iOS için Twitter, yeni arama özellikleriyle güncellendi

iOS 5 ile birlikte işletim sisteminin temel parçası haline gelen Twitter uygulamasının yeni sürümü bugün App Store üzerinden yayınlandı.

Daha gelişmiş arama yapabilme desteği ile öne çıkan son güncelleme, ayrıca, uygulamanın Mobypicture, Vodpod, ve Posterous video yükleme sitelerine verdiği desteği sonlandırıyor.

Güncellemenin içerdiği iyileştirmeler, sorun gidermeler ve yenilikler kısaca şöyle:

Anahtar kelime ya da #etiket ile arama yaparken daha fazla konu ve kullanıcı önerisi gösterebilme.

Mesaja #etiket ya da kullanıcı adı yazarken önerileri görebilme

Keşfet bölümünde "Yenilemek için bırak" için daha kısa animasyon

Geleneksel Çince desteği

iOS 6 için hesaptan çıkabilme desteği

Bir kullanıcının engellenmesi halinde, mesajların hemen Bağlan bölümünden otomatik olarak silinmesi

Mesaj detaylarında, uzun konuşmaları daha rahat görüntüleyebilme (Mesaja gelen her cevap artık gösterilmiyor)

Arama sırasında kullanılan anahtar kelime ya da #etiket, geçmişte popüler olmuş mesajlar ya da #etiket'leri çağrıştırıyorsa o mesajların vurgulanması (Örneğin "ABD Seçimleri" ile ilgili yapılan bir aramada, geçen yıl yapılan ABD seçimleri sırasında popüler olmuş etiketlerin ve mesajların vurgulanabilmesi gibi)

iOS için Twitter uygulamasının App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.