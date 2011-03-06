iOS için Skyfire 3.0 yayınlandı; Daha gelişmiş Flash video ve Sosyal ağ desteği

Haber Editörü
iOS'e Flash desteği kazandıran, daha doğrusu Flash videoların izlenebilmesini sağlayan Skyfire internet tarayıcısının son sürümü 3.0 AppStore'dan yayınlandı.
Mevcut Skyfire kullanıcılarına ücretsiz, yeni alacaklar için 2,99 dolardan satışta olan Skyfire 3.0; daha gelişmiş Flash video desteği, Twitter ve Facebook entegrasyonu, kullanıcıların Google, Wikipedia, VideoSurf'den tek dokunuşla arama yapmalarına imkan tanıyan OneTouch Search ile FireplaceTM Feed Reader desteği sunuyor.
4 dakikalık tanıtım videosunu aşağıdan izleyebileceğiniz Skyfire 3.0'ın AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz;
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Alet jbli ise cydiadan halledebiliyosun onu.
Hocam flash videolarda sorun yaşadığın herhangi bir site oldu mu ?