobil secenegi var safaride cok ariyorum ozelligi

Alet jbli ise cydiadan halledebiliyosun onu.
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serhatsb 8 yıl
güzel paylasim
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spaydix 8 yıl
apple ın salakça işleri :D
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!sTaNbLuE 8 yıl
İpod touch 4 te bunu kullanma imkanımız var mı ?
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Bukalemun 8 yıl
bende de android de yüklü , DH nin TİVİBU su ile başım dertte :(( skyfire geçicide olsa süper bir çözüm :))
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mk41 8 yıl
Hemen yükledim gerçekten çok kullanışlı yapmışlar flash videoları sorunsuz oynatıyor
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6464756hythht 8 yıl
ya deli olacam hersey guzel hosta çoğu sitelerde video acılmadan önce reklam cıkıyor - yaş cinsiyet felan onları gecemiyorum orada takılıyor yok mu bunun bir çözümü
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IBRAHIMOVIC' 8 yıl

mk41

Hemen yükledim gerçekten çok kullanışlı yapmışlar flash videoları sorunsuz oynatıyor


Hocam flash videolarda sorun yaşadığın herhangi bir site oldu mu ?
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