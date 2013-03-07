Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Twitter, yeni arama özellikleriyle güncellendi

6 yıl
550
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS için Twitter, yeni arama özellikleriyle güncellendi

iOS 5 ile birlikte işletim sisteminin temel parçası haline gelen Twitter uygulamasının yeni sürümü bugün App Store üzerinden yayınlandı.

Daha gelişmiş arama yapabilme desteği ile öne çıkan son güncelleme, ayrıca, uygulamanın Mobypicture, Vodpod, ve Posterous video yükleme sitelerine verdiği desteği sonlandırıyor.

Güncellemenin içerdiği iyileştirmeler, sorun gidermeler ve yenilikler kısaca şöyle:

  • Anahtar kelime ya da #etiket ile arama yaparken daha fazla konu ve kullanıcı önerisi gösterebilme.
  • Mesaja #etiket ya da kullanıcı adı yazarken önerileri görebilme
  • Keşfet bölümünde "Yenilemek için bırak" için daha kısa animasyon
  • Geleneksel Çince desteği
  • iOS 6 için hesaptan çıkabilme desteği
  • Bir kullanıcının engellenmesi halinde, mesajların hemen Bağlan bölümünden otomatik olarak silinmesi
  • Mesaj detaylarında, uzun konuşmaları daha rahat görüntüleyebilme (Mesaja gelen her cevap artık gösterilmiyor)
  • Arama sırasında kullanılan anahtar kelime ya da #etiket, geçmişte popüler olmuş mesajlar ya da #etiket'leri çağrıştırıyorsa o mesajların vurgulanması (Örneğin "ABD Seçimleri" ile ilgili yapılan bir aramada, geçen yıl yapılan ABD seçimleri sırasında popüler olmuş etiketlerin ve mesajların vurgulanabilmesi gibi)

iOS için Twitter uygulamasının App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atillagoguslu 6 yıl
Bildirimlerde bir sıkıntı yok. Tek sorunu takip ettiklerini teker teker bildirimlerini açıyorsun. Zaten 3-4 kişiden sonra oluyor 20 bildirim günde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluerdem 6 yıl
O kadar güncelleme oldu ama hala bana bildirim gelmeme sorunu çözülmedi, kafayı yiyeceğim!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Türkler Barcelona'da: Mobil Dünya Kongresi 2013'te 3Pay ile Mikro Ödeme sistemini konuştuk 6 yıl OPPO Find 5 ön inceleme "Çinlilerden meydan okuyan süper telefon" 6 yıl Aile içi şiddete son! 6 yıl Özel Röportaj: Piranha ile Mobil Dünya Kongresi'nde çalışmaları hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim