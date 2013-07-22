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iOS için Tapatalk 2 uygulaması 2.1 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için Tapatalk 2 uygulaması 2.1 sürümüne güncellendi
Forum sitelerine erişim ve etkileşim konusunda önde gelen uygulamalardan Tapatalk 2, iOS için 2.1 sürümüne güncellendi,
Yeni güncelleme ile içerisine WordPress ve Dropbox entegrasyonları eklenen uygulama, ayrıca forum siteleri üzerinde genişletilmiş arama yeteneklerine, kullanıcılardan gelen büyük talep doğrultusunda GIF animasyon desteğine ve hızlı sayfa değişimleri için kaydırma özelliğine kavuşmuş durumda.
6,99 TL fiyat etiketiyle satılan Tapatalk 2 uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id585178888?mt=8 Yorum Yaz
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Steve Jobs 6 yıl
Tapatalk'la tum forumlara erisebiliyor muyuz?
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regaibyigit. 6 yıl Steve Jobs
(eren)

Tapatalk'la tum forumlara erisebiliyor muyuz?

hepsine değil mesela donanımhabere erişilemiyor
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bLind 6 yıl
Tapatalk 1 ile 2 arasında ne fark bar bilen biri yazarsa sevinirim.
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karacaardıç 6 yıl
Bukadar para verilirmi...makul fiyat yapta sürümden kazan bizmi yol gösterelim illa!
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Barthemana 6 yıl
1,79 olsaydi alirdim ama mecbur ilki ile idare edecegiz.
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