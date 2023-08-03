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    Elon Musk, Tim Cook ile konuşup indirim isteyecek

    Twitter’ın sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Apple’ın uygulama içi satın alımlardan aldığı komisyon oranının “ayarlanması” için Tim Cook ile görüşeceğini açıkladı.
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    Elon Musk, Tim Cook ile konuşup indirim isteyecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, geçtiğimiz gün paylaştığı X (Twitter olarak da bilinir) gönderisinde bir kez daha “Apple vergisi” hakkında konuştu. Teknoloji milyarderi, Apple CEO'su Tim Cook ile şirketin uygulama içi satın alımlarda aldığı yüzde 30'luk komisyonu değiştirip değiştirmeyeceği hakkında konuşacağını söyledi.

    Musk, Apple'ın kuralları esnetmesini istiyor

    Halihazırda Apple, içerik oluşturucuların Twitter ya da X üzerinden sattığı abonelikler de dahil olmak üzere iOS'taki tüm uygulama içi satın alımlardan yüzde 30 pay alıyor. Musk bunu değiştirmek istediğini, böylece Apple'ın yalnızca ödemenin Twitter tarafından tutulan kısmından yüzde 30 komisyon alacağını söylüyor.

    Musk, Twitter'ın içerik oluşturuculardan kesinti yapma şeklini de değiştirdiğini sözlerine ekledi. Musk, içerik üreticilerinden 12 ay sonra abonelik gelirinin yüzde 10'unu almak yerine, Twitter'ın ödemeler 100.000 doları aştığında yalnızca yüzde 10'unu alacağını söylüyor. Bu yeni modele göre Twitter, ilk 12 ay boyunca kazanılan gelirden hiçbir şey almayacak.

    Geçen yıl Musk, Apple'ın ücretlerini "internet üzerindeki gizli %30 vergiye" benzetmiş ve Apple'ın ücretlerini ödememek için Twitter Blue'nun iOS'ta kullanıma sunulmasını ertelemişti. Aynı dönemde Musk, Apple'ın Twitter'ı App Store'dan "çıkarmakla" tehdit ettiğini ancak Cook'u Apple'ın merkezinde ziyaret ettikten sonra bunun bir tür yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Öte yandan en merak edilen konu ise Apple, gerçekten de Elon Musk’ın bahsettiği “indirimi” yapacak mı? Bilindiği üzere Epic Games, Spotify ve Netflix de Apple’ın bu yüksek komisyon oranından şikayetçi.

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    maygar 22 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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