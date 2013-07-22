iOS için Tapatalk 2 uygulaması 2.1 sürümüne güncellendi

Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen uygulamalardan Tapatalk 2, iOS için 2.1 sürümüne güncellendi,

Yeni güncelleme ile içerisine WordPress ve Dropbox entegrasyonları eklenen uygulama, ayrıca forum siteleri üzerinde genişletilmiş arama yeteneklerine, kullanıcılardan gelen büyük talep doğrultusunda GIF animasyon desteğine ve hızlı sayfa değişimleri için kaydırma özelliğine kavuşmuş durumda.

6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Tapatalk 2 uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id585178888?mt=8