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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için TweetBot 3 güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için TweetBot 3 güncellendi
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App Store'daki popüler Twitter istemcilerinden olan TweetBot, 3.2 sürümüne önemli özelliklerle güncellendi.

Yaklaşık iki hafta önce 3.1 sürümünü yayınlayan Tapbots, çok geçmeden yayınladığı yeni güncelleme ile TweetBot'u daha da zenginleştirdi. Yeni sürümle birlikte uzun süredir beklenen gece (siyah) teması ile beyaz temadan sıkılman kullanıcılara alternatif sunulurken; isteğe bağlı olarak temalar arasında saate göre otomatik geçiş yapılabilmesi sağlanmış. Ayrıca uygulama çalışırken iki parmağı aynı anda yukarı aşağı kaydırarak da temalar arasında hızlı geçiş yapılabiliyor.

Yeni sürümün getirdiği bir diğer önemli özellik ise hesaplar arası hızlı geçiş imkanı. Bundan böyle aktif olan hesap avatarına uzun süre dokunulması ile istenilen hesaba hızlıca geçilebiliyor.

TweetBot'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Tweetbot 3 for Twitter (iPhone & iPod touch) - Tapbots
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